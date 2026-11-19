El presidente de Rusia, Vladimir Putin (i), posa junto al presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un encuentro el 9 de mayo de 2024 en Moscú (Rusia). EFE/MAXIM SHEMETOV / POOL

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Rusia expresó su “firme e incondicional” apoyo al gobierno cubano durante un encuentro celebrado en Moscú entre el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, y el embajador de Cuba en ese país, Enrique Orta González. La declaración llegó en un momento de tensión para La Habana, marcada por la escasez de combustible, los apagones prolongados y el deterioro de las condiciones económicas de la población.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso informó que la reunión se realizó el martes 17 de noviembre y que ambas partes analizaron la cooperación bilateral y la situación internacional. Según el comunicado difundido por la Embajada de Rusia en Cuba, Moscú ratificó su respaldo al liderazgo político de la isla y a la población cubana.

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La declaración también señaló que Rusia está dispuesta a mantener la asistencia política, diplomática y material a La Habana. El texto no precisó el tipo de ayuda, los recursos comprometidos ni un calendario para eventuales envíos de combustible u otros suministros.

(Foto cortesía Embajada de Rusia en Cuba)

Moscú cuestionó las sanciones de Estados Unidos contra Cuba

Durante la reunión, Serguéi Riabkov volvió a reclamar el fin de las sanciones comerciales, financieras y energéticas de Estados Unidos contra Cuba. El funcionario ruso también pidió que Washington retire a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La posición de Moscú se conoció pocos días después de otro contacto entre autoridades de ambos países. El primer viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Gerardo Peñalver, habló por teléfono con Riabkov la semana anterior. En esa conversación, el representante ruso también prometió apoyo político y material, aunque tampoco ofreció detalles sobre las medidas previstas.

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Los intercambios ocurren mientras el Gobierno cubano busca respaldo externo para enfrentar una situación económica y energética que se ha agravado durante 2026. La falta de divisas, las dificultades para importar alimentos y materias primas, la caída de la producción nacional y los problemas de generación eléctrica han profundizado las carencias en la isla.

Fotografía de archivo. Moscú exigió a Estados Unidos el fin de las sanciones económicas y la exclusión de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. EFE/Sergei Savostyanov/Kremlin/Pool

La escasez de combustible agravó los apagones en la isla

Cuba atraviesa una crisis de combustibles que afecta el funcionamiento de las centrales termoeléctricas, el transporte, la actividad productiva y la vida cotidiana. Los cortes de electricidad se extienden durante varias horas en las provincias y limitan la conservación de alimentos, el acceso al agua, pero también el trabajo de pequeños negocios.

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El martes, la Unión Eléctrica de Cuba estimó una disponibilidad de 1.050 megavatios frente a una demanda de 2.750 megavatios. La previsión contemplaba una afectación máxima de 1.730 megavatios en el país, una diferencia que refleja la insuficiencia del sistema para cubrir el consumo previsto.

La nota oficial rusa coincidió con este escenario de presión interna. La crisis económica, energética y de combustibles ha dejado a amplios sectores de la población en un ciclo de pobreza extrema, con menos acceso a alimentos, transporte, medicinas y servicios básicos.

Los cortes de electricidad en las provincias cubanas afectan el transporte, la actividad comercial y la distribución de agua potable. REUTERS/Norlys Perez

Rusia envió a Cuba un cargamento de 100.000 toneladas de crudo Urals en marzo, equivalente a unos 730.000 barriles. Ese fue el único envío de petróleo ruso registrado durante 2026, según declaraciones previas del embajador Orta González. El diplomático indicó que el cargamento ayudó a reducir los apagones durante cerca de dos semanas.

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Un segundo buque anunciado en abril no llegó a la isla. Autoridades rusas atribuyeron esa situación a dificultades logísticas y a las restricciones que afectan el transporte marítimo. Hasta el momento, Moscú no ha informado si su nueva promesa de asistencia incluirá nuevos suministros de crudo o derivados.