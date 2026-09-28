Borrar caché en Instagram y Facebook: cómo hacerlo para ganar espacio en el celular

Las aplicaciones de uso diario acumulan archivos temporales que ocupan gigabytes de espacio en los teléfonos móviles. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Quedarse sin espacio en el teléfono móvil rara vez significa falta real de memoria. En la mayoría de los casos, el problema son los archivos temporales que las aplicaciones de uso diario acumulan sin que el usuario lo note.

Redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube o TikTok pueden ocupar hasta varios gigabytes de almacenamiento residual. Borrar ese contenido no implica perder fotos ni pagar suscripciones en la nube: alcanza con vaciar la memoria caché desde los ajustes del propio dispositivo.

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Qué es la memoria caché y por qué se llena tan rápido

La caché es el conjunto de archivos temporales que generan las aplicaciones para funcionar más rápido. Se trata de imágenes, miniaturas, vídeos y otros datos que se descargan una sola vez y quedan almacenados para no tener que volver a cargarlos cada vez que se abre la app.

Este mecanismo agiliza el uso diario del teléfono, pero con el tiempo esos archivos se acumulan y pueden superar el gigabyte de espacio ocupado. El divulgador Toni Reboredo comprobó este fenómeno en su propio dispositivo: detectó “casi 1 GB” en Instagram, “medio giga casi” en YouTube y unos “200 meg” en TikTok, mientras que aplicaciones como Spotify apenas sumaban “25 megas, muy poquito”.

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El borrado de la memoria caché libera almacenamiento en el teléfono sin eliminar fotos, vídeos ni sesiones iniciadas.(REUTERS/Hollie Adams/Illustration)

La memoria caché sirve para acelerar la carga de contenido en las aplicaciones sin necesidad de descargarlo cada vez. Eliminarla no borra fotos, vídeos ni sesiones iniciadas: solo eso, los archivos temporales, que la propia app vuelve a crear en cuanto se necesitan otra vez.

Reboredo resume la utilidad de este truco con una frase directa: “A lo tonto, puedes borrar giga y medio de espacio en el teléfono solo borrando el caché de varias aplicaciones”.

Cómo borrar la caché de una aplicación en Android

El procedimiento en Android requiere entrar en Ajustes o Configuración, luego en Aplicaciones y elegir la app que ocupa demasiado espacio. Dentro de esa pantalla aparece la opción Almacenamiento, donde se puede tocar Borrar caché.

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Es importante no confundir esta función con “Borrar datos” o “Borrar almacenamiento”, ya que esas opciones sí eliminan configuraciones, sesiones iniciadas y otra información guardada dentro de la aplicación, dejándola como recién instalada.

El procedimiento manual en Android exige ingresar a Ajustes y seleccionar la opción Almacenamiento dentro de cada aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inconveniente de este método es que hay que repetirlo aplicación por aplicación. Desde la llegada de Android 9.0, Google eliminó la posibilidad de borrar de golpe la caché de todas las apps desde los ajustes del sistema, algo que sí era posible en versiones iguales o anteriores a Android 8.0 mediante la ruta Ajustes > Almacenamiento > Datos almacenados en caché.

Como alternativa, la aplicación Google Files, disponible de forma gratuita en la Play Store, permite hacer una limpieza general. Basta con abrir la app, pulsar en la tarjeta “Archivos basura” y confirmar el borrado para que el sistema elimine los archivos temporales que llevan tiempo sin usarse. Este método no borra por completo la caché de cada aplicación, sino únicamente los datos inactivos, para evitar que la app tenga que volver a descargar contenido que todavía utiliza.

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Cada cuánto conviene repetir la limpieza

La recomendación general es repetir este proceso cada cierto tiempo, por ejemplo cada mes o cada dos semanas si el dispositivo cuenta con poco espacio libre. Aplicaciones como Chrome o Facebook suelen llenar el almacenamiento con rapidez.

La aplicación Google Files permite realizar una limpieza general de archivos basura tras la eliminación de la función global en Android 9.0. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No conviene abusar de esta práctica ni repetirla a diario, porque algunas aplicaciones tardarán unos segundos más en cargar la información mientras vuelven a generar sus archivos temporales, como ocurre con la galería de Google Fotos al descargar de nuevo las vistas previas de imágenes y vídeos.

Borrar la caché tampoco convierte a un celular lento en uno rápido. Su utilidad se concentra en aquellos casos en los que queda poco espacio libre, una aplicación se traba o acumula una cantidad considerable de archivos temporales.

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