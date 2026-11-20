Las fuerzas de seguridad capturaron a Eduardo Antonio Maaz Cruz y a Esteban García Chacón en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Ministerio Público)

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Las autoridades de Guatemala detuvieron este 19 de noviembre a un ciudadano mexicano y un guatemalteco con fines de extradición a Estados Unidos, en un caso que los vincula con una presunta red de tráfico de fentanilo hacia ese país.

Los capturados fueron identificados como Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”, de 31 años, y el mexicano Esteban García Chacón, de 50. Las aprehensiones ocurrieron durante un operativo en la 19 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

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La acción fue coordinada por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), a través de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA). Ambos son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

De acuerdo con las autoridades, las órdenes de captura con fines de extradición fueron emitidas el 6 de noviembre de 2026 por cargos relacionados con el narcotráfico.

Los cargos incluyen conspiración para distribuir más de 400 gramos de fentanilo

El MP informó que los dos detenidos enfrentan señalamientos por conspiración para poseer, con intención de distribuir, 400 gramos o más de una mezcla o sustancia con fentanilo detectable.

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También se les atribuye conspiración para distribuir y causar la distribución de esa misma cantidad de droga, según el requerimiento judicial de Estados Unidos.

La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas solicitó la extradición de ambos detenidos por narcotráfico. (Ministerio Público)

La investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley estableció una presunta conexión entre Maaz Cruz y García Chacón con una estructura que trasladaba cargamentos de fentanilo hacia territorio estadounidense.

El fentanilo es un opioide sintético cuya comercialización ilícita ha ocupado un lugar central en las investigaciones de narcotráfico de Estados Unidos. En este caso, las autoridades guatemaltecas sostienen que los capturados habrían cumplido tareas distintas dentro de la organización investigada.

Maaz Cruz habría manejado la logística en territorio guatemalteco

Según el Ministerio Público, Eduardo Antonio Maaz Cruz, conocido como “Tono”, habría tenido a su cargo la logística de transporte de la estructura dentro de Guatemala.

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La investigación judicial señaló a Eduardo Antonio Maaz Cruz como el encargado de la logística de transporte en Guatemala. (PNC de Guatemala)

Por su parte, Esteban García Chacón habría participado en el traslado de cargamentos de fentanilo cuyo destino final era Estados Unidos.

La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas solicitó la extradición de ambos detenidos por narcotráfico. (Ministerio Público)

La información policial identifica a Maaz Cruz como guatemalteco y a García Chacón como mexicano. En un reporte inicial, sin embargo, las autoridades indicaron que profundizarían las verificaciones sobre la nacionalidad de Maaz Cruz.

También existen reportes oficiales que señalan que Maaz Cruz habría trabajado en el Estado Mayor Presidencial con el cargo de Oficinista IV, cuando tenía el rango de sargento primero. Las autoridades no precisaron si ese antecedente forma parte de la investigación por narcotráfico ni cuándo habría ejercido esa función.

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Los registros oficiales indican que Maaz Cruz desempeñó funciones de oficinista en el Estado Mayor Presidencial con rango de sargento primero. (Acceso a la Información Pública del Ministerio de la Defensa)

Guatemala suma 43 capturas con fines de extradición en 2026

Con estas dos aprehensiones, la Policía Nacional Civil contabiliza 43 personas capturadas con fines de extradición durante 2026.

De ese total, 27 son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico y 16 por otros delitos, de acuerdo con el registro divulgado por la institución.

La PNC no detalló cuándo serán presentados los detenidos ante los tribunales guatemaltecos ni los plazos para que avance el proceso de extradición solicitado por la justicia estadounidense.

El caso quedará sujeto a los procedimientos judiciales de Guatemala, que deberán resolver la situación de Maaz Cruz y García Chacón ante el pedido formulado por la Corte del Distrito Sur de Texas.

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