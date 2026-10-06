Honduras

Asambleas médicas en Honduras cumplen quinta semana y generan críticas por impacto en atención hospitalaria

Las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH) entraron en su quinta semana consecutiva como medida de presión ante el Gobierno

La representación de la sociedad civil pidió evaluar responsabilidades por la paralización en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La representación de la sociedad civil pidió evaluar responsabilidades por la paralización en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
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El Colegio Médico de Honduras convocó a una nueva jornada de asambleas informativas a nivel nacional, con lo que la medida llegó a su quinta semana consecutiva.

Las interrupciones en los servicios públicos de salud han generado críticas desde la sociedad civil, que cuestiona el impacto sobre los pacientes y la coincidencia de las protestas con la Semana Morazánica.

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Uno de los puntos señalados por el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) es la proximidad de la Semana Morazánica. Carlos Hernández cuestionó que el gremio médico haya anunciado actividades relacionadas con ese período de descanso mientras persisten las asambleas informativas en los centros asistenciales.

El Colegio Médico de Honduras reclamó el cumplimiento de una base salarial uniforme para los médicos del sector público.
Los pacientes del sistema público enfrentan alteraciones en sus tratamientos debido a la continuidad del conflicto.

“Y sabes qué es lo que molesta, que la Semana Morazánica ya sacaron los comunicados que se van de vacaciones”, manifestó Hernández.

Hernández calificó de “inhumano” el impacto que, a su criterio, tienen estas acciones sobre los hondureños que requieren servicios médicos y cuestionó que las interrupciones de labores se mantengan durante varias semanas.

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El dirigente también aseguró que durante el período de asambleas informativas creció la demanda en los servicios de salud privados, lo que, según su planteamiento, evidencia el impacto de las interrupciones en el sistema público sobre los usuarios.

Médicos mantienen las asambleas

De acuerdo con la convocatoria, las actividades se desarrollan desde las 7:00 hasta las 19:00 en los centros asistenciales o en los lugares que los médicos determinen para sus reuniones.

Las acciones forman parte de las medidas de presión del gremio para exigir al Gobierno el cumplimiento de sus demandas.

La continuidad de las asambleas se mantiene pese a que las autoridades de Salud han informado avances en el pago de los médicos involucrados en las jornadas de protesta. Según la Secretaría de Salud, alrededor del 95% de los médicos ya habría recibido sus pagos correspondientes.

Hernández cuestionó las razones por las que las asambleas continúan después de los pagos reportados por la Secretaría de Salud.

Sostuvo que la suspensión de actividades afecta principalmente a los pacientes que dependen de los servicios públicos para recibir consultas, tratamientos y otros procedimientos médicos.

En el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Hernández consideró que no sería necesario paralizar las labores dado que los médicos perciben un salario mensual. Además, planteó la necesidad de determinar responsabilidades por las afectaciones que puedan derivarse de la interrupción de los servicios.

El director de la ASJ cuestiona las protestas médicas durante la cercanía de la Semana Morazánica.
El director de la ASJ cuestiona las protestas médicas durante la cercanía de la Semana Morazánica.

Hernández también señaló que espera que las acciones del gremio no respondan a intereses políticos, aunque aclaró que esa apreciación corresponde a su posición personal y no constituye una confirmación sobre las motivaciones de la protesta.

Los pacientes que acuden a hospitales y centros de salud públicos pueden enfrentar modificaciones en la atención durante las jornadas convocadas por el gremio, dependiendo de las disposiciones adoptadas en cada establecimiento.

La situación también generó cuestionamientos sobre la necesidad de encontrar mecanismos que permitan al personal sanitario plantear sus demandas laborales sin interrumpir servicios esenciales para la población.

Mientras el Colegio Médico mantiene su convocatoria, las autoridades de Salud sostienen que han avanzado en el cumplimiento de parte de las obligaciones pendientes con los profesionales.

El conflicto sigue abierto entre las demandas del gremio y el reclamo de distintos sectores para que se garantice la atención a los pacientes.

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