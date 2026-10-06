El Cuerpo Médico Forense determinó que “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar con el juicio por homicidio

"Pity" Álvarez permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar, a la que fue trasladado el viernes por orden de un Juzgado Civil

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En un nuevo revés para la defensa de “Pity” Álvarez el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico está en condiciones de continuar sometido al juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El informe de casi treinta páginas, al que accedió Infobae, fue recibido este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que convocó a las partes para el próximo viernes 9 de octubre a las 11.30.

La conclusión de los especialistas oficiales es contundente. Tras la evaluación interdisciplinaria ordenada la semana pasada, consideraron que “las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación de Álvarez en el proceso se encontraban compensadas y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar la existencia de una alteración de sus facultades que le impida comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente sus derechos”.

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En concreto, el Cuerpo Médico Forense consideró que el músico —que desde hace casi una semana permanece internado en una clínica psiquiátrica por orden de un juzgado civil— está “apto para afrontar el proceso” y que no presenta una alteración mental sobreviniente de una entidad tal que impida su prosecución. Los peritos de parte propuestos por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, participaron de la evaluación, pero no compartieron sus conclusiones y firmaron el informe en disconformidad “total”.

Parte del staff de abogados de Álvarez: Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci (Maximiliano Luna)

Los especialistas hicieron, sin embargo, una recomendación para el caso de que Álvarez continúe internado. Si el tribunal dispone la reanudación del juicio y el músico debe participar de manera remota, sugirieron que se adopten las medidas necesarias para garantizar su “contención y supervisión” durante las audiencias, teniendo en cuenta las posibles fluctuaciones de su estado.

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La conclusión generó malestar entre los abogados del ex Viejas Locas. En diálogo con Infobae, Javier Baños y Sebastián Queijeiro cuestionaron el resultado de la evaluación. “Es una locura lo que hicieron”, sostuvo Baños.

La evaluación presencial se realizó este lunes en la sede de Lavalle 1429. Durante la entrevista, los especialistas describieron a Álvarez como “vigil, tranquilo”, con una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. Respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo la atención estable, aunque por momentos se mostró menos activo y reticente a brindar determinada información.

Días atrás el músico intentó escaparse del hospital Tornú

Los profesionales consignaron además que no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones, durante la entrevista.

El informe reconoce que la participación del músico durante el examen fue “por momentos, limitada y fluctuante”, pero los especialistas entendieron que esa circunstancia no constituía, por sí sola, un impedimento procesal y debía analizarse junto con el resto de los elementos incorporados a la evaluación.

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Entre esos elementos, los peritos mencionaron “registros audiovisuales contemporáneos” (NdR.: las tres entrevistas que Álvarez dio en distintos momentos desde que comenzó el proceso judicial y que la fiscalía pidió incorporar a la evaluación). De acuerdo con el informe, en esas imágenes se observa a Álvarez desplegando conductas, modalidades comunicacionales y recursos cognitivos “compatibles con un funcionamiento que no resulta, prima facie, pericialmente incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales”.

Según pudo saber Infobae, una de esas apariciones, la conversación telefónica que Álvarez mantuvo con Moria Casán desde el Hospital Tornú, habría sido especialmente considerada al momento de analizar el razonamiento que exhibió el músico al referirse a su situación y al proceso judicial. “Fue su talón de Aquiles”, resumió una fuente de su entorno.

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Los peritos mencionaron los “registros audiovisuales contemporáneos” vinculados a Álvarez

Los especialistas analizaron además los antecedentes médicos y psiquiátricos de Álvarez, estudios realizados durante los últimos años y documentación relacionada con su actual internación. También tuvieron en cuenta evaluaciones anteriores del propio Cuerpo Médico Forense.

De hecho, una evaluación previa ya había considerado que Álvarez estaba en condiciones de afrontar el proceso. Ahora, los profesionales señalaron que “los nuevos elementos analizados no aportaron modificaciones objetivas de entidad suficiente para apartarse de aquella conclusión”.

Desde la izquierda, los jueces del TOC N°29: Juan María Ramos Padilla, el presidente Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro (RSFotos)

La nueva pericia había sido ordenada por el TOC N°29 después de que el estado de salud del músico obligara a poner nuevamente en pausa el juicio. El tribunal buscaba determinar si, ante los cambios registrados desde la evaluación anterior y en medio de una internación dispuesta por un juzgado civil, Álvarez podía continuar sometido al proceso penal sin que se vieran afectadas sus garantías constitucionales.

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Ahora la decisión vuelve a manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El TOC N°29 convocó a las partes para este viernes a las 11.30. Será entonces cuando el tribunal defina, a partir del nuevo informe, cómo continuará el juicio.