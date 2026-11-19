Hugo Souza será padre de dos niñas con pocos meses de diferencia entre sí

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Hugo Souza será padre de dos niñas con pocos meses de diferencia entre sí, y una de las madres se expresó para adelantar que dará su versión de los hechos. La influencer Rai Araújo, embarazada de seis meses de una hija del arquero del Corinthians, publicó un mensaje en sus historias de Instagram luego de que el caso tomara estado público en el fútbol brasileño.

“Debido a la repercusión y a la distorsión de algunos hechos, pronto daré mi versión, ya que el asunto involucra a mi hija; pero, por ahora, prefiero preservar mi salud mental por el bienestar de mi hija”, escribió Araújo en sus redes sociales. La modelo agregó un agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo: “Gracias a todos los que enviaron felicitaciones; he llegado a un punto en el que, finalmente, estoy llevando un embarazo excelente y quiero que siga así”.

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El comunicado llegó como respuesta a la repercusión que se generó en las últimas horas, luego de confirmarse que tanto ella como Rauany Barcellos, otra conocida influencer brasileña y ex prometida del futbolista, esperan una hija con Souza. Las dos bebés nacerán con apenas dos meses de diferencia.

“La información es verídica, pero, como también dejé claro en Daily do Garotinho, no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre”, había declarado Araújo en diálogo con la revista brasileña Quem, lo que le dio luz al caso.

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El comunicado de Rai Araújo

Araújo y el arquero se conocieron en 2022, se separaron en un momento posterior y, según trascendió, retomaron el vínculo tiempo después. La influencer transita en la actualidad el sexto mes de gestación de una niña.

En tanto, Barcellos, de 23 años y con más de 270 mil seguidores en redes sociales, atraviesa el octavo mes de su embarazo. La pareja había anunciado la noticia a fines de julio, pese a que la relación entre ambos había finalizado en abril de este año. La hija que esperan llevará el nombre de Pétala y llegará después de una experiencia dolorosa para la influencer, que el año pasado había perdido un embarazo de mellizos.

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El posteo de Rauany Barcellos

La modelo también se expresó en redes sociales, aunque de manera más enigmática y sin ser directa sobre el caso: posteó una historia posando con el dedo mayor levantado y con la canción Digits del rapero Young Thug, que hace referencia a seguir adelante pese a las circunstancias.

El presente futbolístico de Hugo Souza lo ubica entre los arqueros destacados del fútbol de Brasil. A los 27 años, nacido en Duque de Caxias, Río de Janeiro, el guardameta atraviesa una etapa de consolidación en Corinthians, club al que se sumó después de un breve paso por el fútbol europeo. Sus primeros pasos en la élite los dio con la camiseta de Flamengo, equipo con el que debutó en Primera División en 2020, a los 21 años, en medio de un brote de COVID-19 que afectó al plantel profesional.

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Con esas actuaciones, Souza comenzó a construir su carrera en el club carioca, con el que obtuvo varios títulos en el Brasileirão y la Copa Libertadores. En la temporada 2023/24 tuvo su primera experiencia fuera de su país al incorporarse al Chaves, de Portugal, aunque su recorrido europeo fue breve y regresó a Brasil para sumarse a Corinthians, equipo en el que se adueñó rápidamente del arco titular.

Con 1,99 metros de altura, el arquero se destaca por su presencia física, sus reflejos y su capacidad para detener penales en instancias determinantes. Ese rendimiento despertó el interés de la Selección de Brasil y lo puso en consideración para futuras convocatorias, aunque en los últimos días su nombre ganó repercusión por cuestiones vinculadas con su vida privada.

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