Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y recuperar almacenamiento en un celular Android

No es necesario instalar programas externos para liberar recursos en la plataforma. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

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WhatsApp permite eliminar archivos pesados desde el apartado de almacenamiento en los celulares Android, una función que suele ser denominada como “papelera de reciclaje”.

La revisión de este apartado permite liberar memoria sin borrar conversaciones completas. Antes de eliminar archivos, conviene comprobar cuáles son necesarios, porque los elementos borrados desde la administración de almacenamiento pueden desaparecer de forma definitiva de la aplicación y del teléfono.

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Dónde está la llamada papelera de WhatsApp en un celular Android

La opción se encuentra dentro de WhatsApp, en el menú de configuración de la aplicación. En Android, hay que abrir los tres puntos ubicados en la parte superior derecha, ingresar a “Ajustes” y seleccionar “Almacenamiento y datos”.

La opción se encuentra en la sección de Administrar el almacenamiento. (Foto: WhatsApp)

Luego se debe pulsar “Administración de almacenamiento”. Allí aparecen los archivos que más espacio consumen, agrupados por tamaño, por conversación o por reenvíos frecuentes. El sistema permite identificar qué chats individuales, grupos o canales concentran mayor cantidad de contenido multimedia.

Cómo eliminar fotos, videos y documentos sin borrar los chats

Dentro de “Administración de almacenamiento”, WhatsApp muestra apartados como “Revisa y elimina elementos”, archivos grandes y contenidos reenviados muchas veces. El usuario puede abrir cada categoría, seleccionar fotos, videos, notas de voz, GIF, stickers o documentos y pulsar el ícono de eliminar.

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Este procedimiento borra los archivos elegidos sin necesidad de eliminar el historial de mensajes de una conversación. Los videos suelen ocupar más memoria, en especial aquellos compartidos en grupos activos o descargados de forma automática.

Es casi imposible revertir la eliminación de los archivos guardados en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La administración de almacenamiento no funciona como una papelera convencional. Los archivos que aparecen allí todavía están guardados en el dispositivo y pueden revisarse antes de su eliminación. Una vez que el usuario confirma el borrado, WhatsApp no ofrece un espacio interno para restaurarlos.

Por ese motivo, es clave guardar previamente fotos, videos o documentos importantes en una carpeta del teléfono, en una computadora o en un servicio de almacenamiento en la nube.

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En algunos dispositivos Android, ciertos archivos multimedia pueden permanecer en las carpetas locales de WhatsApp, aunque esto depende de la configuración del teléfono y de si el contenido fue eliminado de la galería.

De qué forma evitar fraudes al utilizar WhatsApp

Los mensajes con errores ortográficos, promesas de premios, ofertas de empleo, inversiones, préstamos o pedidos de dinero requieren precaución. Deben generar desconfianza las solicitudes para descargar aplicaciones, activar funciones mediante enlaces o compartir contraseñas, datos bancarios y documentos personales.

Ciberdelincuentes pueden buscar engañar a varios usuarios a través de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Ante un mensaje sospechoso, no conviene abrir enlaces, descargar adjuntos ni reenviar el contenido. Si el remitente afirma ser una persona conocida, se puede confirmar su identidad mediante una llamada o videollamada.

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La aplicación de Meta permite bloquear e informar contactos o números desconocidos desde la información del chat, sumado a eliminar los mensajes recibidos.

Cuáles son las estafas más habituales en WhatsApp

Las estafas románticas buscan establecer una relación de confianza antes de pedir dinero o préstamos. El contacto puede prometer un encuentro y cancelarlo a último momento.

Asimismo, son comunes las falsas ofertas laborales: los ciberdelincuentes se hacen pasar por reclutadores, ofrecen empleos remotos con salarios altos y solicitan datos personales o pagos por una supuesta selección.

Los usuarios pueden perder dinero y ser víctimas de otros delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas de inversión prometen ganancias elevadas con poco riesgo, sobre todo en criptomonedas, acciones o propiedades, para obtener dinero e información privada.

A esto se suma la suplantación de identidad, cuando alguien utiliza el nombre o la foto de un familiar, amigo, empresa o figura pública para pedir transferencias, códigos de verificación o datos bancarios.

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Para reducir riesgos, conviene desconfiar de solicitudes urgentes de dinero, premios o empleos con pagos previos. No deben compartirse códigos de verificación, contraseñas ni datos bancarios. Antes de responder, es recomendable confirmar la identidad mediante una llamada.