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La furia de Nicole Neumann contra un vecino que amenazó matar a sus corderos: “Dijo que los va a hacer estofado”

La modelo habló de las quejas del hombre por sus mascotas, defendió la vida rural en su campo y lanzó una advertencia pública

Nicole Neumann relata un inconveniente ocurrido con un vecino de su propiedad rural en relación con la convivencia con sus animales

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Reconocida defensora de los derechos de los animales y de la vida en naturaleza, Nicole Neumann reveló que fue amenaza por un vecino de su chacra. Según su testimonio, el hombre, a quien no mencionó por su nombre, la cuestionó por los perros rescatados que viven en el predio y la amenazó con “hacer estofado” a dos corderos que ingresaron a su propiedad.

La modelo y conductora habló del conflicto durante una transmisión de su programa de streaming, Solo con Niki, y expresó su malestar por la convivencia con el propietario. Dueña de una casa de campo donde convive con numerosos animales, el problema comenzó por las quejas de su vecino sobre los ladridos de sus perros y escaló a partir de la presencia de dos corderos que habrían saltado hacia la otra propiedad.

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Es el vecino de al lado, que le molestan mis perros, tan feos, que de dónde los saqué porque le ladran a su dálmata”, relató Neumann frente a sus compañeros de programa. “Y ahora me denunció porque se le pasan los dos corderitos, y les dijo a mis caseros que los va a hacer estofado”, agregó con indignación, y agregó: “Estamos hablando de chacras de tres hectáreas”.

La nueva casa de campo de Nicole Neumann

La declaración provocó reacciones inmediatas entre quienes compartían la transmisión con ella. Mientras se lanzaban comentarios irónicos sobre la actitud del vecino, tambíen se sugirió que debía identificarse públicamente al denunciante. Neumann recogió esa propuesta, aunque no dio nombres ni detalles que permitieran reconocerlo.

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“Sí, se lo cuento acá a todo el mundo. Así que todos los que sepan el vecino mío de donde tengo mis animales...”, comenzó a decir. Luego, volvió a cuestionar la reacción que, según su relato, tuvo el propietario lindero: “¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquitos?”.

Durante la charla, Nicole planteó que el escenario en el que vive debería contemplar la circulación de animales y las dinámicas propias de una zona de campo. La modelo contrastó esa realidad con la decisión de vivir en un barrio urbano o cerrado, donde las normas de convivencia son diferentes.

Andate al country de Cardales, que tenés piso de pavimento y a lo sumo ves un ternero ahí a lo lejos”, sostuvo. “O quedate en Recoleta, no tengo idea”, completó, sin ocultar su enojo. Para cambiar el tema, y el tono, la conversación derivó entonces hacia las cabras que viven en el predio de la conductora y que, según contó, suelen moverse con libertad por distintos sectores de la propiedad.

la nueva casa de campo de Nicole Neumann
Nicole Neumann se mudó allí en 2024

Neumann recordó una situación reciente que vivió al llegar a la chacra. “Las cabritas, yo creo que les dio emoción que llegamos, porque llegamos, abrí la casa y pasaron directamente al living”, relató entre risas.

La modelo mostró imágenes de los animales dentro de su casa y aclaró que no se trataba de un montaje digital. “Este video no es IA, ¿entienden?”, señaló mientras sus compañeros observaban la escena. Una de las panelistas bromeó con la posibilidad de quedarse con una de las cabritas: “Pará, ¿me puedo quedar con la marroncita? Yo quiero la marroncita”.

La propiedad de Nicole funciona como un espacio de convivencia para perros, caballos, ponis, cabras, gallinas, gansos, pavos, llamas, ovejas y una burra llamada Rita, entre otros animales. La modelo suele compartir en sus redes sociales postales de la vida cotidiana en el campo, con recorridas por el parque, tareas de cuidado y escenas protagonizadas por sus mascotas.

la nueva casa de campo de Nicole Neumann
Nicole suele compartir en sus redes algunos de los momentos de los animales

Entre los animales que viven allí hay más de 20 perros rescatados. La presencia de los canes fue uno de los puntos del conflicto mencionado por Neumann, ya que, de acuerdo con su versión, el vecino se habría referido de manera despectiva a ellos y cuestionado que ladraran al dálmata de su propiedad.

La conductora contó en distintas oportunidades que la chacra representa un lugar central en su vida familiar y en su vínculo con los animales. Allí también pasa tiempo con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero, y con Cruz, el hijo que tiene con su marido, Manuel Urcera.

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