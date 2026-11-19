La cena tradicional de Acción de Gracias costará en promedio 58,63 dólares para diez personas, según la American Farm Bureau Federation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las familias de Estados Unidos que preparen en casa la cena de Acción de Gracias afrontarán un gasto mayor este año: la canasta tradicional para 10 personas costará en promedio USD 58.63, de acuerdo con la encuesta anual de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, conocida como American Farm Bureau Federation. El monto equivale a USD 5.86 por comensal y representa un aumento superior al 6% frente a 2024.

El resultado surge de la 41.a encuesta de precios de la organización, que se realiza desde 1986. Sus voluntarios revisaron precios durante la primera semana de noviembre en los 50 estados y Puerto Rico, tanto en comercios físicos como en las plataformas digitales de supermercados. El valor de 2026 se ubicó por debajo del máximo de USD 64.05 registrado en 2022, aunque marcó el primer aumento general desde ese año.

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La entidad vinculó parte de la suba con los costos de producción, cosecha, procesamiento y transporte de los alimentos. Los precios altos del diésel aparecen como un factor indirecto en ese proceso, ya que inciden sobre la logística agrícola y comercial. No obstante, la encuesta no permite establecer que el combustible haya determinado por sí solo el precio final de cada producto ni que haya explicado de manera directa el aumento del pavo.

Pavo y arándanos, los productos con mayor suba en la canasta

La canasta que releva Farm Bureau contempla un pavo, relleno, batatas, panecillos, arvejas congeladas, salsa de arándanos, una bandeja de zanahorias y apio, y pastel de calabaza con crema batida. Las cantidades están calculadas para servir a 10 personas durante la celebración nacional del 26 de noviembre.

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El producto con mayor incidencia en el alza fue el pavo congelado. La organización registró un valor promedio de USD 23.68 para un ave de 7,3 kilos, equivalente a 16 libras. El precio fue 10% superior al de 2025 y alcanzó USD 1.48 por libra.

La federación señaló que también aumentaron los precios de los arándanos, la leche entera y los panecillos. Los arándanos subieron 8,8%, la leche entera subió 8,6% y los panecillos registraron un incremento del 7%, según el relevamiento.

En el caso de la leche, la entidad agregó que una mayor demanda de proteína en polvo, elaborada a partir de productos lácteos, también presionó sobre los precios.

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No todos los artículos de la lista se encarecieron. Una tercera parte de los productos incluidos en el sondeo bajó de precio. La bandeja de zanahorias y apio, las masas de tarta congeladas, las arvejas y la crema batida fueron algunos de los componentes con descensos frente al año pasado.

El pavo congelado registró un incremento interanual del 10% y alcanzó un valor promedio de 23,68 dólares por una pieza de 16 libras. (REUTERS/David Ryder)

Diferencias de precio entre regiones y supermercados

La encuesta de American Farm Bureau Federation funciona como una referencia nacional sobre el costo de una comida típica, pero no equivale a un índice oficial de inflación ni refleja necesariamente los precios que cada consumidor encontrará en su tienda habitual.

Los voluntarios buscaron los precios más bajos disponibles, pero no utilizaron cupones ni ofertas que exijan compras combinadas. Por ese motivo, los resultados pueden diferir de los descuentos promocionales que suelen ofrecer las cadenas de supermercados en los días previos a Acción de Gracias.

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La propia federación indicó que el precio del pavo entero puede caer en los comercios durante la última semana antes de la celebración. Datos recientes del Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mostraron que el precio promocional promedio por libra de pavo entero congelado disminuyó durante la segunda semana de noviembre.

Las diferencias regionales también fueron amplias. La cena clásica tuvo su costo promedio más bajo en el sur, con USD 54.33, mientras que el noreste registró el valor más alto, con USD 61.57. En el medio oeste, el promedio fue de USD 56.89, y en el oeste alcanzó USD 58.74.

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Farm Bureau también calcula una opción ampliada, que incorpora jamón sin hueso, papas russet y judías verdes congeladas. Esa variante elevó el valor nacional del menú a USD 81.72, con un agregado de USD 23.09 respecto de la selección tradicional.

Producción de pavo en alza pese al encarecimiento mayorista

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé que el precio mayorista de las pavas enteras congeladas alcance USD 1.76 por libra en 2026, frente a USD 1.36 en 2025. La proyección representa una suba cercana al 29%.

Ese indicador corresponde a operaciones mayoristas, es decir, ventas a granel destinadas a reventa, y no debe confundirse con el precio que pagan los hogares en supermercados. El valor minorista incorpora otros costos, entre ellos procesamiento, distribución, almacenamiento, márgenes comerciales y descuentos de cada cadena.

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El mismo organismo informó que la producción de carne de pavo durante el primer semestre de 2026 llegó a 2.500 millones de libras, unos 1.134 millones de kilos. La cifra fue 7,4% superior a la del mismo período de 2025.

La suba de producción muestra que el encarecimiento del pavo no puede atribuirse de forma automática a una menor disponibilidad de aves. Los precios responden a factores simultáneos, como costos de alimentación, procesamiento, transporte, inventarios, ventas estacionales y condiciones de demanda.

La influenza aviar altamente patógena afectó a la industria avícola estadounidense desde 2022. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura informó que la enfermedad ha alcanzado a más de 166 millones de aves de distintas especies, entre ellas pollos, pavos, patos y gansos. Sin embargo, los datos de producción de 2026 reflejan una recuperación parcial en el volumen de carne de pavo disponible.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calculó que los precios de los alimentos para el hogar subirán un 2,3% durante 2026. (REUTERS/David Ryder)

Proyección oficial: alimentos para el hogar subirán 2,3% en 2026

El Departamento de Agricultura proyectó que los precios de los alimentos consumidos en el hogar aumentarán 2,3% en 2026. La estimación se basa en los datos disponibles hasta septiembre y contempla un rango de entre 1,9% y 2,7%.

El Buró de Estadísticas Laborales informó que el índice de alimentos para consumir en el hogar avanzó 0,4% en octubre frente a septiembre, en términos ajustados estacionalmente. Ese incremento mensual coincidió con alzas en cuatro de los seis grandes grupos de alimentos relevados por el organismo.

El precio de las carnes, aves, pescados y huevos subió 0,5% durante octubre. También aumentaron las frutas y verduras, así como los productos lácteos. En contraste, el índice de bebidas no alcohólicas retrocedió 0,3% durante el mismo mes.

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La proyección anual del Departamento de Agricultura se mantiene por debajo del promedio de aumento de 2,6% anual que registraron los alimentos para el hogar entre 2006 y 2025. Aun así, el costo de la cena de Acción de Gracias aumentó por encima de esa previsión general, debido a la composición específica de la canasta y al encarecimiento de algunos productos estacionales.

81,5 millones de viajeros previstos para el feriado

El contexto de precios coincide con uno de los períodos de mayor movimiento del calendario estadounidense. La Asociación Estadounidense del Automóvil, AAA, proyectó que 81,5 millones de personas realizarán viajes de al menos 80 kilómetros durante el feriado de Acción de Gracias, entre el 24 y el 30 de noviembre.

La previsión representa una baja de 0,1% frente a 2025, cuando viajaron 81,6 millones de personas. AAA atribuyó parte de la leve caída esperada en los viajes por carretera a los precios elevados de la gasolina durante los meses previos al feriado.

La organización calculó que 72,9 millones de viajeros se desplazarán en automóvil. Otros 5,96 millones utilizarán vuelos nacionales, con boletos de ida y vuelta que promediarán USD 800, un 17% más que el año anterior según los datos de reservas analizados por AAA.