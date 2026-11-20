Los pedidos de placas crecieron 56,1% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras los envíos aumentaron solo 13,3%. (Reuters)

Guardar

La industria electrónica mundial enfrenta una escasez de placas de circuitos impresos, los componentes sobre los que se sueldan los chips en casi cualquier aparato. La Global Electronics Association, gremio del sector, emitió el 18 de noviembre una alerta: la falta de suministro afecta a fabricantes de autos, equipos médicos, defensa y telecomunicaciones.

Según la asociación, esas empresas informan plazos de entrega más largos y dificultades para conseguir placas, porque la inteligencia artificial absorbe la capacidad disponible. El gremio sostiene que el riesgo principal no es el precio sino la disponibilidad, y que la situación puede rivalizar con la escasez de chips de 2021.

PUBLICIDAD

Los datos de la propia asociación muestran el desfase: entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, los pedidos de placas subieron 56,1%, mientras que los envíos crecieron 13,3%. Para las placas de muchas capas, los plazos de entrega son de 16 a 20 semanas o más.

Las placas destinadas a servidores de IA pueden tener entre 40 y 60 capas, frente a las 12 de una placa de computadora convencional. (Reuters)

Los servidores de IA consumen más materiales

Una placa de computadora común tiene unas 12 capas. Las de los servidores de IA pasan a tener entre 40 y 60 o más, y cada capa adicional requiere más tela de fibra de vidrio, resina, lámina de cobre y laminado, según la alerta. Esos materiales también escasean, de modo que ampliar fábricas no basta.

PUBLICIDAD

Las grandes empresas que compran la mayor parte de la capacidad de cómputo en la nube, que el gremio llama hiperescaladores, aseguran la oferta disponible. Los sectores automotriz, industrial, médico y de defensa quedan al final de la fila, afirma la asociación.

Asia fabrica más del 90% de las placas del mundo, según el gremio, que estima inversiones de al menos USD 10.000 millones en nuevas plantas del sudeste asiático y otro monto similar en China durante los últimos tres años. La participación de Europa en la producción mundial cayó del 13,8% en 2000 al 2,2% en 2023.

PUBLICIDAD

Los hiperescaladores que compran capacidad de cómputo en la nube aseguran gran parte de la oferta disponible de placas. (Reuters)

Los precios de los materiales ya suben

El efecto se nota en los costos. La taiwanesa Nan Ya Plastics, fabricante de materiales para placas, espera que la tela de fibra de vidrio y los laminados de cobre suban entre el 10% y el 15% desde noviembre, según informó Taiwan News. Cuando se trata de tela delgada, los precios subieron cerca de 300% desde sus mínimos.

En India, los fabricantes de electrónica enfrentan costos más altos y restricciones de oferta, informó Nikkei Asia el 10 de noviembre. El medio señaló que el alza de algunos materiales llega al 350% y que el impacto se traslada a los clientes.

PUBLICIDAD

En Europa, las asociaciones ZVEI y FED, que reúnen a más de 200 y a 700 empresas respectivamente, afirman que la Unión Europea y los países del continente hicieron poco por sus fabricantes locales, según el medio alemán heise online. La publicación añade que quedan pocos productores en la región.

La participación de Europa en la fabricación mundial de placas cayó del 13,8% en 2000 al 2,2% en 2023. (Reuters)

El alivio llegaría en 2028

La asociación proyecta que la escasez continuará al menos durante el primer semestre de 2027 y que un alivio importante es improbable antes de mediados de 2028. Las proyecciones son del propio gremio, que también advierte sobre pedidos duplicados: si la demanda se corrige en 2027, las compras anticipadas podrían revertirse.

PUBLICIDAD

La entidad pidió a los gobiernos tratar el problema como un riesgo estratégico. Entre sus siete recomendaciones figuran extender a las placas avanzadas los incentivos que hoy reciben los semiconductores, acelerar permisos para nuevas plantas y dar prioridad en la asignación a pedidos de defensa, medicina e infraestructura crítica.

El informe que acompaña la alerta se titula PCB Squeeze: A Wake-Up Call for Global Electronics, el cual la asociación publicó junto con el aviso del 18 de noviembre.