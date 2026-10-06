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La emoción de Nacha Guevara al recibir un inesperado regalo de Celia Messi: “Me dio una alegría muy grande”

A horas del partido de despedida de Lionel Messi de la selección, la actriz fue sorprendida por la madre del astro con un gesto que la conmovió

A poco tiempo de su cumpleaños, Nacha Guevara compartió su felicidad al recibir dos entradas para la despedida de Lionel Messi como regalo por parte de su madre, Celia (Instagram)
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La despedida de Lionel Messi generó una ola de emociones entre sus fanáticos, que esperan con expectativa el último partido del futbolista rosarino. La cercanía del evento también movilizó a distintas figuras del mundo del espectáculo, que aguardaban con entusiasmo la oportunidad de presenciar una jornada especial para el deporte argentino. Entre ellas estuvo Nacha Guevara, quien recibió un inesperado regalo de Celia, la mamá del ídolo argentino, poco después de celebrar su cumpleaños.

La propia Nacha fue la encargada de contar lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. “Hola, les quería contar algo lindo. Yo soy amiga de la mamá de Messi. Entonces, ella me regaló dos entradas para mañana para ver ese último partido de Lio, ese momento inolvidable. Así que es el mejor regalo de cumpleaños que pude haber tenido”, expresó.

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Les quería comentar y compartir porque me dio una alegría muy grande. Gracias, Celia, sos un amor”, completó Nacha en el video que publicó en sus redes sociales. Con esas palabras, la artista no solo confirmó que había recibido los tickets para asitir al evento que mirará el mundo, sino que también dejó en claro el cariño que siente por la mamá del futbolista y el valor que le otorgó a ese gesto.

La madre del ídolo argentino volvió a quedar vinculada con una figura del espectáculo (Archivo)
La madre del ídolo argentino volvió a quedar vinculada con una figura del espectáculo (Archivo)

La publicación generó sorpresa entre los usuarios, que reaccionaron al vínculo entre ambas y al particular regalo que Celia le había hecho a Nacha. La sección de comentarios se llenó de mensajes de felicitaciones, buenos deseos y referencias a la importancia que tendría el último partido del capitán de la selección argentina. “Wow, ¡qué bendición!”; “Mucha felicidad hoy y siempre”; “Este último partido será un acontecimiento”; “Te mereces eso y más que alegría”; “¡Qué lindo! ¡Disfrutalo mucho!”, fueron algunas de las respuestas que se destacaron.

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El obsequio también volvió a poner el foco en la relación que Celia mantiene con distintas figuras del ambiente artístico. La mamá de Messi suele aparecer vinculada a historias de afecto y admiración que se remontan a los años en los que su hijo todavía no tenía la dimensión internacional que alcanzó con su carrera. En ese sentido, el vínculo con Nacha no fue el único que quedó expuesto públicamente en los últimos meses.

A comienzos de septiembre, Gustavo Bermúdez había sorprendido al contar algunos detalles de su relación con la familia Messi y, especialmente, con Celia. El reconocido actor argentino habló sobre esa cercanía durante una entrevista en Núcleo en Vivo, el ciclo conducido por la periodista Rocío Baró. Allí abrió el baúl de los recuerdos y relató anécdotas poco conocidas sobre los años en los que vivían en Rosario y los encuentros que se producían cerca de su barrio.

Gustavo Méndez habló de la familia de Lionel Messi y recordó que la madre del jugador, Celia Cuccittini, era fanática de sus telenovelas (Núcle en vivo - YouTube)

Durante la charla, Bermúdez recordó que había participado en Los Protectores junto a Messi y que Celia sentía admiración por su trabajo como actor. “Veía las novelas que yo hacía”, confirmó, con una sonrisa. A continuación, explicó que las familias no vivían muy lejos y que Celia solía pasar por Boulevard Seguí, donde él residía.

No vivían muy lejos de donde yo estaba. Yo soy de Boulevard Seguí, San Martín, y ellos vivían no muy lejos de ahí. Entonces, pasaban por Boulevard Seguí y Celia siempre decía: ‘Acá vive Gustavito’”, relató el actor. En su relato, el actor también tuvo palabras de cariño para Jorge Messi, el papá del futbolista, quien había fallecido poco tiempo antes de que se realizara la entrevista. “Y Jorge, que en paz descanse, un gran tipo… La verdad que llegué a quererlo mucho. Lo conocí, un ser extraordinario, igual que Celia, igual que toda la familia, Leo y toda la familia”, expresó Bermúdez durante la entrevista.

Murió Jorge Messi
El fallecido Jorge Messi junto a Celia (Photo by Chandan Khanna / AFP)

La anécdota continuó cuando el actor recordó cómo reaccionaba Jorge ante la insistencia de Celia cada vez que pasaban por el lugar. “Jorge me cargaba, me decía… ‘Me tenía podrido Celia cada vez que pasaba. Acá vive Gustavito, acá vive Gustavito’, decía’”, contó entre risas. Luego agregó: “En esa época me tenía podrido de decir Gustavito, yo te odiaba”, una frase que pronunció en tono de broma y afecto al recordar la dinámica familiar.

Celia eligió un regalo que no se envuelve ni se guarda: una experiencia para compartir. Para Nacha Guevara, la invitación llegó como una sorpresa inesperada y terminó convirtiéndose en una de las celebraciones más especiales de su cumpleaños. Así, la mamá de Messi volvió a dejar su sello en una historia que también tuvo emoción, amistad y una noche para recordar.

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