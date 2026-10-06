Política

"Patricia Bullrich apoya la idea de que Javier Milei sea reelecto en 2027", aseguró el vocero presidencial

El portavoz Adrián Ravier habló en Casa Rosada y se refirió al debate político interno de LLA. Además descartó que la oposición logre los votos para derogar el decreto 70. Finalmente hizo foco en las elecciones de Brasil y España y enfatizó que la simpatía del Presidente no está del lado de Lula ni de Pedro Sánchez

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adrián Ravier desestimó rumores de una posible competencia entre Patricia Bullrich y Javier Milei.
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El vocero presidencial Adrián Ravier salió este martes a despejar las dudas sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, quien en los últimos días no descartó públicamente presentarse como candidata presidencial en un futuro no muy lejano.

“Los liberales no somos manada”, aclaró el portavoz a modo de introducción. En esa línea, consideró que “está muy bien” que Bullrich tenga aspiraciones políticas propias, dado que realizó una carrera admirable. Sin embargo, subrayó que eso no entra en contradicción con el apoyo a la candidatura de Javier Milei en 2027.

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Ante la consulta de si la ministra podría ser candidata, Ravier respondió con cautela: “Creo que para el 2027, Patricia Bullrich apoya la candidatura del presidente”. Instantes después señaló que esto quedó en evidencia tanto en reuniones de gabinete como ante la prensa y, entonces sí, reafirmó: “Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto”,

El vínculo entre ambos tiene una historia tan intensa como zigzagueante. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei mantuvo durísimos cruces con Bullrich, quien finalmente terminó aliándose a él, apoyándolo en el balotaje, y finalmente se sumó a La Libertad Avanza como parte central del gabinete. Hoy es la jefa del bloque en el Senado. Sin embargo, la convivencia no estuvo exenta de declaraciones que amenazaron con detonar la alianza; de momento son sólo chispazos, pero Ravier hoy intentó apagarlos.

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Conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier - 6 de octubre
El vocero presidencial Adrián Ravier habla en la Casa Rosada

La pelea por el decreto 70

La posibilidad de que la oposición alcance el número necesario para revertir el decreto 70/2023, el que Milei firmó al inicio de su gestión para desregular amplios sectores de la economía, es uno de los temas de la agenda política. Al respecto, Ravier fue categórico: “Dudamos mucho de que puedan conseguir la mayoría para echar atrás el decreto”.

El vocero presidencial calificó la iniciativa opositora como parte de una estrategia para “romper todos los logros conseguidos” y “volver al 2023”, a pesar de que la norma generó “enormes beneficios a muchísimas personas”.

El Ejecutivo no precisó qué haría si la votación no le fuera favorable, pero el vocero dejó en claro que el Gobierno es “optimista” respecto del resultado y que la norma no será derogada.

Elecciones en Brasil y España

Ante las consultas sobre los próximos comicio en Brasil —donde se disputará un ballotage en pocas semanas— y en España —con comicios en noviembre y un viaje presidencial ya confirmado en agenda—, Ravier fue explícito sobre las simpatías del Gobierno. “Las preferencias del presidente van hacia todos los candidatos que crean en las ideas de la libertad, en la libertad individual, en la propiedad privada y en la economía de mercado. Esos no serían ni (Pedro) Sánchez ni Lula”, señaló el vocero.

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Javier MileiPatricia BullrichReelección presidencialBrasilEspañaLulaPedro Sánchez

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