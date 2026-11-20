Bill Gates realizó una visita discreta a Argentina, sin agenda oficial de negocios confirmada en el país. (Reuters)

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La reciente visita discreta de Bill Gates a Argentina volvió a despertar el interés sobre los vínculos del cofundador de Microsoft con el país sudamericano. Tras haber pasado por Chile —donde recorrió la emblemática mina de Chuquicamata—, el empresario y filántropo estadounidense fue visto en Buenos Aires, incluyendo un paso por el barrio de La Boca y la zona de Plaza de Mayo, y posteriormente en el puerto de Ushuaia, en el extremo sur del continente.

Aunque el viaje se desarrolló bajo estricta reserva y sin el anuncio oficial de una agenda de negocios en territorio argentino, el recorrido puso nuevamente bajo la lupa sus antecedentes en el país y los sectores estratégicos donde Gates ha puesto su mirada financiera y filantrópica: la biotecnología agrícola y los recursos minerales.

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La visita de Gates en 2007

El paso de Gates por Tierra del Fuego en noviembre de 2026 no fue una novedad en su historial de viajes. Casi dos décadas antes, en febrero de 2007, el magnate estadounidense ya había visitado Ushuaia.

Bill Gates fue fotografiado en su reciente visita a Argentina. (Infobae)

En aquella oportunidad, cuando lideraba el ranking mundial de multimillonarios con una fortuna estimada en 56.000 millones de dólares según Forbes, su escala en la capital fueguina respondió a un itinerario turístico y de exploración: según trascendió entonces a través de fuentes portuarias, Gates utilizó Ushuaia como punto de partida para embarcarse en una excursión hacia la Antártida.

Al igual que en su regreso de 2026, su estadía estuvo marcada por el bajo perfil y la atención mediática que generaba su figura como referente global de la industria tecnológica.

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Inversión en la biotecnología argentina: Puna Bio

En el plano de los negocios y la filantropía, el hito más directo de su apuesta por la innovación local ocurrió en 2025, cuando la Fundación Gates participó en la ronda de inversión Serie A de Puna Bio. Esta operación marcó un precedente al convertirse en la primera inversión de la fundación en una startup argentina.

En 2025, la Fundación Gates invirtió por primera vez en una startup argentina: Puna Bio, con sede en Tucumán.

Con sede en la provincia de Tucumán, Puna Bio se dedica al desarrollo de biofertilizantes y bioestimulantes creados a partir de microorganismos extremófilos hallados en la Puna argentina, una región caracterizada por condiciones ambientales severas. El propósito de estas soluciones biológicas es fortalecer los cultivos para que resistan mejor el estrés hídrico, la salinidad y la alta radiación solar, aumentando la productividad agrícola de forma sostenible.

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El respaldo de la Fundación Gates apunta a escalar estas tecnologías para beneficiar a pequeños agricultores en otras regiones vulnerables del mundo, como el continente africano.

Intereses en la minería patagónica y los minerales críticos

Más allá del sector agropecuario, la huella financiera de Bill Gates en Argentina también tiene antecedentes en la industria extractiva, particularmente en la Patagonia. A través de su oficina familiar Cascade Investment, L.L.C. y distintos vehículos financieros, Gates ha mantenido participaciones accionarias indirectas vinculadas a proyectos mineros en el sur del país.

Gates mantiene, a través de su family office, exposiciones accionarias vinculadas a proyectos mineros patagónicos como Manantial Espejo y Navidad. (Reuters)

Entre ellos destacan referencias históricas al proyecto de oro y plata Manantial Espejo, ubicado en la provincia de Santa Cruz, así como exposiciones accionarias en compañías operadoras relacionadas con el yacimiento Navidad, uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo, situado en Chubut.

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Este interés guarda coherencia con su estrategia global: mediante iniciativas como Breakthrough Energy Ventures, Gates impulsa inversiones enfocadas en la transición energética, la descarbonización y el abastecimiento de minerales críticos esenciales para las tecnologías limpias.