Cultura

El diario íntimo del papa Francisco revela su pensamiento más profundo: tres décadas de reflexiones que llegan a 94 países en noviembre

El Vaticano y Penguin Random House lanzarán el 24 de ese mes los escritos personales de Jorge Mario Bergoglio, que abarcan desde 1992 hasta agosto de 2024, ocho meses antes de su fallecimiento

Un libro con el texto El diario privado del Papa Francisco junto a un retrato del papa Francisco con vestidura blanca.
El diario personal del papa Francisco saldrá a la venta el 24 de noviembre de 2026 en cinco idiomas y 94 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El diario personal del papa Francisco saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre de 2026 en cinco idiomas y llegará a 94 países, en una publicación conjunta de la Libreria Editrice Vaticana (LEV) y diversas editoriales de Penguin Random House, que ofrecerá por primera vez acceso a los escritos privados que el pontífice argentino conservó a lo largo de más de tres décadas. El volumen —titulado El diario personal del Papa Francisco— recoge anotaciones que Jorge Mario Bergoglio realizó entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024, período que va desde poco más de dos décadas antes de su elección como papa hasta ocho meses previos a su fallecimiento, el 21 de abril de 2025, a los 88 años. La edición en inglés fue traducida del español original por la monja, escritora y periodista estadounidense Bernadette Reis.

La presentación y el apartado de notas corrieron a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco. Según el directivo editorial del Dicasterio para la Comunicación, Andrea Tornielli, el libro permitirá “conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino”. En cuanto a la distribución lingüística, la LEV publicará la versión italiana, mientras que Penguin Random House se encargará del español, el inglés y el portugués bajo su sello Image. La edición en francés estará a cargo de Éditions Albin Michel. El libro se presentará por primera vez ante editores internacionales en la Feria del Libro de Fráncfort, que se celebra del 7 al 11 de octubre de 2026.

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La obra reúne escritos privados que Jorge Mario Bergoglio redactó entre diciembre de 1992 y agosto de 2024 (Foto: Reuters/Dylan Martinez/archivo)
La obra reúne escritos privados que Jorge Mario Bergoglio redactó entre diciembre de 1992 y agosto de 2024 (Foto: Reuters/Dylan Martinez/archivo)

Francisco, el primer papa latinoamericano

Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa latinoamericano de la historia. Gobernó la Iglesia Católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, con un estilo caracterizado por la austeridad y el énfasis en la humildad. Durante la pandemia de coronavirus, pronunció desde una Plaza de San Pedro vacía una de sus intervenciones más recordadas: “todos rememos juntos, cada uno necesitado de consolar al otro”.

El pontificado de Francisco no estuvo exento de controversias. Sectores conservadores de la Iglesia cuestionaron su acercamiento a los fieles LGBTQ+, y recibió críticas por haber calificado de calumniosas las acusaciones contra el obispo chileno Juan Barros, señalado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima, acusado de abusos. En 2016, también afirmó que quien construye muros para impedir el ingreso de migrantes “no es cristiano”, en alusión a la promesa de campaña de entonces candidato Donald Trump de levantar una barrera en la frontera entre Estados Unidos y México.

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Entre los títulos publicados por Francisco en vida figuran El nombre de Dios es Misericordia y las memorias Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco. Su sucesor es el papa León XIV, quien asumió el pontificado tras la muerte de Bergoglio. El responsable editorial de la LEV, Lorenzo Fazzini, destacó que la publicación del diario continúa la misión de la editorial de difundir “las palabras de los Papas a nivel internacional”, y recordó que este año también pusieron en circulación escritos de Robert F. Prevost —hoy León XIV— de cuando era Prior General de los Agustinos.

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