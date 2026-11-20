En 2025, de 7 de cada 10 entrevistas a niños en el organismo estuvieron vinculadas a casos de abuso sexual

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Durante 2025, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes que brindaron declaraciones testimoniales ante la Sala de Entrevistas Especializada del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires lo hicieron en el marco de causas por abuso sexual infantil. El dato, difundido este 19 de noviembre con motivo del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, acompaña el lanzamiento de la campaña de concientización “Hablemos de lo que no se ve”, con la que el organismo busca visibilizar los silencios, los miedos y los sentimientos que atraviesan muchas víctimas, al tiempo que apunta a promover una escucha atenta y protectora por parte de los adultos.

La iniciativa se materializa en una pieza audiovisual que muestra escenas de la vida cotidiana de chicos y adolescentes, atravesadas por frases que representan pensamientos que con frecuencia permanecen ocultos: “No puedo decir nada”, “Los secretos no se pueden contar”, “Debe ser mi culpa, seguro que hay algo malo conmigo”, “Me van a retar si cuento algo”, “Le contaría, pero me da vergüenza” y “Nadie me va a creer a mí”. El mensaje central de la propuesta dirige la responsabilidad hacia quienes acompañan a esos niños y jóvenes: “A veces, ponerlo en palabras puede llevar años. Escucharlos, acompañarlos y hacerlos sentir seguros es responsabilidad de todos”.

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La campaña apunta a derribar las barreras que impiden a las víctimas hablar: el miedo, la vergüenza, la culpa, la dificultad de dar cuenta de lo ocurrido y la amenaza o manipulación por parte del victimario. También convoca a prestar atención a las señales que pueden pasar inadvertidas y a generar entornos de confianza donde niñas, niños y adolescentes puedan expresarse sin temor a ser juzgados o responsabilizados. El contexto que rodea a la iniciativa es de por sí elocuente: según estimaciones internacionales difundidas por el organismo, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones sufrieron abuso sexual durante la infancia a nivel mundial.

La asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley, describió la dimensión del problema desde la experiencia del MPT. “Muchas niñas, niños y adolescentes atraviesan estas situaciones en silencio, con miedo y creyendo que están solos. En ocasiones, poder poner en palabras lo vivido puede llevar años y cuando puedan hablar, es fundamental que encuentren personas adultas dispuestas a escuchar sin juzgar, creer en sus relatos, acompañarlos y brindarles protección”, señaló la funcionaria.

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Stanley también enumeró las herramientas que el organismo implementó para garantizar el derecho a ser escuchado sin exponer a las víctimas a nuevas situaciones de sufrimiento: la declaración testimonial única, los videos anticipatorios que describen el recorrido del menor por el Ministerio Público, y las recientemente inauguradas Salas de Regulación Emocional. “Que este paso por la Justicia sea también una instancia de reparación”, subrayó.

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el abuso sexual infantil

Por su parte, la asesora general tutelar adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Grindetti, destacó que el abuso sexual ocurre con frecuencia en contextos cercanos y de confianza, lo que agrava su impacto y prolonga el silencio. “Este tipo de delito puede permanecer oculto por mucho tiempo”, afirmó, y puso en valor la campaña como una herramienta para visibilizar una vulneración de derechos que a menudo no deja marcas visibles.

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Grindetti también subrayó el rol del sistema judicial en la respuesta a estas situaciones: “Desde la Justicia constituimos una parte sustancial, pero lo más importante es que todos quienes desempeñamos un rol de protección de las niñas y los niños nos involucremos tanto en la prevención como en la capacitación continua para detectar situaciones de violencia”.

Los números de la Sala de Entrevistas Especializada (SEE) permiten dimensionar la magnitud de la problemática en el ámbito judicial porteño. Durante 2025, el equipo profesional del dispositivo acompañó más de 800 casos, de los cuales 7 de cada 10 estuvieron vinculados con situaciones de abuso sexual. La SEE funciona desde 2018 y fue diseñada para tomar declaraciones testimoniales de menores involucrados en procesos judiciales en un entorno seguro, adecuado a sus necesidades y respetuoso de sus derechos. El dispositivo cuenta con profesionales de la psicología especializados en entrevista investigativa forense y con recursos tecnológicos que permiten registrar las declaraciones, con el objetivo de evitar que los niños y adolescentes deban repetir su relato en sucesivas instancias del proceso.

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Su diseño físico también responde a esa lógica de protección: la sala está integrada por dos espacios diferenciados, ubicados en distintos pisos del organismo. Uno está destinado a la realización de las entrevistas y otro a su observación por parte de las personas autorizadas judicialmente. Esa disposición preserva la privacidad de los menores, impide el contacto directo con quienes observan y previene posibles encuentros con la persona denunciada. El dispositivo cumple con los estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.