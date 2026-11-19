Un informe televisivo presenta declaraciones y mensajes de Juan Manuel Ramírez acerca del fin de su vínculo sentimental con Marta Fort. Las imágenes reproducen grabaciones de voz donde Ramírez expone discrepancias sobre rutinas y estilos de vida durante la relación, acompañadas por fotografías de ambos.

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Juan Manuel Ramírez explicó públicamente por qué decidió terminar su relación con Marta Fort después de cinco meses de noviazgo: la diferencia de hábitos y estilos de vida, según sus propias palabras, hizo insostenible el vínculo.

El empresario uruguayo, en declaraciones que se replicaron en Intrusos (América TV), fue preciso sobre los motivos de la ruptura. Señaló que cuando viajaba de jueves a domingo a ver a Marta Fort, la dinámica de la convivencia lo agotaba: salidas diarias a restaurantes de entre USD 500 y USD 1.000 por velada, trasnochadas hasta las cinco de la mañana y el consumo de alcohol cotidiano chocaban de frente con su estilo de vida. Sobre los gastos en restaurantes fue directo: “A ella le encanta salir todos los días a comer. Y las salidas a comer de Marta es a lugares lindos, y los lugares lindos salen de quinientos a mil dólares por comida. Yo ya no disfruto esa comida. Yo salgo a comer todos los días, no tengo problema, pero yo una comida de cien, ciento cincuenta dólares ya la disfruto. Después, ya más, me parece la estupidez más grande del mundo. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta hacer la plata”, explicó.

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El contraste de hábitos también fue determinante. “Si yo voy de jueves a domingo, jueves a domingo toma alcohol. O sea, ella toma alcohol de lunes a lunes. Yo soy una persona superdeportista, yo no tomo alcohol, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada. Me duermo a las doce de la mañana, me levanto a las siete de la mañana, hago doble turno de gimnasio, salgo a andar en bici cien kilómetros, salgo a correr, hago crossfit. Entonces, si yo voy de jueves a domingo y tengo que salir al baile, tomar alcohol todos los días, dormirme a las cinco de la mañana... esa muchacha no duerme, se duerme a las cinco de la mañana y a las siete te toca el hombro y te dice: ‘Vamos a entrenar’”, graficó.

Juan Manuel Ramírez, el ex novio de Marta Fort

Ramírez describió además una paradoja que lo afectaba laboralmente: llegaba tan agotado de esos fines de semana que necesitaba varios días para recuperarse. “Arrancaba a laburar el lunes, no hacía nada porque estaba recuperándome. El martes ponele que me empezaba a trabajar y cuando recién me encachilaba el miércoles, llegaba el jueves y el viernes y ella quería que yo vaya de vuelta”, relató. “Llegó un momento que yo no lo pude sostener más”, cerró.

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El empresario fue cuidadoso al aclarar que su malestar no respondía a inseguridad económica sino a una cuestión de valores y enfoque. Reconoció que a él le va bien, pero que su dinero requiere esfuerzo cotidiano. “Yo no tengo la vida resuelta como ella. No la juzgo. Es un plus que ella nació así y está bien, lo tiene que disfrutar”, afirmó. En sus palabras, el problema era el desenfoque, no la envidia.

Marta Fort con su exnovio en Mendoza

Fort habló primero y no dejó lugar a interpretaciones

Marta Fort fue la primera en dar su versión en una nota para SQP (América TV), antes de que su exnovio saliera a contar los motivos de la ruptura. La influencer e hija del empresario Ricardo Fort aseguró que el duelo emocional ya lo había hecho semanas antes de que la separación se hiciera pública, y cuestionó la forma en que Ramírez eligió comunicarle el final: por mensaje de texto. “Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, disparó.

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Fort también reveló que nunca llegó a conocer la casa de su exnovio en Uruguay, ni a su familia ni a su círculo social, a pesar de que intentó viajar allá durante el último mes de relación. La definición más contundente llegó cuando resumió su postura en una sola línea: “No le dio la talla para estar conmigo. Soy mucho plato para pibe inseguro”. Aun así, reservó un espacio para reconocer el afecto genuino que sintió. “A él lo quise un montón, pero me quiero más a mí”, sentenció.

Maite Fachola, la ex de Juan Manuel Ramírez

La supuesta amante negó todo y apuntó contra Fort

En el medio de la polémica, el nombre de Maite Fachola Salas apareció como posible tercera en discordia. La entrenadora personal uruguaya, expareja de Ramírez, salió a desmentirlo en una entrevista con Intrusos. “Yo nunca robé un marido y no estuve con Juan Manuel. No soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca salgo con un hombre que tiene novia, y menos mi ex”, afirmó de forma categórica.

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Fachola aclaró además que la separación entre Ramírez y Fort había sido acordada entre ambos antes de que él viajara a Estados Unidos, y cuestionó que se buscara responsabilizar a terceros por el final del vínculo. “Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo”, sostuvo. También apuntó contra la actitud pública de Fort y lanzó: “Lo único que tiene más que yo es plata. Después no tengo nada que envidiarle a Marta, la verdad. Sobre todo la autoestima”. Su descargo cerró con un pedido directo: “Si sabés algo, decilo y listo. Si sos tan segura de vos y de lo que estás diciendo, tirá una historia, mostrás las capturas, mostrás las fotos y terminó”.

La pareja había iniciado su relación a mediados de 2026, luego de que Fort seleccionara a Ramírez a través de un casting amoroso realizado en el ciclo de streaming Blender.

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