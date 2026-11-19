Hoy, Gates ya no dirige Microsoft ni concentra su actividad pública en el desarrollo de software. REUTERS/Denis Balibouse

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La visita de Bill Gates a la Argentina, registrada en imágenes del barrio porteño de La Boca y del puerto de Ushuaia, disparó la pregunta sobre quién es el hombre detrás de Microsoft y a qué dedica su tiempo en 2026. El cofundador de la compañía de software mantuvo en reserva los motivos de su viaje y no trascendió una agenda oficial, pero su recorrido bastó para poner otra vez en el centro de la escena a uno de los empresarios más influyentes del mundo.

Hoy, Gates ya no dirige Microsoft ni concentra su actividad pública en el desarrollo de software. Su trabajo actual está repartido entre la filantropía orientada a la salud global, la inversión en IA aplicada a países en desarrollo y el financiamiento de tecnologías para descarbonizar la economía, todo bajo la estructura de su fundación y de su fondo de inversión climática.

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Quién es Bill Gates

Bill Gates nació en 1955 en Seattle, en una familia donde la educación y la disciplina ocupaban un lugar central. Su padre, William H. Gates Sr., era abogado, y su madre, Mary Maxwell Gates, tuvo una trayectoria destacada en el ámbito empresarial y filantrópico.

El cofundador de la compañía de software mantuvo en reserva los motivos de su viaje a la Argentina.

Ese entorno marcó su formación desde temprano. En su libro de memorias Source Code: My Beginnings, primero de una trilogía centrada en sus años previos a la fundación de Microsoft, Gates recuerda que su abuela materna le enseñó a jugar a las cartas, una actividad que despertó en él un interés temprano por los sistemas de datos y la estrategia.

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El libro también describe a un niño desafiante, con una confianza en su propia inteligencia que generaba tensiones familiares y que, según narra el propio autor, lo llevó a asistir a terapia para manejar su temperamento. A los nueve años ya discutía con los adultos con una convicción inusual para su edad.

El quiebre llegó en 1968, cuando a los 13 años accedió a un terminal informático en su escuela, Lakeside School. Ese contacto con la programación derivó en la formación del Lakeside Programming Group junto a otros estudiantes, entre ellos Paul Allen, quien se convertiría en su socio en la fundación de Microsoft.

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El quiebre llegó en 1968, cuando a los 13 años accedió a un terminal informático en su escuela, Lakeside School.

La dedicación de Gates a la programación durante esa etapa fue, según sus propias memorias, extrema: llegó a escaparse de su casa por las noches para trabajar sin interrupciones en un laboratorio de la Universidad de Washington y podía permanecer despierto 36 horas seguidas entre estudio y programación.

Qué proyectos lidera Bill Gates en la actualidad

En 2026, buena parte de la agenda de Gates está volcada a que los beneficios de la inteligencia artificial lleguen a los países en desarrollo. A través de la iniciativa Horizon 1000, la Fundación Gates se asoció con OpenAI con una inversión de 50 millones de dólares para llevar herramientas médicas basadas en IA a 1.000 clínicas de atención primaria antes de 2028.

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Gates también impulsa de forma activa políticas públicas que regulen el impacto de la tecnología en el empleo. Entre sus propuestas figura la creación de impuestos sobre los llamados tokens de inteligencia artificial y robots, pensados para financiar redes de seguridad social frente a la automatización.

En 1985, Gates y Allen lanzaron la primera versión de Windows. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS

El otro gran frente de su actividad actual es climático. A través de su fondo Breakthrough Energy, continúa invirtiendo en tecnologías de descarbonización orientadas a reducir lo que él mismo denomina la prima verde, es decir, el costo adicional de optar por alternativas limpias frente a las tradicionales.

Entre sus prioridades actuales se cuentan el desarrollo a escala comercial de acero y cemento sin emisiones, bombas de calor ultraeficientes y proyectos de agricultura sostenible orientados a reducir las emisiones de metano. Durante la última cumbre climática COP30, la Fundación Gates comprometió 1.400 millones de dólares para ayudar a pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático.

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Los hitos que consolidaron a Bill Gates en la industria tecnológica

El recorrido de Gates hasta convertirse en una figura global tiene hitos concretos. En 1975, junto a Paul Allen, negoció la adquisición del intérprete BASIC para el Altair 8800, una operación que sentó las bases del auge de las computadoras personales.

A diferencia del modelo cerrado que adoptó Apple, Microsoft eligió ceder su sistema operativo a distintas empresas de hardware, lo que permitió su inclusión en la mayoría de los equipos del mercado y garantizó una distribución a gran escala.

En 2015, la Fundación Gates presentó el Janicki Omniprocessor, una máquina capaz de transformar desechos humanos en agua potable y electricidad. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

En 1985, Gates y Allen lanzaron la primera versión de Windows. El verdadero salto llegó con Windows 3.0 en 1990, cuando la interfaz gráfica y la compatibilidad con múltiples programas transformaron a ese sistema operativo en el estándar global tanto para usuarios domésticos como para empresas.

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Otro episodio particular de su trayectoria ocurrió en 1997, cuando Apple atravesaba una crisis financiera severa. Gates invirtió 150 millones de dólares en acciones sin derecho a voto de la compañía y aportó aplicaciones clave para el Mac, una decisión que contribuyó a la supervivencia de la empresa liderada entonces por Steve Jobs. Microsoft vendió esa participación en 2003.

La faceta filantrópica que definió su segunda etapa

Junto a Melinda Gates, fundó la mayor organización filantrópica privada del mundo, con una donación acumulada que supera los 38.000 millones de dólares. La fundación financió proyectos contra el sida, la malaria y otras enfermedades, además de programas de educación y desarrollo agrícola en países en vías de desarrollo.

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Bill Gates nació en 1955 en Seattle, en una familia donde la educación y la disciplina ocupaban un lugar central. Europa Press

Entre esas iniciativas se destaca la Alianza para una Revolución Verde en África, que destinó cientos de millones de dólares a mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en el continente.

En 2015, la Fundación Gates presentó el Janicki Omniprocessor, una máquina capaz de transformar desechos humanos en agua potable y electricidad. Probado con éxito en Dakar, el dispositivo puede generar 250 kilovatios de electricidad y 86.000 litros diarios de agua limpia, una respuesta directa a un problema que afecta a más de 2.000 millones de personas sin acceso a agua potable en el mundo.