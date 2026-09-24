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Apple Intelligence demandaría más almacenamiento del previsto en determinados Mac con macOS 27

La inteligencia artificial de Apple en macOS 27 puede ocupar entre 8 y 14 GB de almacenamiento según las especificaciones oficiales de la compañía

Apple Intelligence - Mac - macOS 27 - tecnología - 24 de septiembre
Apple estableció de manera oficial los requisitos de espacio para las funciones más recientes de Apple Intelligence. (Composición Infobae: Apple)
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Apple Intelligence demandaría más almacenamiento del previsto en determinados equipos Mac tras la instalación de macOS 27 Golden Gate. El nuevo sistema operativo descarga de forma automática un modelo de inteligencia artificial de varios gigabytes en cuanto el equipo se conecta a internet, sin que exista opción para evitarlo, según constató MacRumors.

Esta particularidad marca una diferencia respecto a versiones anteriores del sistema operativo de Apple, en las que el usuario podía prescindir de las funciones de inteligencia artificial. Con macOS 27, Siri y Apple Intelligence pasan a integrarse como componentes indispensables del sistema.

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Cuánto almacenamiento requiere Apple Intelligence según Apple

La compañía con sede en Cupertino estableció de manera oficial los requisitos de espacio para las funciones más recientes de Apple Intelligence. En los equipos con chip M3 o posterior, y con al menos 12 GB de memoria unificada, el consumo declarado alcanza hasta 14 GB de almacenamiento interno.

Apple Intelligence.
Apple Intelligence para Mac es el sistema de inteligencia artificial (IA) integrado por Apple directamente en el sistema operativo de sus ordenadores. (Apple)

Para el resto de las Mac compatibles con estas funciones, la cifra oficial se reduce a un máximo de 8 GB. Estos parámetros figuran en el documento de soporte técnico que Apple publicó junto al lanzamiento de macOS 27.

Sin embargo, las pruebas realizadas de forma independiente arrojaron resultados que superan ampliamente esos topes. La discrepancia entre lo anunciado y lo observado abrió el interrogante sobre qué modelo de inteligencia artificial se instala exactamente en cada equipo y bajo qué criterios se calcula ese espacio.

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Apple Intelligence en macOS 27 puede ocupar entre 8 y 14 GB de almacenamiento según las especificaciones oficiales de Apple, aunque pruebas independientes registraron cifras de hasta 30 GB en algunos equipos. La diferencia se debe al modelo de inteligencia artificial instalado y a las características de cada Mac, sin que la compañía haya explicado la disparidad.

Writing Tools estará habilitado para algunos modelos de Mac, iPad y iPhone. (Apple)
Las Writing Tools de Apple Intelligence permiten corregir, resumir, reescribir y cambiar el tono de tus textos mediante IA desde cualquier app o el portapapeles de Mac. (Apple)

Qué cifras reales registraron MacRumors y Ars Technica

En sus propias pruebas, MacRumors detectó que un Mac mini con chip M4 Pro y macOS 27 destinó 20,67 GB a Apple Intelligence, según la información disponible en la sección Almacenamiento de Configuración del sistema.

Ars Technica, por su parte, registró una cifra todavía mayor. El medio informó que un MacBook Air con chip M3 asignó 22,42 GB tras una instalación limpia de macOS 27.0 beta 7. Ambos equipos cumplen los requisitos para ejecutar el modelo AFM 3 Core Advanced de Apple, que exige un procesador M3 o superior junto con 12 GB o más de memoria RAM.

Estas cifras superan de manera considerable el límite de 14 GB que Apple había anunciado para esta categoría de equipos, lo que evidencia una distancia entre la documentación oficial y el comportamiento real del sistema.

Apple Intelligence está compatible con algunos modelos de iPad, Mac y iPhone. (Apple)
Apple Intelligence está compatible con algunos modelos de iPad, Mac y iPhone. (Apple)

Por qué también hay Mac más antiguas con consumo elevado

El desajuste no se limita a los equipos con el hardware más reciente. Ars Technica reportó que la misma pantalla de almacenamiento mostraba alrededor de 14 GB tanto en una MacBook Air con chip M1 como en un modelo identificado como MacBook Neo.

Esta situación resulta particularmente llamativa porque ambos dispositivos corresponden a una categoría para la cual Apple especifica un requisito de hasta 8 GB, es decir, la mitad de lo que efectivamente ocuparon según lo observado por el medio.

El fenómeno no se restringe a los reportes de la prensa especializada. En Reddit, un usuario compartió una captura de pantalla tomada durante la versión candidata de macOS 27, en la que Apple Intelligence figuraba con un consumo de 30,16 GB en su equipo.

Otro usuario detalló, en un caso distinto, que su MacBook Pro con chip M3 Pro registró 24,35 GB asignados a Apple Intelligence luego de instalar macOS 27. Estos testimonios, sumados a las mediciones de los medios citados, confirman que la variación en el uso de almacenamiento no responde a un caso aislado.

Apple dio a conocer macOS 27 Golden Gate.
Apple Intelligence demandaría más almacenamiento del previsto en determinados equipos Mac tras la instalación de macOS 27 Golden Gate. (Apple)

Qué no aclara Apple sobre esta diferencia de espacio

El documento de soporte publicado por Apple no despeja una duda central: si el requisito de “hasta 14 GB” resulta directamente comparable con la cifra que aparece bajo la categoría Apple Intelligence en el apartado de Almacenamiento de Configuración del sistema.

Tampoco existe una explicación oficial sobre los motivos por los cuales determinados equipos exhiben cifras considerablemente superiores a las anunciadas, independientemente de si se trata de modelos recientes con chip M3 o M4, o de equipos más antiguos como los que utilizan el chip M1.

Quienes deseen verificar el espacio que Apple Intelligence ocupa en su propio equipo pueden hacerlo a través de la ruta Ajustes del Sistema, luego General y finalmente Almacenamiento, donde deben pulsar el botón de información ubicado junto a macOS.

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