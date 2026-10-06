Claudia Magaly Munguía Mayorga sigue sin contacto con su familia tras su detención en Nicaragua

Claudia Magaly Munguía Mayorga permanece en paradero desconocido tras su detención el 14 de julio de 2026 en Nicaragua. (Foto: Redes sociales)

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Desde su detención el 14 de julio de 2026 en Nicaragua, Claudia Magaly Munguía Mayorga no ha tenido contacto conocido con su familia. Sus allegados aseguran que desconocen dónde está y si recibe atención médica por un diagnóstico reciente de cáncer de pulmón, además de diabetes e hipertensión.

Tiene 54 años, es originaria de Chinandega y forma parte de los casos documentados por organizaciones de derechos humanos sobre personas detenidas cuyo lugar de reclusión no ha sido informado públicamente. La familia tampoco ha logrado conocer si tiene acceso a los medicamentos que requiere por sus enfermedades crónicas.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Munguía Mayorga mediante la Resolución 71/2026.

El organismo señaló que no ha podido establecer las condiciones en las que se encuentra, mientras sus familiares buscan información sobre su paradero y su situación médica.

El diagnóstico de cáncer de pulmón había sido realizado pocos días antes de su captura, según Medardo Mairena, excarcelado político e integrante del Movimiento Campesino de Nicaragua. La situación de salud de Munguía Mayorga es uno de los aspectos que preocupa a sus allegados ante la falta de información sobre su lugar de detención, según datos de Confidencial.digital.

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La familia recorrió dependencias en Chinandega y Managua

Los familiares comenzaron a buscarla el 15 de julio en estaciones policiales de Chinandega, sin obtener información sobre la detención ni sobre el sitio al que habría sido trasladada. Ante la falta de respuestas, viajaron a Managua durante los días 16 y 17 de julio para continuar con las gestiones.

En la capital, acudieron a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, al Distrito 3 de Policía y al Centro Penitenciario para Mujeres “La Esperanza”. Según la CIDH, los integrantes de la familia fueron vigilados y fotografiados durante esas diligencias.

Movimiento Campesino de Nicaragua expresó su preocupación sobre la desaparición forzada de Claudia Magaly Munguía Mayorga a través de una comunicado. (Comunicado: Redes sociales)

Uno de los hijos de Munguía Mayorga intentó visitarla en “La Esperanza”. En esa primera gestión, recibió la respuesta de que ella no aparecía como persona registrada ni autorizada para recibirlo, de acuerdo con la información considerada por el organismo interamericano.

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Los familiares volvieron al penal el 21 de julio. En esa oportunidad, les comunicaron que la detenida ya no se encontraba en el centro, aunque no les precisaron un posible lugar de traslado.

Tres integrantes de la familia regresaron el 14 de agosto para comprobar si estaba recluida allí. Presentaron documentos, entregaron el nombre completo y esperaron unos 20 minutos, tras lo cual los funcionarios les indicaron que no tenían datos sobre ella y que no estaba en el lugar.

Mairena planteó preocupación por sus enfermedades crónicas

Medardo Mairena sostuvo que el estado de salud de Munguía Mayorga genera preocupación entre sus allegados. “Ella es hipertensa, tiene enfermedades crónicas”, dijo el integrante del Movimiento Campesino de Nicaragua a Confidencial.digital, al referirse al diagnóstico oncológico conocido poco antes de la detención.

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El excarcelado político explicó al diario que la familia busca saber si recibe el tratamiento correspondiente. La CIDH señaló que tampoco dispone de información para determinar si Munguía Mayorga fue evaluada por especialistas o si se garantiza la continuidad de su atención médica.

Mairena añadió ante la publicación que el cuadro de salud podría agravarse mientras se mantiene la falta de información sobre la detenida. “Se teme por la vida de ella”, afirmó.

La única explicación que los familiares habrían recibido sobre las razones del arresto provino de una capitana de la Policía Nacional. Según el testimonio de una sobrina, la agente le indicó que Munguía Mayorga estaba arrestada e investigada por “golpista”.

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Munguía participó en actividades sociales y políticas durante las protestas de 2018 en Chinandega. También cuestionó a integrantes del Consejo del Poder Ciudadano, según la información disponible sobre su caso.

El registro incluyó a otras mujeres sin prueba de vida

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró a 15 mujeres detenidas sin prueba de vida en Nicaragua. (EFE/Lenin Nolly)

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua incluyó a Munguía Mayorga entre al menos 15 mujeres detenidas por motivos políticos que continuaban sin prueba de vida hasta septiembre. El registro contemplaba a dos menores de edad y a cinco casos que permanecían bajo anonimato.

Entre las mujeres identificadas figura Thelma del Rosario Montenegro Centeno, originaria de Santa María de Pantasma e integrante de la Asociación Madres de Abril. Fue arrestada el 19 de agosto de 2026 y también recibió medidas cautelares de la CIDH.

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La relación incluye a María Dolores González Martínez, abogada de Managua detenida el 14 de julio de 2026 durante una de las jornadas de arrestos. También aparece Aurora Marina Chavarría Cordero, pastora de 56 años y oriunda de Matagalpa, quien fue sacada de su vivienda ese mismo día.

Alda López Bryan, hermana del líder indígena Brooklyn Rivera, fue detenida el 31 de mayo de 2026 después de reclamar el cuerpo de su hermano, fallecido bajo custodia estatal. En la misma fecha fueron arrestadas Glenis Criesa Pantin Coleman, de 36 años, y Florencia Sarmiento, de 58 años y originaria de Waspam, cuando viajaban con un grupo a Managua para reclamar los restos de Rivera.

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El listado también contempla a Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenida junto con su esposo, Carlos Brenes, el 14 de agosto de 2025. Según el registro, las autoridades no habían entregado una prueba de vida inmediata.

Elvia Junieth Flores Castillo permanece sin información pública sobre su paradero desde el 21 de marzo de 2025. Antes de la detención, logró comunicarse con su madre para advertirle que agentes policiales estaban por detenerla junto con sus hijas, entonces de nueve y 15 años.

Angélica Patricia Chavarría Altamirano está detenida desde el 19 de mayo de 2024 y permanece recluida en “La Esperanza”, según el registro. Fue pareja del fallecido Humberto Ortega, exjefe del Ejército de Nicaragua y hermano menor de Daniel Ortega.

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