Este es el juego que podrás jugar gratis en PC, PS5 y Xbox Series X/S desde el 8 de octubre de 2026

El acceso gratuito a Arc Raiders estará disponible del 8 al 12 de octubre en PC, PS5 y Xbox Series X/S.

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Embark Studios anunció un acceso gratuito a Arc Raiders, uno de los títulos más destacados del género de extracción, que estará disponible durante cinco días en coincidencia con el lanzamiento de una nueva actualización. La prueba comenzará el 8 de octubre y se extenderá hasta el 12 de octubre, disponible en PC a través de Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Durante ese período, los jugadores tendrán acceso completo a la experiencia, sin restricciones de mapas o actividades. En consolas será necesario contar con la suscripción del servicio online correspondiente, dado que se trata de un título esencialmente multijugador.

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Embark no ha precisado si el progreso alcanzado durante la prueba se conservará una vez finalizado el período gratuito. Tampoco se trata de una conversión al modelo free-to-play: pasado el 12 de octubre, quienes deseen continuar jugando deberán adquirir el título, que además estará de oferta hasta el 8 de octubre.

Tras el período gratuito comenzará la Arc Raiders PVE Test, una beta orientada a un modo cooperativo sin enfrentamientos.

La actualización Frozen Trail llega el mismo día

El inicio del acceso gratuito no es casual: coincide con el lanzamiento de Frozen Trail, la nueva gran actualización de Arc Raiders. El contenido incluye un nuevo mapa, tres nuevos ARC, armas y herramientas inéditas, un refugio totalmente personalizable y una revisión del árbol de habilidades.

A esto se suman un buque patrullero tipo fragata, nuevos enemigos y desafíos, modificaciones para las armas existentes, un dispositivo de cámara, nuevas apariencias para el armamento y un Battle Pass renovado. Quienes accedan a través de la prueba gratuita podrán explorar el juego con todas estas novedades ya activas desde el primer día.

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Una prueba PVE pondrá a examen el modo cooperativo

Al concluir el acceso gratuito, Embark Studios dará inicio a la Arc Raiders PVE Test, una prueba independiente orientada a evaluar si conviene incorporar una opción de matchmaking para una experiencia puramente cooperativa, sin enfrentamientos entre jugadores.

En consolas será necesario contar con la suscripción online activa para participar de la prueba gratuita.

La propuesta se asemeja a alternativas presentes en otros títulos del género, como Escape From Tarkov y Marathon, y busca ofrecer una experiencia más distendida para quienes prefieren interacciones amistosas dentro del juego.

No se ha confirmado una fecha exacta para el comienzo de esta beta, aunque se sabe que llegará después del lanzamiento de Frozen Trail. El acceso a esta prueba PVE quedará reservado para quienes compren el juego durante la promoción vigente o después de ella. El lanzamiento oficial de esta modalidad no está confirmado, aunque las expectativas de la comunidad en torno a su llegada son positivas.

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El desafío pendiente de las trampas

Arc Raiders continúa enfrentando el problema de jugadores que recurren a trampas dentro de las partidas. Embark Studios ha trabajado para contener este comportamiento, aunque la actualización Frozen Trail no contempla la incorporación de medidas antitrampas adicionales.

Embark Studios no ha confirmado si el progreso logrado durante la prueba gratuita se conservará después del 12 de octubre.

El período de acceso gratuito podría derivar en un aumento temporal del número de jugadores conectados, aunque no existe confirmación sobre el impacto que esto tendría en el control de las trampas dentro del título.

El calendario de la prueba gratuita queda establecido entre el 8 y el 12 de octubre, con disponibilidad simultánea en las tres plataformas actuales del juego. Durante esas jornadas, el contenido completo de Arc Raiders, incluidas las novedades de Frozen Trail, quedará al alcance de cualquier jugador sin necesidad de abonar el costo del título.

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