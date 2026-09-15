Apple Intelligence llega con dictado más preciso, edición avanzada en Fotos y una nueva app para Siri

El dictado integrado en todo el sistema se apoya ahora en AFM Core Advanced. (Composición Infobae: Europa Press / Apple Event)

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Apple presentó una nueva generación de Apple Intelligence que trae consigo Siri AI, una versión completamente renovada del asistente de la compañía, además de un dictado por voz más preciso, herramientas de edición avanzada en la app Fotos y una aplicación dedicada para gestionar las conversaciones con Siri en todos los dispositivos.

La actualización llega junto a las novedades de software de 2027 y ya está disponible para los usuarios. Según informó Apple en su página web, Siri AI comienza a implementarse hoy en versión beta en inglés y se extenderá a francés, japonés, coreano, portugués y español el próximo mes.

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Dictado por voz con mayor precisión gracias al nuevo modelo integrado

El dictado integrado en todo el sistema se apoya ahora en AFM Core Advanced, el modelo integrado más avanzado desarrollado por Apple hasta la fecha. Esta tecnología permite que el texto hablado se transcriba con mayor exactitud, gestionando de forma automática las mayúsculas, la puntuación y el formato mientras el usuario habla.

La Isla Dinámica del iPhone 18 Pro es más pequeña y estrecha que en generaciones anteriores, permitiendo mostrar hasta tres actividades en directo de forma simultánea. (Composición Infobae: Apple)

La mejora en la comprensión del habla permite que las personas se expresen con naturalidad, con la certeza de que sus palabras quedarán reflejadas con claridad y fidelidad. A esto se suma una voz de Siri más expresiva, cuya personalización de ritmo y tono queda en manos del usuario.

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Este avance no se limita a una sola aplicación: opera de manera transversal en los productos compatibles con el nuevo modelo, lo que convierte al dictado en una herramienta disponible prácticamente en cualquier momento en que el usuario necesite convertir su voz en texto.

Edición avanzada en Fotos con Reencuadre Espacial y herramientas de retoque

La app Fotos incorpora modelos de imagen más avanzados que amplían las posibilidades de edición sin alterar el momento original en que fue capturada la imagen. Entre las nuevas herramientas destaca Reencuadre Espacial, que permite ajustar la perspectiva de la cámara después de haber tomado la fotografía para mejorar su composición.

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A esta función se suma la herramienta Extender, que amplía el encuadre de una toma para dar más espacio a los sujetos que aparecen en ella. La ya conocida herramienta Limpiar también recibió mejoras: ahora ofrece mayor potencia para eliminar distracciones de las fotos, con una calidad superior y un relleno más realista de las áreas retocadas.

(Captura Apple Event)

Estas capacidades conviven con Image Playground, que funciona con un nuevo modelo generativo ejecutado en la nube privada. La herramienta permite crear imágenes de alta calidad en distintos estilos, incluido el fotorrealista, y modificar los resultados con solo describir los cambios deseados.

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Esta función también está integrada en la nueva app de Siri, de modo que los usuarios pueden generar imágenes simplemente describiéndolas en la conversación.

Apple además anunció compatibilidad próxima con el estándar SynthID, que permitirá identificar imágenes generadas o editadas con inteligencia artificial mediante herramientas propias de la compañía.

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Una nueva app dedicada a Siri que sincroniza conversaciones entre dispositivos

Para retomar diálogos previos o iniciar nuevas conversaciones, los usuarios cuentan ahora con una aplicación propia para Siri. Esta app utiliza iCloud para sincronizar de forma privada el historial de conversaciones en todos los dispositivos de una misma cuenta.

Esto significa que una persona puede comenzar a hablar con Siri en el iPhone y continuar esa misma conversación en Mac, iPad, Apple Watch o Apple Vision Pro, con todo el intercambio reunido en un solo lugar. La sincronización elimina la necesidad de repetir contexto al cambiar de dispositivo.

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La app también sirve como punto de acceso para funciones adicionales que Apple prevé lanzar más adelante, como los resúmenes automáticos de conversaciones que se integran con las nuevas capacidades de audio del Apple Watch.

Siri AI reconoce lo que aparece en pantalla y ejecuta acciones en tiempo real

Una de las capacidades centrales de la renovación es el reconocimiento de pantalla, que permite a Siri responder preguntas o ejecutar acciones vinculadas al contenido que el usuario tiene frente a sí en ese momento.

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Por ejemplo, si una persona visita el sitio web de su equipo deportivo favorito, puede pedirle a Siri que localice los próximos partidos en casa y los agregue directamente a su calendario.

Apple presentó una nueva función IA en su sistema operativo iOS 27. (Apple)

Esta función se apoya en lo que Apple denomina Inteligencia Visual, disponible en iPad, Mac y Apple Vision Pro. En iPhone, las capacidades multimodales de Siri quedaron integradas directamente en la app Cámara mediante un nuevo modo que permite obtener información sobre lo que el usuario tiene delante y actuar en consecuencia, como crear eventos de calendario a partir del cartel de un festival de música.

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En iPad, la Inteligencia Visual se integró en la experiencia de captura de pantalla, mientras que en Mac se activa con un atajo de teclado específico que permite seleccionar contenido en pantalla y escribir directamente a Siri para obtener una respuesta. En Apple Vision Pro, la función se extiende a preguntas formuladas con solo mirar un objeto o el contenido de una ventana.

Acciones en aplicaciones de todo el sistema y comprensión del contexto personal

Siri AI aprovecha el contexto personal del usuario para encontrar información dentro de mensajes, correos electrónicos y fotos, y puede ejecutar acciones en aplicaciones de todo el sistema.

Según el ejemplo detallado por Apple, si un usuario pregunta qué actividad le sugirió un familiar para una próxima visita, Siri puede rastrear los mensajes, ubicar una receta mencionada, buscar las instrucciones en un correo electrónico previo y agregar los ingredientes a la lista de compras en la app Recordatorios.

FILE PHOTO: An Apple logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El asistente ya funciona con aplicaciones del ecosistema de desarrolladores de Apple, como enviar un mensaje en WhatsApp o reproducir un audiolibro en Audible. Apple anunció que próximamente se sumarán integraciones para redactar correos en Microsoft Outlook, buscar tareas en Notability y añadir recomendaciones de restaurantes en Tripsy.

El asistente también puede recurrir a su conocimiento del mundo para responder consultas sobre temas de actualidad, desde el resultado de un partido de fútbol hasta recomendaciones de cafeterías en una ciudad nueva, apoyándose en información disponible en internet.

Los usuarios pueden activar Siri de distintas formas según el dispositivo: con el comando de voz, con el botón lateral o deslizando desde la Isla Dinámica en iPhone; integrado en Spotlight en iPad y Mac; en los menús contextuales del sistema con clic derecho; y en Apple Vision Pro con solo mirar la interfaz y comenzar a hablar.

Herramientas de escritura y revisión automática de texto en todo el sistema

Siri incorporó herramientas de escritura integradas que permiten redactar y editar contenido prácticamente en cualquier aplicación. Los usuarios pueden describir lo que necesitan y Siri genera un borrador desde cero, o describir un cambio puntual para que el asistente actualice el texto de inmediato.

(Captura Apple)

Al escribir en Mail y Mensajes, Siri puede reflejar el estilo habitual de comunicación del usuario con cada destinatario, incluida la puntuación y el tono que suele emplear. Apple Intelligence también revisa automáticamente el texto mientras se escribe en todo el sistema, incluida la mayoría de las aplicaciones de terceros.

Safari organiza pestañas por tema y notifica cambios en sitios web

Safari incorporó herramientas que modifican la experiencia de navegación. El navegador ahora organiza automáticamente las pestañas abiertas por temas, lo que simplifica encontrar información entre múltiples sitios visitados.

También se sumó la función Notificarme, que avisa a los usuarios sobre cambios en sitios web, como la reposición de un producto agotado o una bajada de precio. A esto se agrega la posibilidad de crear extensiones personalizadas a partir de una simple descripción del usuario.