Después del adiós a la Selección: uno por uno, todos los negocios que armó Leo Messi pensando en el final de su carrera

Lionel Messi disputará esta noche su último partido con la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental

Guardar

Esta noche, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina ante Benín en el estadio Monumental, con el que pondrá fin a 21 años y 207 presencias con la camiseta albiceleste. Pero mientras el país se prepara para despedir al jugador, el jugador devenido en empresario lleva años construyendo un portafolio que hoy abarca cinco clubes de fútbol en cuatro países, seis hoteles de lujo en Europa, una línea de vinos, perfumes, bebidas, desarrollos inmobiliarios, una productora audiovisual y un fondo de inversión en tecnología deportiva, entre otros activos.

El anuncio del retiro de la Selección llegó tras la final del Mundial 2026 con una frase que recorrió el mundo: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. En ese momento, el rosarino acumulaba 125 goles, participación en cinco mundiales —con una Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022—, dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022, el oro olímpico de Beijing 2008 y el título Sub-20 de 2005. Superó a Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta y otros referentes históricos en las principales estadísticas del combinado nacional.

PUBLICIDAD

El amistoso de esta noche, programado para las 20:00 horas en la cancha de River, contará con homenajes, espectáculos musicales y la presencia de excompañeros.

El dueño de cinco clubes en cuatro países

El negocio futbolístico de Messi como propietario arrancó en Uruguay, cuando en mayo de 2025 se sumó al proyecto que su excompañero Luis Suárez había fundado en 2018 en la Ciudad de la Costa. Con la incorporación del rosarino, el club adoptó el nombre Deportivo LSM —iniciales de ambos dueños— y compite actualmente en la tercera categoría del fútbol uruguayo.

En Argentina, la familia Messi tiene a cargo el Leones de Rosario Fútbol Club, institución presidida por su hermano Matías Horacio Messi que desde esta temporada compite en la Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El 10 tuvo varios gestos públicos con el club, entre ellos su presencia en un partido pocos días después de la final del Mundial.

PUBLICIDAD

El rosarino es propietario de cinco clubes de fútbol en cuatro países (X: @Argentina)

La expansión hacia España se produjo en dos movimientos. En abril de 2026 formalizó la compra del Unió Esportiva Cornellà, club catalán de la Tercera RFEF —quinta categoría del fútbol español—, donde se mostró públicamente con la camiseta del equipo junto a sus tres hijos. Y el 1° de octubre pasado, el Club Deportivo Eldense —fundado en 1921, con sede en Elda, en la región de Alicante— anunció su adquisición como nuevo propietario, en lo que representa su primera incursión en el fútbol profesional español: el Eldense compite en la Segunda División.

La transacción, por la que Messi adquirió el 100% de las acciones que hasta entonces pertenecían al grupo de inversión colombiano Grupo TH Soluciones, está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD). Este viernes, apenas tres días después del anuncio, el Eldense venció 4-1 al Real Oviedo y el propio Messi celebró en sus redes: “Aupa Deportivo”, una expresión que se utiliza para alentar al equipo.

PUBLICIDAD

El quinto club de su órbita es el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde juega actualmente y donde, según precisó el copropietario Jorge Mas, tendrá participación accionaria una vez que se retire: “Cuando Lionel termine de jugar será socio, tanto mío como de mi hermano y de David (Beckham) en el club”, declaró Mas. El diario The New York Times informó que el porcentaje ronda el 10%, con una proporción adicional no revelada incorporada en la extensión de contrato firmada en octubre de 2025 hasta el final de la temporada 2028.

Seis hoteles en Europa

El negocio hotelero es el más consolidado del portafolio. La marca MiM Hotels —siglas de “Majestic i Messi”— agrupa seis establecimientos boutique de alta gama en destinos como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra. El primero en abrir fue el de Sitges, sobre la Costa de Barcelona, con 77 habitaciones, spa y gimnasio. El de Ibiza —adquirido en 2018— ofrece 52 habitaciones con tarifas de entre 226 y 525 euros por noche. El de Baqueira Beret, con 141 habitaciones, opera al pie de una de las estaciones de esquí más concurridas de España.

PUBLICIDAD

Lionel Messi siguió la primera victoria del Club Deportivo Eldense desde que se convirtió en su propietario

A fines de 2025, la gestión operativa de los seis hoteles pasó a Meliá Hotels International, que los incorporó a su línea Meliá Collection. La sociedad que los administra, Explotaciones Rosotel SL, facturó 21,8 millones de euros en 2024. Las estimaciones del sector sitúan el valor total de este negocio por encima de los USD 100 millones. La estrategia contempla además una expansión hacia mercados asiáticos, con Dubái y Tokio entre las opciones analizadas.

De las milanesas al vino y los perfumes

En julio de 2025, Messi se sumó como socio a El Club de la Milanesa, cadena argentina que proyecta su expansión a Europa con una inversión de unos USD 6 millones. El plan incluye cinco restaurantes en Cataluña —el primero en Castelldefels— y tres nuevas sucursales en Argentina, más una planta industrial en Tigre. La cadena llegó de su mano a Miami, hoy uno de los mercados más fuertes por la presencia del 10 en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En bebidas, tiene dos líneas propias: L10 Wines, su marca de vinos, y Más+, una línea de hidratantes. A ese conjunto se sumó recientemente el lanzamiento de Messi Night Eau de Parfum, la última incorporación a Messi Fragrances, línea que ya incluía las variedades Messi Original, Messi Platinum y Messi Sport. El nuevo perfume, de perfil nocturno con frasco negro y detalles dorados, se comercializa en mercados internacionales a un precio de referencia de USD 53 y ya figura en el catálogo oficial de la marca.

También firmó un acuerdo multianual con Stanley —el primero de ese tipo que la marca cierra con un atleta profesional— para la colección Messi x Stanley 1913, que incluye kits de mate y el vaso Quencher ProTour. Messi participó en el proceso de diseño y definió materiales, colores y acabados.

PUBLICIDAD

MIM Hotel en Sotogrande, Cádiz

Inmuebles, tecnología y producción audiovisual

En el mercado inmobiliario, Messi tiene participación en Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama en la zona norte de Rosario, frente al río Paraná, encarado junto a su excompañero de la selección, Ángel Di María. El proyecto contempla 24 unidades —tríplex, dúplex y monoambientes— con una inversión estimada de USD 7 millones.

Durante su etapa en el Paris Saint-Germain, fundó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a inversiones en startups de tecnología, medios y entretenimiento deportivo. En paralelo, opera 525 Rosario, una productora de contenidos audiovisuales que toma el nombre de su ciudad natal.

PUBLICIDAD

El contrato vitalicio con Adidas y un patrimonio de hasta USD 1.000 millones

El eje financiero de todo el entramado es Limecu España 2010, el holding familiar gestionado por su hermano mayor Rodrigo Martín Messi, que en septiembre de 2025 trasladó su sede a Escaldes d’Engordany, en Andorra. La sociedad cerró 2023 con 236,5 millones de euros en activos, entre los que figura Edificio Rostower Socimi, un vehículo inmobiliario con más de 234 millones en activos. La filial Leo Messi Management, encargada de gestionar sus derechos de imagen, facturó 61,9 millones de euros en 2024 y generó más de 11 millones de beneficio neto.

A eso se suma el contrato vitalicio con Adidas, firmado en 2017 tras más de una década de relación —la alianza arrancó en 2004, con el debut del rosarino en el FC Barcelona—, que según estimaciones del portal brasileño Columna Financeira le reporta unos 20 millones de euros anuales. Según Forbes, los ingresos totales de Messi en 2025 rondaron los USD 135 millones: aproximadamente USD 60 millones por su contrato con el Inter Miami y otros USD 75 millones en patrocinios y contratos publicitarios. Las estimaciones de su patrimonio total lo ubican en una franja de entre USD 850 millones y USD 1.000 millones.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2025, el alcalde de Miami, Francis Suarez, le entregó las llaves de la ciudad en una ceremonia en el Kaseya Center. Ante ese auditorio, Messi fue claro sobre su nuevo rol: “El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”.