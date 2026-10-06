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Apple retrasaría el lanzamiento del MacBook Pro con pantalla táctil: no llegaría hasta 2027

Apple reorganizaría su calendario de lanzamientos para evitar que la renovación de sus computadoras coincida con la llegada de su esperado teléfono plegable

Apple retrasaría el lanzamiento de su MacBook Pro con pantalla táctil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple retrasaría el lanzamiento de su MacBook Pro con pantalla táctil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Apple prepara una nueva MacBook Pro con chip M6 para finales de octubre de 2026, pero la renovación más esperada de la línea tendrá que esperar algunos meses más. El modelo con pantalla OLED y táctil no llegaría hasta principios de 2027, de acuerdo con reportes recientes sobre el calendario de lanzamientos de la compañía.

La decisión marcaría una separación entre la actualización del procesador y el esperado rediseño de la computadora portátil. Mientras la primera MacBook Pro con chip M6 mantendría un diseño similar al actual, el equipo que incorporará una pantalla OLED táctil llegará posteriormente y utilizará los chips M5 Pro y M5 Max.

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Apple prepara dos etapas para renovar la MacBook Pro

Según información del periodista Mark Gurman, de Bloomberg, Apple habría reorganizado el calendario de lanzamiento para evitar que algunos de sus productos compitan por atención durante el mismo periodo. La compañía tendría previsto presentar primero la MacBook Pro con el chip M6 estándar, posiblemente mediante un comunicado de prensa, una estrategia que ya utilizó con otros equipos.

MacBook Pro
Apple se prepara para renovar su serie MacBook Pro. (Apple)

El cambio más importante quedaría reservado para 2027, cuando Apple presentaría la MacBook Pro con pantalla OLED y táctil. Este modelo representaría una de las mayores transformaciones de diseño para la familia de computadoras portátiles de la compañía en años.

Una de las razones del retraso estaría relacionada con el calendario del iPhone Duo, el esperado teléfono plegable de Apple. La empresa buscaría evitar que ambos productos compartan protagonismo durante una misma ventana de lanzamiento.

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La pantalla táctil será una novedad histórica para Mac

La principal novedad de la futura MacBook Pro será su pantalla OLED táctil. Apple ha mantenido durante más de una década una postura contraria a incorporar paneles táctiles en sus computadoras portátiles, a diferencia de fabricantes que utilizan Windows y ofrecen esta función desde hace años.

El cambio permitiría interactuar directamente con la pantalla mediante los dedos, aunque el teclado y el trackpad continuarían siendo elementos centrales de la experiencia.

El MacBook Pro con pantalla táctil no llegaría hasta el 2027.
El MacBook Pro con pantalla táctil no llegaría hasta el 2027.

La tecnología OLED también ofrecería mejoras en la calidad de imagen, con negros más profundos y colores más intensos frente a las pantallas actuales. El nuevo diseño buscaría además reducir de manera considerable el peso del equipo.

Apple tendría que incorporar una bisagra reforzada para evitar que la pantalla se mueva cuando el usuario la toque. Sin embargo, otra función esperada no llegaría con este rediseño: Face ID continuaría fuera de las MacBook.

Qué otros equipos prepara Apple para 2027

La compañía también tendría en desarrollo una nueva MacBook Air equipada con el chip M6. Su lanzamiento estaría previsto para finales de marzo o principios de abril de 2027, en línea con el periodo en el que Apple suele actualizar esta familia de computadoras.

También se espera una segunda generación de la MacBook Neo, el modelo de gama media presentado por Apple este año. Los reportes apuntan a una posible presentación el 10 de marzo de 2027 y a la utilización de una variante del chip A19 Pro, el mismo procesador empleado en el iPhone, aunque con algunas capacidades gráficas desactivadas.

Apple ya prepara una serie de lanzamientos para su línea MacBook.
Apple ya prepara una serie de lanzamientos para su línea MacBook.

El modelo OLED podría ser más caro

La incorporación de una pantalla OLED y un nuevo diseño podría tener un impacto importante en el precio de la MacBook Pro. Los reportes apuntan a un incremento de varios cientos de dólares frente a los modelos actuales.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente las fechas, especificaciones ni precios de estos equipos. La información procede de reportes basados en fuentes de la cadena de suministro citadas por Gurman.

Si el calendario se mantiene, quienes necesiten una MacBook Pro antes de 2027 tendrán como principal alternativa el modelo con chip M6 y el diseño actual, mientras que quienes esperen la pantalla táctil tendrán que aguardar al próximo año.

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