“Da un poco de miedo”: la fuerte sentencia de una figura de la F1 tras la falla en los autos que provocó un caos en el GP de Baréin

Los pilotos tuvieron problemas antes de la largada en el GP de Baréin de Fórmula 1 por una falla en el software de los monoplazas (REUTERS/Annice Lyn/Pool)

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Luego del problema con el software de algunos monoplazas en la vuelta previa a la largada del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 -disputado en el circuito de Sepang, en Malasia-, los pilotos mostraron preocupación ante la falla en las unidades de potencia y Charles Leclerc admitió que lo ocurrido fue “un poco aterrador”.

Lo que empezó como una vuelta de formación bajo la lluvia derivó en un caos generalizado: una falla del software en las unidades de potencia dejó a varios monoplazas sin acelerador, incapaces de superar los 20 km/h. La carrera, que ya acumulaba un retraso de 40 minutos por un diluvio en Malasia, terminó comenzando con más de hora y media de demora respecto al horario original.

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El piloto de Ferrari relató con detalle cómo vivió el incidente desde su monoplaza. Según explicó el monegasco en declaraciones recogidas por el sitio especializado Motorsport, al principio supuso que el auto de seguridad seguía en pista y que Max Verstappen simplemente calentaba neumáticos.

*La falla en los autos antes de la largada en Baréin

“Luego Max se adelantó, y Hamilton iba lento. Esperé y, en un momento dado, pensé: ‘Probablemente voy a lanzarme’. Y cuando pisé el acelerador, tuve exactamente el mismo problema y me di cuenta de que todos estábamos en la misma situación. Estábamos atascados a unos 20 km/h”, declaró el Leclerc. “Da un poco de miedo ver algo así en un coche de Fórmula 1”, agregó el corredor de 28 años, que buscó transmitir la sensación de desconcierto que experimentó en ese momento.

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Para el piloto de Mónaco, el incidente en Baréin no fue un accidente aislado sino la manifestación de una inquietud que los pilotos arrastraban desde el inicio de la temporada: lo impredecible de la potencia entregada por las nuevas unidades. “Creo que esa es, en parte, nuestra preocupación con estos coches: sea lo que sea lo que tengas al salir de una curva, a veces puedes tener 100 caballos más o 100 caballos menos. No tienes el control total de la potencia que te proporcionan”, afirmó Leclerc.

El monegasco advirtió que esa imprevisibilidad, combinada con condiciones de baja visibilidad como las del domingo en Sepang, puede derivar en accidentes graves. Aun así, evitó ser categórico al valorar el reglamento: “No quiero ser tan tajante con mis palabras, pero sin duda no es lo suficientemente bueno. Llevamos tiempo planteando esos problemas y espero que los solucionemos. Pero, por desgracia, no creo que haya soluciones a corto plazo”.

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Charles Leclerc admitió que le da un poco de miedo ver algo así en los autos de Fórmula 1 (REUTERS/Annice Lyn)

Leclerc reconoció que las soluciones no serán inmediatas, dado que los problemas son consecuencia de decisiones reglamentarias tomadas años atrás. La F1 prevé un ajuste del equilibrio entre propulsión eléctrica y combustión interna a partir de 2027, mientras que un nuevo ciclo normativo completo está previsto para 2030.

Por su parte, Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), explicó que el error se activó cuando algunos coches alcanzaron velocidades muy bajas durante la vuelta de formación, lo que generó un efecto acordeón entre los vehículos.

“Ese fallo impedía que se restableciera la potencia y que los coches volvieran a arrancar”, precisó Tombazis en declaraciones a la prensa. El directivo señaló que la falta de sesiones en pista mojada durante la temporada impidió detectar la combinación de factores que desencadenó el problema.

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El compañero de Leclerc en Ferrari, Lewis Hamilton, quien partía desde la primera fila junto a Verstappen, tuvo que apagar el motor y volver a arrancarlo por completo para poder retomar la marcha. La situación derivó en la exhibición de bandera roja y en una espera de 53 minutos hasta que los equipos instalaron la actualización de software enviada por la FIA.

*La aclaración de Nikolas Tombazis

Las críticas no se limitaron al piloto de Ferrari. Sergio Checo Pérez calificó el episodio de “inaceptable”, Lando Norris lo describió como “simplemente horrible” y cuestionó los fallos electrónicos asociados a la nueva motorización, y George Russell opinó que la jornada completa “no pareció muy Fórmula 1”.

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Carlos Sainz, de Williams, fue más allá y reclamó una revisión de las decisiones reglamentarias que condujeron al incidente. “La F1 necesita examinarse con dureza y ver cómo terminamos en esta situación”, sostuvo, y añadió: “La única pregunta que tengo es quién decidió, hace cinco años, que esta era la dirección que había que tomar”. Por su parte, Fernando Alonso, que terminó octavo con Aston Martin, recurrió a la ironía: “Este año he tenido un 50% de abandonos, pero nunca han parado la carrera por nuestra culpa”.

Superado el caos inicial, la carrera se desarrolló en 55 vueltas y Max Verstappen se impuso para darle a Red Bull su primera victoria de la temporada 2026, en lo que además fue el primer triunfo del proyecto Red Bull Ford Powertrains. El neerlandés cruzó la línea con 2,307 segundos de ventaja sobre Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Hamilton completó un podio de remontada al recuperarse desde el puesto 18 hasta el tercer lugar. Leclerc terminó cuarto. Russell, que marchaba tercero en las etapas finales, abandonó por una falla en su unidad de potencia a cinco vueltas del final.

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Max Verstappen logró la victoria en Sepang y consiguió el primer triunfo del proyecto Red Bull Ford Powertrains (REUTERS/Jakub Porzycki)

Franco Colapinto cruzó la meta en el puesto 13 con su Alpine. El argentino apostó por una estrategia de riesgo ante las condiciones lluviosas del inicio, pero la pista tardó demasiado en secar y la apuesta no rindió los frutos esperados. “Pensé que, dadas las condiciones al comienzo, podríamos haber sacado ventaja, pero la pista no se secó lo suficientemente rápido y perdimos mucho tiempo”, explicó el bonaerense.

La Fórmula 1 no tendrá un largo respiro: la próxima fecha es el Gran Premio de Singapur, que se disputará del 9 al 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay, en una jornada que también incluirá el formato de carrera al sprint.

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