Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

Carlos Clerici, la histórica voz de Luchemos por la Vida

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La radio argentina despidió a Carlos Clerici, periodista, locutor nacional y docente, cuya muerte fue comunicada por su propia familia en su cuenta de Instagram, y por Eco Medios AM 1220, emisora en la que condujo durante más de 15 años La Otra Agenda. Su recorrido reunió programas de actualidad, ciclos culturales, la formación de estudiantes de comunicación y campañas de seguridad vial. Es de esas voces que el público conoce aun sin saberlo, ya que durante 35 años acompañó las publicidades de Luchemos por la Vida, que buscó concientizar sobre los accidentes de tránsito.

Su voz formó parte de una generación de conductores que entendió la radio como un espacio para conversar, ordenar la información y abrir lugar a temas que muchas veces quedaban fuera de la agenda diaria. En ese recorrido, Clerici alternó la conducción de programas periodísticos con el trabajo cultural, la comunicación institucional y las aulas.

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Referente de la radiofonía argentina, fue conductor, capacitador y profesor, además de una de las voces de Luchemos por la Vida

El vínculo de Clerici con La Otra Agenda se remonta al inicio de 2009 y planteaba una mirada crítica sobre ciertos cambios en la programación radial. “Se acostumbraron a darle cada vez menos al oyente”, afirmaba al referirse a la relación entre las emisoras y su público. La frase resumía una preocupación que atravesó su modo de ejercer la conducción: sostener contenidos, contexto y conversación en una programación atravesada por la velocidad informativa.

La despedida de sus hijos en su cuenta de Instagram

Carlos y su esposa Alejandra

La relación de Clerici con los libros tuvo una expresión duradera en Leer es un placer, ciclo que compartió con Natu Poblet. La propuesta acercó a autores, novedades editoriales y conversaciones sobre lectura a la audiencia radial. En su perfil de LinkedIn consta que fue coconductor del programa en Radio Nacional AM 870 entre 1995 y 2017, y que más recientemente condujo El placer de leerte en Radio de la Ciudad AM 1110.

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Su carrera incluyó experiencias en FM Horizonte, Radio del Plata, Radio Pinamar y Estudio Playa Pinamar. En la primera de esas emisoras condujo Horizonte Hoy entre 1989 y 1997. En la localidad balnearia estuvo al frente de Despejado hasta 2018, además de participar en programas de verano. Esos antecedentes revelan una carrera construida en formatos diversos, desde la primera mañana hasta espacios de entrevistas, cultura y actualidad. Clerici también estudió Contador Público en la Universidad de Buenos Aires entre 1977 y 1988, y obtuvo el título de locutor nacional en el ISER entre 1983 y 1985.

Carlos Clerici combinó la conducción radial con la docencia, la comunicación institucional y ciclos dedicados a la literatura

La carrera de Carlos Clerici también incluyó la conducción de eventos empresariales e institucionales. Su currículum menciona participaciones en el Coloquio de IDEA y en entregas de los premios Eikon, entre otras actividades. La comunicación oral, en sus distintas variantes, fue el eje que conectó sus trabajos frente a un micrófono, en escenarios y en tareas de capacitación.

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La docencia y las campañas de seguridad vial

Fuera del aire, Clerici se dedicó a la formación de nuevos profesionales. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios River Plate. También trabajó como capacitador en media training y asesor de prensa y comunicación.

Los detalles sobre el funeral y sepelio de Carlos Clerici en la parroquia Santa Francisca Javier Cabrini y el cementerio de Flores

Otra de sus labores más reconocibles fue su vínculo con la asociación civil Luchemos por la Vida. Clerici fue responsable de campañas en medios de comunicación de la entidad desde 1991, de acuerdo con la información profesional disponible. Su voz acompañó durante años mensajes de concientización sobre seguridad vial, una tarea que amplió su presencia pública más allá de la programación radial.

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Al finalizar su vínculo, a finales del año pasado, la asociación lo homenajeó con un sentido video con algunas de las publicidades más recordadas. “Por regalar su voz profesional y su presencia, desde la primera hora de Luchemos por la Vida, en cada campaña, video o evento durante estos 35 años. Así, con su desinteresada y responsable entrega, se ha transformado en la identidad misma de esta Asociación. Muchas gracias, querido Carlos, por acompañarnos, siempre, incondicionalmente”, escribieron al pie del audiovisual que compartieron en su cuenta de YouTube.