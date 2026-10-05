RemoveMacAI libera hasta 12 GB de espacio en la Mac al borrar los modelos de Apple Intelligence

En versiones anteriores del sistema operativo de Apple existía un interruptor general para desactivar la inteligencia artificial integrada. REUTERS/Mike Segar

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Un desarrollador independiente publicó una herramienta gratuita y de código abierto que borra los modelos de Apple Intelligence en las computadoras Mac y libera hasta 12 gigabytes de almacenamiento, un problema que apareció después de que macOS 27 eliminó el botón único para apagar la función por completo.

El programa se llama RemoveMacAI y fue creado por el desarrollador Om Lahore. Está publicado en GitHub bajo licencia MIT, lo que significa que cualquiera puede revisar, copiar o modificar su código fuente de forma gratuita.

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Según informó MacRumors, la herramienta desactiva las funciones de Apple Intelligence, elimina los modelos ya descargados y bloquea que macOS vuelva a bajarlos automáticamente. El proyecto sumó cientos de estrellas en GitHub desde su lanzamiento.

Las aplicaciones de terceros que utilizan el marco de Modelos de Fundación de Apple también dejan de funcionar mientras el perfil esté activo. REUTERS/Dado Ruvic

El problema que generó macOS 27

En versiones anteriores del sistema operativo de Apple existía un interruptor general para desactivar la inteligencia artificial integrada. macOS 27 lo eliminó: ahora solo se pueden apagar funciones individuales, como Siri o las Herramientas de Escritura, pero los archivos de los modelos permanecen en el disco.

AppleInsider explicó que esto se volvió un problema concreto para los usuarios con Mac de almacenamiento reducido, como las que tienen 256 gigabytes de capacidad, donde recuperar espacio es especialmente valioso.

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Los modelos que ocupan ese espacio incluyen los sistemas de lenguaje de Apple Intelligence y los que generan imágenes, Genmoji, Fotos Espaciales, la limpieza automática de Fotos y el autocompletado de código en Xcode, el entorno de desarrollo de Apple.

El programa no modifica directamente los archivos protegidos por la Protección de Integridad del Sistema de macOS. (Apple)

Cómo funciona la herramienta

RemoveMacAI se instala con una sola línea de comando en la Terminal o mediante el gestor de paquetes Homebrew. El instalador descarga la última versión publicada, verifica su firma criptográfica SHA-256 y la ejecuta desde una carpeta temporal, sin dejar nada instalado de forma permanente.

El programa no modifica directamente los archivos protegidos por la Protección de Integridad del Sistema de macOS. En cambio, solicita la eliminación de los modelos a través del servicio de recursos propio de Apple y luego instala un perfil de configuración que impide que vuelvan a descargarse.

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Todo el proceso es reversible: basta con ejecutar el comando de reversión para restaurar las funciones originales y permitir que macOS descargue de nuevo los modelos cuando alguna aplicación los necesite.

Según el repositorio del proyecto, el desarrollador tomó como base el trabajo previo de otro programador identificado como 4evy, que había documentado por primera vez las rutas internas de los modelos y las claves de restricción que Apple usa para administrarlos.

En versiones anteriores del sistema operativo de Apple existía un interruptor general para desactivar la inteligencia artificial integrada. REUTERS/Abdul Saboor

Lo que se pierde al desactivarla

Quienes usan la herramienta pierden funciones como Siri con inteligencia artificial, las Herramientas de Escritura, Genmoji, Image Playground, la integración con ChatGPT, los resúmenes automáticos y las respuestas sugeridas. El dictado por voz, en cambio, sigue funcionando porque depende de modelos separados.

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Las aplicaciones de terceros que utilizan el marco de Modelos de Fundación de Apple también dejan de funcionar mientras el perfil esté activo, según detalla la documentación oficial del proyecto en GitHub.

Qué cambia en Siri con la llegada del nuevo modelo de dictado de Apple

Apple mejoró la precisión del dictado por voz integrado en su sistema operativo gracias a la incorporación de AFM Core Advanced, el modelo más avanzado que la compañía ha desarrollado hasta el momento para esta función.

El dictado por voz, en cambio, sigue funcionando porque depende de modelos separados. (Composición Infobae: Europa Press / Apple Event)

Esta tecnología permite transcribir el habla con mayor exactitud y gestiona de manera automática aspectos como las mayúsculas, los signos de puntuación y el formato del texto mientras la persona habla, sin que deba intervenir manualmente durante el proceso.

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Gracias a esta mejora en la comprensión del lenguaje hablado, los usuarios pueden expresarse con naturalidad, con la certeza de que sus palabras se reflejarán en el texto con claridad y fidelidad.

A esta actualización se suma una voz de Siri más expresiva, cuyo ritmo y tono pueden ser personalizados según las preferencias de cada usuario.

La mejora no queda limitada a una sola aplicación, sino que funciona de manera transversal en todos los productos compatibles con el nuevo modelo. De esta forma, el dictado se convierte en una herramienta disponible en prácticamente cualquier momento en que se necesite convertir la voz en texto.

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