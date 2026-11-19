Actualmente en el centro de ortopedia de la Ciudad de la Salud se realizan semanalmente entre cuatro y seis cirugías de reemplazo de cadera.

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Siete médicos de cirugía, una anestesióloga, tres enfermeras del salón de operaciones y dos médicos internos en rotación se capacitaron en dos nuevas técnicas quirúrgicas de ortopedia y ginecología.

Las técnicas reducirán los tiempos de recuperación de los pacientes y durante el entrenamiento se practicó una ablación por radiofrecuencia a una paciente con sangrado uterino.

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El doctor José Luis Oviedo, ginecólogo obstetra y especialista en Medicina Reproductiva, detalló que la técnica resulta especialmente útil para un grupo concreto de pacientes.

“Este tipo de procedimiento está indicado para pacientes con índice de masa corporal elevada o con múltiples patologías”, dijo el especialista.

La ablación por radiofrecuencia consiste en el uso de calor generado por corriente eléctrica para eliminar y cicatrizar tejido dañado del cuerpo, según explicó quien condujo el procedimiento.

Las nuevas técnicas quirúrgicas se realizan en menor tiempo, son mínimamente invasivas y ambulatorias. (CSS)

El doctor Naeder Helmy, profesor de la Universidad Pública de Zúrich, estuvo a cargo de llevar adelante el procedimiento quirúrgico en el área de ginecología.

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Helmy enfatizó que la nueva técnica se centró en la ablación por radiofrecuencia como alternativa para el tratamiento de tejido anormal.

Entre los beneficios que destacaron los médicos participantes figuran un menor tiempo de ejecución, el carácter mínimamente invasivo del procedimiento y su modalidad ambulatoria, lo que evita la internación de la paciente.

En paralelo, la especialidad de ortopedia incorporó el abordaje anterior para el reemplazo de cadera. Esta técnica accede a la articulación desde la parte frontal del muslo, a diferencia de otros métodos tradicionales.

Se detalló que el procedimiento requiere equipo especializado que facilita el posicionamiento del paciente durante la intervención. Ese mismo equipo mejora la exposición de los huesos y permite mayor precisión en la colocación de los implantes.

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Un médico examina una radiografía que muestra una prótesis de cadera derecha en un entorno clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el entrenamiento realizado en el Hospital Dra. Susana Jones Cano, ubicado en el distrito de San Miguelito, los procedimientos mínimamente invasivos en ortopedia y ginecología permiten una rehabilitación más corta y un retorno más rápido a las actividades diarias, además de reducir el tiempo de cirugía.

La combinación de ambas técnicas, tanto el abordaje anterior de cadera como la ablación por radiofrecuencia, apunta a un mismo objetivo: disminuir el impacto quirúrgico sobre el paciente.

Los médicos capacitados coincidieron en que el carácter mínimamente invasivo de estos procedimientos constituye su principal ventaja frente a las técnicas convencionales.

La Caja de Seguro Social puso en marcha un programa de formación quirúrgica que permite a los profesionales practicar suturas, controlar hemorragias y resolver escenarios con múltiples heridas antes de atender a pacientes reales.

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La capacitación se desarrolla en el Centro de Simulación Avanzada de Ciudad de la Salud y cuenta con el aval académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Una mano enguantada de cirujano sostiene una aguja curva y un hilo sobre un paciente durante un procedimiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa de Formación en Competencias Quirúrgicas busca que médicos internos, odontólogos internos y médicos residentes fortalezcan sus destrezas técnicas y el conocimiento que respalda cada decisión durante un procedimiento.

La iniciativa enseña desde la elección de una aguja o un material de sutura hasta las técnicas apropiadas para intervenir distintos tipos de tejidos. El objetivo es que los participantes comprendan qué herramienta y qué método corresponde en cada situación clínica.

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La doctora Tatiana Carles, directora del Centro de Simulación Avanzada de la Ciudad de la Salud, indicó que la propuesta se organiza en tres ejes formativos.

El primero reúne cinco módulos y los contenidos abarcan la teoría de los tejidos y la cicatrización, la hemostasia, el uso de agujas y suturas, las prácticas supervisadas y la revisión de literatura científica.

Carles manifestó que el programa prevé una ampliación progresiva hacia médicos generales y profesionales de otras especialidades.