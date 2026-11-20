Más de 650 agentes, 65 allanamientos y bienes incautados por más de 3.000 millones de pesos. Una investigación con cooperación de la DEA dejó al descubierto una estructura que operaba desde costas dominicanas (Foto cortesía Ministerio Público)

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Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a 21 personas durante la Operación Rompeolas, entre ellas el regidor de Higüey Willy Manuel Zorrilla Domínguez, en una investigación sobre una presunta red que recibía drogas desde La Guajira colombiana y las enviaba desde costas dominicanas hacia Puerto Rico.

Las autoridades realizaron 65 allanamientos y ocuparon bienes asociados a la estructura por RD$ 3.112.639.600, equivalentes a unos USD 5,5 millones. La intervención también derivó en la ocupación de vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en pesos dominicanos, dólares y euros, según Diario Libre, diario dominicano.

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La Procuraduría General inició procedimientos para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales vinculados con las operaciones financieras de la organización investigada. El operativo abarcó las provincias de La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

La cifra de detenidos difiere entre los reportes difundidos durante la operación: mientras Diario Libre informó 21 arrestos, El Día, otro diario dominicano, señaló que había más de 30 personas bajo detención, incluidos empresarios y un exjuez. El segundo medio precisó que las detenciones no implican, por sí mismas, la formulación de cargos.

Entre los 21 arrestados hay un funcionario electo, empresarios, un exjuez y un coordinador operativo con múltiples alias. Uno de los prófugos más buscados estaría en Colombia (Foto cortesía Ministerio Público)

La ruta marítima desde Colombia hacia Puerto Rico

La investigación atribuye a la red la recepción de cargamentos procedentes de La Guajira, en Colombia, y su traslado hacia Puerto Rico mediante lanchas rápidas y embarcaciones de recreo. Parte de las actividades logísticas se concentraba presuntamente en los municipios de Higüey y Miches.

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Entre los arrestados figura Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, a quien los investigadores identifican como principal cabecilla de la organización. El hombre había sido detenido en otras ocasiones por la misma acusación de vínculos con el narcotráfico.

También fueron detenidos Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre, señalado como coordinador operativo; Fernando de Jesús, conocido como Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez, alias Philips; Marcial Castillo, conocido como Chacabana o Shaky; María del Rosario, alias Belkis, y Cristian Candelario, llamado Bebo Pacha.

Los investigadores descubrieron que los miembros del grupo criminal empleaban lanchas rápidas y embarcaciones de recreo para transportar alijos desde La Guajira hasta el territorio boricua mediante puntos logísticos en playas dominicanas (Foto cortesía Ministerio Público)

La intervención movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Policía Nacional. La operación contó con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos y con la participación de agentes de la DEA, la Administración para el Control de Drogas de ese país, de acuerdo con El Día.

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Propiedades y prófugos bajo investigación

La orden judicial que habilitó los allanamientos fue emitida el 17 de noviembre de 2026 por el juez Francis Y. Reyes Dilone, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia. La disposición lleva el número 04569-2026 y el NUC 2026-AJ0100917.

Entre los inmuebles identificados se encuentran una residencia de dos niveles en el sector Luisa Perla de Higüey, una finca en Los Cuatro Caminos, en Miches, apartamentos en las torres Atlántida y Toscana V, ubicadas en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, además de comercios en Higüey.

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El Ministerio Público y la DNCD vincularon las propiedades con la estructura investigada, que presuntamente recibía cargamentos en La Guajira colombiana y los enviaba hacia Puerto Rico por vía marítima (Foto cortesía Ministerio Público)

Las autoridades buscan determinar las responsabilidades individuales de los detenidos y localizar a otros presuntos integrantes de la estructura. Entre los prófugos figura un hombre conocido como Dandy Mamajuana, quien, según informaciones preliminares, estaría en Colombia.