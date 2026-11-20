La conductora defendió su decisión de aparecer sin maquillaje ni pasar por la peluquería en algunos contextos. Su palabra (Video: Yanina 107.9/ El Observador 107.9)

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Yanina Latorre explicó que elige aparecer sin maquillaje, filtros ni retoques digitales en algunos contextos, como sus redes sociales y su programa de radio. La conductora de SQP (América TV) sostuvo que prefiere que el público conozca su imagen cotidiana, incluido su pelo secado al natural sin la mano de un peinador.

Durante una conversación radial con Connie Ansaldi en su ciclo en El Observador 107.9, la conductora señaló que asiste al programa “a cara lavada” y que esa elección responde a una búsqueda de coherencia entre lo que exhibe en pantalla y cómo se muestra fuera de ella.

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“Prefiero que la gente conozca esta 'caripelita', que es la que tengo”, dijo Yanina Latorre sobre su decisión de mostrarse sin filtros (Yanina Latorre 107.9/ El Observador 107.9)

“Prefiero que la gente conozca esta ‘caripelita’, que es la que tengo”, afirmó. Según explicó, evita modificar sus fotos porque no quiere generar una distancia entre la imagen de las redes sociales y su aspecto en la vida diaria. La conductora también se refirió a los filtros que suavizan rasgos y modifican el rostro. “Yo no sé para qué. Yo prefiero que ya sepan que soy esto”, planteó al describir su postura frente a esos recursos.

Connie coincidió con Latorre y destacó que la panelista mantiene una apariencia similar ante las cámaras y en persona. En ese contexto, ambas conversaron sobre figuras públicas que recurren con frecuencia a efectos digitales en sus publicaciones. La panelista consideró que esa práctica puede provocar frustración, ya que quienes utilizan filtros deben confrontar luego con una imagen distinta frente al espejo. La conversación apuntó a la presión estética que generan las fotos editadas y la exposición permanente en redes.

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“Yo así voy por la vida”, aseguró la conductora al explicar por qué aparece a cara lavada en la radio (Instagram)

Yanina aseguró que suele recibir mensajes de usuarios que la acusan de usar filtros, una versión que negó. “Yo no me filtro”, remarcó, y sostuvo que su decisión busca evitar expectativas irreales entre quienes la siguen. “Este es mi pelo sin peluquería, secado al natural. Esto es lo que soy yo”, expresó al cerrar su reflexión sobre la imagen que elige mostrar en televisión, radio y redes sociales.

Además de su decisión de evitar filtros y mostrarse sin maquillaje en determinados espacios, Yanina Latorre ha contado que complementa su rutina de cuidado personal con tratamientos estéticos inyectables, consultas dermatológicas y hábitos diarios. Entre ellos, mencionó el consumo de agua y la reducción del uso de base de maquillaje.

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La panelista señaló que utiliza toxina botulínica, más conocida como botox, en el tercio superior del rostro, además de bioestimuladores de colágeno y mezclas inyectables. También se refirió a la aplicación de ácido hialurónico o rellenos en los pómulos y para delinear los labios, así como a sesiones de mesoterapia facial y radiofrecuencia.

“Yo no tengo un puto lifting”, había afirmado la conductora al referirse a las versiones sobre supuestas cirugías (SQP, América TV)

La conductora aclaró en distintas oportunidades que no se realizó una rinoplastia ni un lifting quirúrgico. También indicó que las fundas dentales modificaron el aspecto de su sonrisa y la apariencia de sus labios. Su postura frente a las redes, sostuvo, es que sus seguidores puedan ver su imagen real, sin ediciones digitales.

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El año pasado, expresó su molestia con quienes aseguran que tiene muchas cirugías plásticas. “Vos estás diciendo que me hice una rinoplastia y que tengo una cirugía de lifting. Chicos, mírenme, mírenme la cara. Yo no tengo un puto lifting. Mi nariz es mi nariz”.

“A nuestra edad, es mejor dos o tres kilos de más”, relató sobre un consejo que recibió de Flavia Palmiero

“Yo tengo bótox, ¿sí? Tengo relleno en los pómulos y tengo el contorno del labio hecho”. También explicó el cambio que, según sostuvo, le produjeron las fundas dentales: “Yo tenía los dientes muy chiquititos, que lo cuento siempre, y me puse fundas. Entonces, cuando te ponés fundas, te engordás el labio, se te ve menos la encía”. Además, enumeró otros procedimientos: “Tengo pómulo hecho, me hago radiofrecuencia, me hago mesoterapia. Pero tengo pómulos y tengo bótox”.

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En esa misma charla, recordó un consejo que le dio Flavia Palmiero sobre el paso del tiempo y los cambios físicos: “A nuestra edad, o sea, los cincuenta y largos, así tipo menopausia, es mejor tener dos o tres kilos de más. La carita se te ve más enterita que cuando estás muy flaquita, chupadita. Total, poca gente te ve desnuda”. Latorre concluyó: “Ese es el consejo que me dio ella y tenía razón”.