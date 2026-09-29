WhatsApp hackeado: cómo recuperar tu cuenta y evitar que los delincuentes accedan a tus mensajes

WhatsApp ofrece herramientas para recuperar una cuenta hackeada. (Meta)

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Que te hackeen la cuenta de WhatsApp puede poner en riesgo tus conversaciones, tus datos personales y hasta el dinero de tus contactos. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar el acceso a los perfiles para suplantar la identidad de las víctimas y enviar mensajes fraudulentos en los que solicitan transferencias de dinero. Sin embargo, existen medidas que permiten recuperar el control de la cuenta y evitar que vuelvan a vulnerarla.

Uno de los aspectos más importantes es actuar rápidamente. Si sospechas que alguien ingresó a tu cuenta sin autorización, debes comprobar si hay dispositivos desconocidos vinculados y tomar medidas para recuperar el acceso. También es importante advertir a tus contactos para evitar que caigan en posibles estafas.

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Cómo saber si hackearon tu cuenta de WhatsApp

Existen varias señales que pueden alertarte de que otra persona está utilizando tu cuenta de WhatsApp. Una de las más evidentes es encontrar sesiones abiertas en dispositivos que no reconoces. Para comprobarlo, debes ingresar al apartado de dispositivos vinculados y revisar si hay computadoras o teléfonos que no utilizas.

Si encuentras sesiones abiertas de WhatsApp que no reconoces, eso es una señal de que tu cuenta ha sido comprometida. (Foto: Meta)

Otra señal de alerta es que tus contactos reciban mensajes que no enviaste. Los delincuentes pueden aprovechar el acceso a tu perfil para hacerse pasar por ti y solicitar dinero mediante transferencias bancarias. Si detectas esta situación, es importante comunicarte con tus familiares y amigos por otros medios para advertirles del posible fraude.

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También debes prestar atención si WhatsApp cierra tu sesión de manera inesperada o si no puedes acceder a tu cuenta. En algunos casos, los ciberdelincuentes modifican la configuración de seguridad e intentan impedir que el propietario legítimo recupere el acceso.

Si además descubres que el PIN de verificación en dos pasos ya no coincide con el que configuraste, es posible que alguien haya modificado los ajustes de seguridad de tu cuenta.

Usabe PIN de verificación es importante para evitar que ingresen a tu cuenta de WhatsApp. (Meta)

Por qué pueden hackear tu cuenta de WhatsApp

Existen diferentes prácticas que pueden facilitar el acceso no autorizado a una cuenta de WhatsApp. Una de las más frecuentes es compartir el código de verificación de seis dígitos que la aplicación envía por SMS o llamada telefónica. Los estafadores suelen hacerse pasar por conocidos o representantes de empresas para convencer a las víctimas de que les faciliten este código.

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Otra situación de riesgo es utilizar WhatsApp Web en computadoras públicas o compartidas y olvidar cerrar la sesión. Si otra persona tiene acceso a ese equipo, podría revisar las conversaciones y utilizar la cuenta sin autorización.

Asimismo, descargar versiones no oficiales de WhatsApp puede exponer los datos personales a aplicaciones que no cuentan con las mismas medidas de seguridad que la versión original. Mantener desactualizado el sistema operativo del celular también puede aumentar los riesgos, ya que algunas vulnerabilidades conocidas podrían ser aprovechadas por los ciberdelincuentes.

Ciberdelincuentes buscan acceder a cuentas de WhatsApp para estafar a contactos de usuarios.

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada

Si perdiste el acceso a tu cuenta, una de las principales medidas es volver a registrarla con tu número de teléfono. Para hacerlo, debes seguir estos pasos:

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1. Reinstala WhatsApp: elimina la aplicación de tu celular y vuelve a descargarla desde la tienda oficial de Android o Apple.

2. Registra tu número: abre la aplicación e introduce el número de teléfono asociado a la cuenta que deseas recuperar.

3. Introduce el código de verificación: WhatsApp enviará un código de seis dígitos mediante un mensaje SMS. Si no lo recibes, puedes solicitar la verificación a través de una llamada telefónica.

4. Recupera el acceso: introduce el código recibido para volver a registrar tu cuenta. Al completar este procedimiento, WhatsApp cerrará automáticamente las sesiones que estén abiertas en otros dispositivos.

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5. Activa la verificación en dos pasos: una vez recuperada la cuenta, ingresa en Ajustes, selecciona Cuenta y accede a Verificación en dos pasos. Allí podrás configurar un PIN de seis dígitos que añadirá una capa adicional de seguridad.

Si el ciberdelincuente activó la verificación en dos pasos y desconoces el PIN, es posible que debas esperar el plazo de seguridad que establezca WhatsApp para recuperar el acceso.

Existen pasos que debes de seguir si te han hackeado tu cuenta de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo evitar que vuelvan a hackear tu WhatsApp

Después de recuperar la cuenta, es importante reforzar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de sufrir otro ataque. Además de activar la verificación en dos pasos, conviene habilitar el bloqueo de la aplicación mediante reconocimiento facial o huella dactilar, siempre que el celular sea compatible.

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También es recomendable revisar periódicamente los dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión que no reconozcas. Nunca debes compartir los códigos de verificación ni el PIN de seguridad, incluso si alguien afirma pertenecer al equipo de soporte de WhatsApp.

Por último, mantener actualizados tanto la aplicación como el sistema operativo del teléfono ayuda a corregir vulnerabilidades y mejorar la protección de los datos personales. Estas medidas no eliminan todos los riesgos, pero dificultan que terceros accedan a la cuenta y utilicen la identidad del propietario para cometer estafas.