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Xbox Game Pass perdería 9 videojuegos el 15 de octubre, incluido Clair Obscur: Expedition 33

Se trata de un videojuego de rol por turnos que se consolidó como una de las sorpresas más comentadas del año, al punto de hacerse con el galardón al mejor juego de 2025

Su desaparición del catálogo obligará a quienes aún no lo hayan completado a decidir si lo adquieren de forma definitiva o se despiden de la aventura. Europa Press
Su desaparición del catálogo obligará a quienes aún no lo hayan completado a decidir si lo adquieren de forma definitiva o se despiden de la aventura. Europa Press
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Xbox Game Pass perdería nueve videojuegos el próximo jueves 15 de octubre de 2026, según reveló un listado compartido en Reddit. Entre las bajas destaca Clair Obscur: Expedition 33, ganador del premio GOTY 2025 y señalado como uno de los mejores lanzamientos de la última década.

El título de Sandfall Interactive llegó al catálogo de Microsoft en abril de 2025, por lo que habrá permanecido disponible para los suscriptores durante más de 17 meses antes de su salida.

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La lista completa de bajas incluye, además del RPG francés, a The Casting of Frank Stone, Crime Scene Cleaner, Donut County, Evil West, Superball, Nova Roma, Pacific Drive y A Plague Tale: Requiem. La variedad de géneros entre estos nueve títulos (desde la acción hasta los simuladores pasando por el terror narrativo) deja en evidencia el alcance de la renovación que se aproxima en el servicio.

Xbox Game Pass perdería nueve videojuegos el próximo jueves 15 de octubre de 2026. REUTERS/Lucy Nicholson
Xbox Game Pass perdería nueve videojuegos el próximo jueves 15 de octubre de 2026. REUTERS/Lucy Nicholson

Qué juegos salen de Xbox Game Pass el 15 de octubre

La salida de Clair Obscur: Expedition 33 es, sin duda, la que generará mayor repercusión entre la comunidad de jugadores. Se trata de un videojuego de rol por turnos que se consolidó como una de las sorpresas más comentadas del año, al punto de hacerse con el galardón al mejor juego de 2025.

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Su desaparición del catálogo obligará a quienes aún no lo hayan completado a decidir si lo adquieren de forma definitiva o se despiden de la aventura.

Junto a él, A Plague Tale: Requiem también dejará la suscripción. Esta entrega retoma la historia de los hermanos Amicia y Hugo en una narrativa que combina mecánicas de sigilo, resolución de acertijos y la presencia constante de plagas de ratas como amenaza ambiental. Su salida representa la pérdida de otro de los exponentes narrativos más sólidos del catálogo.

Xbox Game Pass es una suscripción mensual de Microsoft que da acceso a un catálogo de videojuegos en consolas Xbox, PC y móviles. Permite jugar descargando los títulos o mediante transmisión en la nube. Europa Press
Xbox Game Pass es una suscripción mensual de Microsoft que da acceso a un catálogo de videojuegos en consolas Xbox, PC y móviles. Permite jugar descargando los títulos o mediante transmisión en la nube. Europa Press

A esta despedida se suma Pacific Drive, un juego de supervivencia centrado en la reparación y mejora de un vehículo que funciona como herramienta principal para explorar una región marcada por fenómenos sobrenaturales. Su propuesta, que mezcla mecánica vehicular con elementos de terror ambiental, también abandonará Game Pass en la misma fecha.

Para los amantes de la acción más desenfrenada, Evil West pondrá fin a su etapa dentro de la suscripción. El título, centrado en el enfrentamiento contra vampiros, se caracteriza por un estilo de combate caótico que lo convirtió en una opción popular entre quienes buscan ritmo y adrenalina dentro del catálogo de Microsoft.

Otros títulos y juegos indie que dejarán el servicio

Más allá de los lanzamientos de mayor repercusión, la lista de bajas también contempla producciones de menor escala, pero con seguidores propios dentro de la comunidad. The Casting of Frank Stone es uno de ellos: un juego pensado para los aficionados a las aventuras de terror con un fuerte componente cinematográfico en su narrativa.

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Más allá de los lanzamientos de mayor repercusión, la lista de bajas también contempla producciones de menor escala. (Microsoft)

Entre las producciones independientes, Crime Scene Cleaner desaparecerá del catálogo. Se trata de un simulador centrado en la limpieza de escenas del crimen, un género que ha ganado terreno entre los jugadores que disfrutan de experiencias atípicas y minuciosas.

En la misma categoría de proyectos menores se encuentra Nova Roma, un título de construcción y gestión de ciudades que, pese a seguir en fase de acceso anticipado, también dejará de estar disponible.

Para quienes prefieren experiencias más breves, Donut County representa una de las bajas más sensibles dentro del segmento de los puzles. Su propuesta, pensada para completarse en pocas horas, lo convirtió en una recomendación habitual para quienes buscaban un juego accesible y entretenido dentro del catálogo.

El caso de Superball es distinto al resto. Al tratarse de un juego gratuito, su salida de Xbox Game Pass no implicará la pérdida de acceso al título en sí, sino únicamente de las ventajas y beneficios asociados a la suscripción, como posibles descuentos o contenido adicional vinculado al servicio.

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