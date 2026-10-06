La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

El defensor del Cardiff City Krystian Bielik agredió a un hincha del Portsmouth cuando fue a sacar un lateral

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El defensa central Krystian Bielik recibió dos partidos de suspensión y una multa de 10.000 libras esterlinas (13 mil dólares) por mala conducta tras el altercado que protagonizó con un joven aficionado del Portsmouth durante un encuentro de la Championship en Fratton Park.

La sanción fue confirmada por la Federación Inglesa de Fútbol (FA), luego de que el jugador del Cardiff City admitiera el cargo por haber actuado de manera inapropiada en el minuto 71 del partido disputado el 5 de septiembre. El equipo galés perdió 2-0 ante Portsmouth.

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El organismo inglés indicó que una Comisión Reguladora independiente resolvió aplicar el castigo luego de una audiencia. La entidad adelantó que publicará los fundamentos escritos de la decisión más adelante.

“Krystian Bielik ha sido suspendido por dos partidos y multado con 10.000 libras esterlinas por mala conducta durante el partido del Cardiff City contra el Portsmouth en la EFL Championship el sábado 5 de septiembre”, señaló un portavoz de la FA en declaraciones recogidas por The Sun.

La acusación se centró en el episodio ocurrido cerca de una de las tribunas de Fratton Park, cuando Bielik fue a buscar un balón que había terminado entre los aficionados locales. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron un contacto físico entre el futbolista y un joven seguidor del Portsmouth.

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Bielik fichó por Cardiff en agosto del 2026

Según la formulación de la FA, “se alegó que el jugador actuó de manera inapropiada alrededor del minuto 71 del partido”. El organismo precisó que el defensor polaco reconoció su responsabilidad. “Posteriormente, Krystian Bielik admitió el cargo. Una Comisión Reguladora independiente impuso estas sanciones tras una audiencia, y los motivos escritos de su decisión se publicarán a su debido tiempo”, agregó la federación.

El incidente provocó la intervención del personal de seguridad del estadio. En otros videos que circularon por internet se pudo ver el momento en el que el aficionado involucrado fue retirado de la zona por los vigilantes. Además, otro espectador arrojó un balón que impactó en la cabeza del defensa del Cardiff Perry Ng. Ambos seguidores fueron expulsados del recinto.

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La suspensión impedirá que Bielik juegue los próximos dos compromisos de Championship de su equipo. El Cardiff no contará con el zaguero ante Blackburn Rovers y tampoco en el partido como local frente a Watford, previsto para el martes 13 de octubre. El defensor, de 28 años y exjugador del Arsenal, podría regresar para el encuentro ante Middlesbrough, programado para el 17 de octubre.

La medida disciplinaria de la FA se produjo después de una investigación de la policía de Hampshire por una presunta agresión. La pesquisa concluyó sin nuevas medidas policiales, tras un acuerdo extrajudicial entre Bielik y el aficionado del Portsmouth. Como parte de esa resolución, el futbolista ofreció disculpas.

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El Portsmouth también abrió una investigación propia debido a que el episodio involucró a un joven seguidor. El club pidió evitar especulaciones mientras avanzaban las diligencias. “El Portsmouth Football Club está al tanto de la preocupación de los aficionados con respecto al incidente que involucró a un joven seguidor y a un jugador del equipo contrario en Fratton Park”, replicó The Sun.

Krystian Bielik enfrentó a Messi en el Mundial de Qatar 2022 (Reuters)

El club local explicó que las circunstancias exigían cautela por el carácter sensible del caso. “Dado que se trata de un asunto de protección infantil y que actualmente está siendo investigado tanto por el club como por la policía, sería inapropiado que hiciéramos más comentarios sobre las circunstancias en este momento”, señaló Portsmouth.

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La entidad añadió que circulaban distintas versiones sobre lo ocurrido y reclamó prudencia. “Sin embargo, somos conscientes de que circulan en las redes sociales diversas afirmaciones y declaraciones. Instamos a la prudencia a evitar especulaciones mientras las investigaciones estén en curso”.

Portsmouth sostuvo que la seguridad de los menores era una prioridad institucional. “El bienestar y la protección de los jóvenes son de suma importancia para el Portsmouth Football Club”, indicó el comunicado. “Seguiremos en contacto con las partes pertinentes a medida que avancen las investigaciones”.

Tras el partido, el entrenador de Portsmouth, John Mousinho, pidió disculpas a los jugadores del Cardiff City. En la rueda de prensa posterior afirmó que el árbitro Ben Speedle le había informado de que Bielik había sido “golpeado” por un aficionado. Días más tarde, después de revisar las imágenes, Mousinho afirmó estar “absolutamente furioso” por la situación en la que consideró que se había visto involucrado.

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Por su parte, el entrenador del Cardiff, Brian Barry-Murphy, sostuvo después del encuentro que Bielik había recibido una bofetada durante el altercado. Más tarde aclaró que su versión se basaba en lo que había visto desde el campo.