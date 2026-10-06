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El truco de los 39 y 89 días: la fórmula de Google Flights para encontrar vuelos baratos

Google indicó que, para encontrar vuelos económicos dentro de Estados Unidos, conviene reservar con 39 días de anticipación

Google analizó cinco años de información de Google Flights para identificar cuándo suelen aparecer las tarifas aéreas más bajas desde Estados Unidos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo
Google analizó cinco años de información de Google Flights para identificar cuándo suelen aparecer las tarifas aéreas más bajas desde Estados Unidos. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo
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Google compartió claves para encontrar vuelos más baratos desde Estados Unidos, a partir de un análisis de cinco años de datos de Google Flights.

La plataforma recomendó reservar con anticipación cuando las fechas de viaje ya están definidas, aunque las tendencias históricas pueden orientar a quienes priorizan el precio.

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Para los vuelos nacionales desde Estados Unidos, Google Flights indicó que los precios promedio más bajos suelen encontrarse 39 días antes de la salida, dentro de un rango de 22 a 57 días.

En los viajes internacionales, el punto más bajo aparece 89 días antes, aunque la reducción media de las tarifas entre 50 y 133 días antes del viaje es insignificante.

Un hombre de espaldas sentado frente a un ventanal observa un avión comercial en la pista de un aeropuerto durante el atardecer.
La compañía aconsejó comprar los boletos con anticipación cuando el viaje ya tiene fechas definidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma también señaló que el día de la semana en que se compra el pasaje tiene una incidencia limitada. Reservar un miércoles representa un ahorro aproximado de 1,4% frente al domingo, el día más caro, según el análisis.

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Cuándo conviene reservar según el tipo de viaje

Para el Día de Acción de Gracias, los precios más bajos se registran 34 días antes de la salida, con un rango de 21 a 57 días. De acuerdo con Google Flights, esto significa que las opciones más económicas suelen aparecer en octubre.

En Navidad, las tarifas promedio más bajas se alcanzan 56 días antes de la salida, dentro de una ventana de 33 a 67 días. Google señaló que ese plazo es cinco días menor que el del año pasado, cuando las mejores ofertas se encontraban entre finales de octubre y mediados de noviembre.

Pasajeros caminan con maletas frente a una gran pantalla electrónica de salidas de vuelos en la terminal de un aeropuerto.
El periodo de precios más bajos para los viajes nacionales abarca, en general, entre 22 y 57 días previos a la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de primavera también exigen previsión: para los viajes de marzo o abril, los precios más bajos suelen aparecer 50 días antes del vuelo, entre 29 y 64 días antes de partir. Para las vacaciones de verano, en cambio, el mejor momento se ubica 21 días antes de la salida, con un rango de 20 a 47 días para viajar en julio o agosto.

Europa, México y otras formas de ahorrar

Los vuelos a Europa registran sus precios más bajos 90 días antes de la salida. Sin embargo, Google Flights advirtió que esperar rara vez compensa: el rango de precios más bajo comienza 49 días o más antes del viaje.

Para México o el Caribe, el momento más conveniente para reservar se sitúa 43 días antes de la salida, dentro de un rango de 24 a 69 días. A diferencia de los viajes a Europa, las mejores tarifas hacia esos destinos aparecen más cerca de la fecha del vuelo.

Para los viajes de primavera, previstos para marzo o abril, Google Flights sitúa el mejor momento de compra 50 días antes de partir. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo
Para los viajes de primavera, previstos para marzo o abril, Google Flights sitúa el mejor momento de compra 50 días antes de partir. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Google también recomendó prestar atención a los días de viaje: salir un lunes y volver un martes o miércoles puede implicar un ahorro de alrededor del 14% frente a los vuelos de fin de semana.

En los vuelos nacionales, viajar un domingo puede reducir el precio hasta un 20%. Elegir una escala en lugar de un vuelo directo también puede resultar más económico, ya que los pasajes sin escalas son, en promedio, un 20% más caros.

Entre los destinos con mayor crecimiento interanual en las búsquedas de Google Flights para el Día de Acción de Gracias figuran Hilo, Hawái; Buffalo, Nueva York; Columbus, Ohio; Punta Gorda, Florida, y Greenville, Carolina del Sur.

Para los viajes internacionales entre Navidad y Año Nuevo, la lista incluye Atenas, Grecia; Quebec, Canadá; Río de Janeiro, Brasil; Hanói, Vietnam, y Ciudad de Guatemala, Guatemala.

La plataforma es compatible con varios destinos turísticos. (Foto: Google)
En Google Flights, el usuario puede ingresar la ruta y las fechas del viaje para consultar si el precio actual podría subir o bajar antes de la partida. (Google)

Cómo monitorear vuelos en Google Flights

Para monitorear el precio de un vuelo en Google Flights, el viajero debe ingresar a la plataforma, buscar la ruta que le interesa y elegir las fechas de salida y regreso.

Una vez definida la consulta, puede revisar la información sobre el “momento más económico para reservar”.

Esta función compara la tarifa actual con los precios de años anteriores y permite evaluar si es probable que el valor suba o baje antes del viaje. Si las fechas ya están confirmadas, Google recomienda reservar con antelación para proteger el itinerario y evitar cambios en la disponibilidad del vuelo elegido por anticipado.

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