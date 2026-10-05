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WhatsApp: dónde queda la papelera y cómo eliminar sus archivos de forma definitiva

La aplicación reúne imágenes, grabaciones, documentos y duplicados en un mismo apartado para localizar los elementos más pesados y eliminarlos de manera definitiva

WhatsApp permite liberar espacio sin buscar archivos chat por chat - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
WhatsApp permite liberar espacio sin buscar archivos chat por chat - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
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WhatsApp no tiene una papelera convencional, pero incluye una herramienta de almacenamiento que permite localizar y eliminar de forma definitiva fotos, videos, documentos y archivos duplicados. Esta función resulta útil para quienes reciben mucho contenido en chats y grupos, ya que ayuda a liberar memoria sin tener que revisar conversación por conversación.

La acumulación de archivos puede ocupar una parte importante del almacenamiento del teléfono y afectar el funcionamiento de la aplicación. Cuando queda poco espacio disponible, WhatsApp puede mostrar alertas, impedir la descarga de contenido o dificultar el envío de mensajes. Revisar el apartado de administración de almacenamiento permite detectar qué elementos consumen más memoria y decidir cuáles deben eliminarse.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
La función oculta de WhatsApp ayuda a recuperar memoria del teléfono (Foto: Meta)

Dónde queda la “papelera” de WhatsApp

La llamada “papelera secreta” de WhatsApp no es una carpeta donde los archivos permanecen antes de su eliminación automática. En realidad, se trata del menú Administrar almacenamiento, que reúne el contenido multimedia almacenado por la aplicación y lo ordena para facilitar su limpieza.

Desde esta herramienta, el usuario puede comprobar cuánto espacio ocupa WhatsApp en el dispositivo, revisar los chats y canales que concentran más archivos y encontrar contenido grande, antiguo o reenviado muchas veces.

La aplicación también permite identificar elementos que aparecen repetidos en varias conversaciones. La opción “Eliminar todas las copias” borra los duplicados seleccionados de los distintos chats donde estén guardados, una medida que puede liberar espacio con rapidez.

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Antes de borrar contenido, conviene revisar cada archivo. Las fotos, videos y documentos eliminados desde este apartado pueden desaparecer de los chats y no estarán disponibles si no existe una copia de seguridad o una descarga previa en otro lugar.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
El menú de gestión clasifica el contenido según su tamaño, antigüedad y número de reenvíos, una organización que facilita la limpieza de conversaciones y canales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo vaciar archivos de WhatsApp en Android

En los teléfonos Android, el acceso a la gestión de almacenamiento se realiza desde el menú principal de la aplicación. Los pasos son los siguientes:

  • Abrir WhatsApp.
  • Pulsar el icono de tres puntos ubicado en la parte superior derecha.
  • Entrar en Ajustes.
  • Seleccionar Almacenamiento y datos.
  • Pulsar Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla aparece el espacio que ocupa WhatsApp. Más abajo, la aplicación muestra los chats, grupos, canales y categorías de archivos ordenados según el volumen de memoria que utilizan.

El usuario puede filtrar el contenido por tamaño, antigüedad o cantidad de reenvíos. Al abrir cada sección, es posible seleccionar fotos, videos, notas de voz o documentos concretos y pulsar el icono de eliminación.

También existe la posibilidad de vaciar una conversación completa. Para hacerlo, hay que entrar al chat, pulsar los tres puntos, elegir Más y seleccionar Vaciar chat. WhatsApp permite decidir qué elementos multimedia se eliminarán durante el proceso.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
WhatsApp incorpora una herramienta para eliminar archivos duplicados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En iPhone el proceso comienza desde el perfil

En iOS, la ruta es similar, aunque cambia el punto de entrada. Para revisar y borrar los archivos almacenados, hay que seguir estos pasos:

  • Abrir WhatsApp.
  • Pulsar la foto de perfil.
  • Entrar en Almacenamiento y datos.
  • Seleccionar Administrar almacenamiento.
  • Elegir un chat, canal o categoría de archivos.
  • Marcar los elementos que se desean borrar.
  • Pulsar el icono de la papelera.

Desde ese menú, el usuario puede revisar los archivos de mayor tamaño, los más antiguos o aquellos que fueron reenviados con frecuencia. WhatsApp permite borrar solo fotos, videos o documentos, o eliminar todo el contenido multimedia de una conversación.

Si se necesita liberar más memoria, también es posible vaciar chats completos. La decisión debe tomarse con precaución si la conversación contiene archivos laborales, comprobantes, imágenes familiares o documentos que no estén guardados en otro sitio.

Qué ocurre después de eliminar los archivos

Eliminar contenido desde Administrar almacenamiento libera memoria dentro de WhatsApp, pero no siempre borra las copias que puedan existir fuera de la aplicación. Si una foto o video se guardó previamente en la galería del teléfono, puede continuar ocupando espacio en ese apartado.

Por ello, después de limpiar WhatsApp conviene revisar la galería, la carpeta de descargas y las aplicaciones de archivos del dispositivo. Esta comprobación evita conservar duplicados que ya no son necesarios.

También resulta recomendable revisar la descarga automática de archivos. Si la aplicación descarga de forma inmediata todas las fotos, videos y documentos de los grupos, el almacenamiento puede llenarse otra vez en poco tiempo.

Antes de eliminar contenido importante, es recomendable crear una copia de seguridad. Esta precaución permite conservar archivos relevantes antes de vaciar un chat o eliminar documentos de forma definitiva.

Mantener WhatsApp actualizado también ayuda a acceder a las últimas herramientas de gestión. Una revisión periódica de los chats con más contenido permite detectar videos pesados, archivos repetidos y conversaciones que ya no es necesario conservar.

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