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Caro Calvagni habló de su deseo de ser madre con Nicolás Tagliafico: “Ahora estoy preparada”

La empresaria reflexionó sobre la presión social que rodea a las mujeres y la maternidad, y contó que está en sus planes dar el paso con el futbolista

La empresaria contó por primera vez que está dentro de sus planes convertirse en padres junto al jugador de fútbol (Video: Sería Increíble-Olga)
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Caro Calvagni, la empresaria y esposa del futbolista Nico Tagliafico, decidió hablar, por primera vez, sobre uno de los temas que más le preguntan: la maternidad. Lo hizo durante su visita a Sería Increíble, el programa de Olga, adonde llegó aprovechando su estadía en la Argentina para acompañar a su marido en los amistosos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos la despedida de Lionel Messi.

La pareja está junta desde 2014 y se casó hace cuatro años. Aunque decidieron no tener hijos hasta ahora, el tema siempre generó preguntas en su entorno; algo que, según ella misma reconoció, tiene que ver con el rol de la sociedad. “Siento que hay mucha presión social con los hijos”, dijo Calvagni en el programa, conducido por Nati Jota y Toto Kirzner.

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Calvagni explicó que esa presión se intensifica por el contexto del fútbol profesional, donde los jugadores suelen formar familia a muy temprana edad. “Todo el tiempo se está pinchando en el por qué. Quizás porque se está acostumbrado a ver que quizás en el fútbol, las familias de los jugadores...”, dijo, y Jota completó: “A los veinte años”, sugiriendo la maternidad a esa edad. Y Krizner sumó su lectura: “Ensambladas al toque con dos pibes”.

vacaciones de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni
Caro y Nico se conocieron en el año 2014 y en 2022 tomaron la decisión de casarse (Instagram)

Lejos de ese modelo, la empresaria describió su vida como una sucesión de etapas conscientes. “En mi caso siento que divido mi vida por etapas”, explicó. “Quizás los hijos en un momento no eran mi prioridad como número uno, ponele de mis veinte a los treinta. Como que siento que hice muchas cosas, como que le di prioridad a mi proyecto, a viajar, a disfrutar con mi pareja”, continuó. Y agregó: “Disfrutarnos como pareja, y ahora de mis treinta en adelante es otra etapa de mi vida que estoy preparada para quizás ser madre”.

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Fue entonces cuando Jota le preguntó de forma directa si la maternidad era algo que ella contemplaba. “O sea, lo pensás”, dijo la conductora. “Sí, obvio”, respondió Calvagni. Jota aclaró el punto: “No que no querés, porque viste que hay gente que no quiere, que también se cuestiona eso”. La empresaria tomó ese hilo para señalar algo que, a su entender, la sociedad tampoco acepta con facilidad: “Lo que pasa es que siento que, si vos no tenés es porque no podés o por algo. No se acepta que quizás no querés o querés decidirlo vos más adelante”, reflexionó.

Quiero aclarar que sí, queremos ser padres, obvio, pero va a ser en el momento que decidamos nosotros”, cerró Calvagni, en lo que fue su declaración más contundente sobre el tema.

Meses atrás, el futbolista reaccionó en un vivo a los comentarios preguntando cuando se iban a convertir en padres (Video: X)

Meses atrás, Tagliafico hizo un vivo en su canal de streaming y uno de los usuarios que se conectó a la transmisión preguntó acerca de la paternidad de la pareja. El jugador de fútbol no dio lugar a réplica con su respuesta.

La consulta surgió en medio de bromas de otros participantes de la transmisión, entre cánticos y comentarios sobre una posible “mini Taglia”. Ante la insistencia, Tagliafico cortó de inmediato con el planteo. “No, no, mini Taglia no, no. Ya empiezan...”, respondió, mientras Caro del otro lado le retrucaban con un “Qué pesados”.

El futbolista coincidió con esa descripción y fue más allá sobre el tipo de preguntas que suelen hacerle. “Son repesados. ¿Y si no podemos tener, loco? Tienen que pensar eso. Están muy mal. Está muy mal”, planteó. Y no dejó el tema allí sino que hizo referencia a Galo e India, los dos perros que tiene junto a su pareja: “Ya tenemos dos. Sí, tenemos dos hijos”.

Tagliafico profundizó en esa aclaración con una precisión sobre dónde se encontraba cada uno en ese momento. “Sí. Hay una que está acá abajo y el otro que está allá”, cerró, en medio de las risas de los presentes en la transmisión.

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