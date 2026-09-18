Tecno

Padres podrán bloquear el uso de Threads en adolescentes a partir de las 10 p.m.

Según describe Meta, los padres pueden “consultar cuánto tiempo pasó su hijo adolescente en Threads cada día durante la última semana”

Meta - Threads - supervisión parental - tecnología - 17 de septiembre
La función permite a padres y tutores acceder a información y controles sobre la actividad de sus hijos adolescentes. (Meta)
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Meta amplía a nivel global la supervisión parental en Threads, una herramienta que hasta julio de 2026 solo estaba disponible en Estados Unidos. La función permite a padres y tutores acceder a información y controles sobre la actividad de sus hijos adolescentes en la plataforma, todo gestionado desde el Centro para Familias.

La compañía explica que esta expansión responde a “nuestro compromiso continuo de brindar a los padres herramientas útiles para acompañar a sus hijos adolescentes en su experiencia con las apps de Meta”. Con esta actualización, Threads se suma a otras aplicaciones de la empresa que ya contaban con este tipo de supervisión.

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Qué son las Cuentas para Adolescentes y qué protecciones incluyen

Las Cuentas para Adolescentes en Threads incorporan protecciones automáticas desde su configuración inicial. Entre ellas se encuentran la privacidad predeterminada de los perfiles y restricciones sobre el tipo de contenido que los menores pueden visualizar en la plataforma.

Meta aclara un aspecto técnico relevante para quienes utilizan Threads en más de un dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic
Meta aclara un aspecto técnico relevante para quienes utilizan Threads en más de un dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic

Meta detalla que, a partir de la implementación global de esta herramienta, los padres tendrán una nueva capacidad de decisión. Podrán determinar si sus hijos menores de 16 años están habilitados para modificar estas configuraciones y volverlas menos restrictivas.

Esta posibilidad de elección queda en manos de los adultos responsables, no de los adolescentes de forma unilateral. Así, la plataforma introduce una capa adicional de control familiar sobre ajustes que antes operaban de manera uniforme para todos los usuarios menores de edad.

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Cómo funciona el control de tiempo de uso en Threads

Uno de los ejes centrales de la supervisión parental es el monitoreo del tiempo que los adolescentes destinan a Threads. Según describe Meta, los padres pueden “consultar cuánto tiempo pasó su hijo adolescente en Threads cada día durante la última semana, incluido el promedio diario de esa semana”.

Meta - Threads - supervisión parental - tecnología - 17 de septiembre
Todo el conjunto de herramientas se administra desde el Centro para Familias de Meta. (Captura Meta)

A esta visibilidad se suma la posibilidad de fijar límites concretos. Los tutores pueden establecer un tope diario de uso y bloquear el acceso a la aplicación en días y horarios específicos, según las necesidades de cada familia.

Meta aclara un aspecto técnico relevante para quienes utilizan Threads en más de un dispositivo: los límites de tiempo configurados se aplican al uso total acumulado, sin importar desde cuántos aparatos se acceda a la aplicación.

Vinculado a este control horario, la plataforma incorpora también un modo de descanso pensado para las horas nocturnas. Los padres pueden limitar o bloquear por completo el acceso durante la noche, con un esquema predeterminado que va de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, período en el cual las notificaciones permanecen silenciadas y se activan respuestas automáticas.

La supervisión parental en Threads no se limita al tiempo de pantalla. REUTERS/Francis Mascarenhas
La supervisión parental en Threads no se limita al tiempo de pantalla. REUTERS/Francis Mascarenhas

Qué otras herramientas de administración y privacidad se suman

La supervisión parental en Threads no se limita al tiempo de pantalla. Meta incorpora también la gestión de etiquetas, una función que permite a los padres controlar quién tiene la posibilidad de etiquetar a su hijo adolescente en publicaciones dentro de la plataforma.

A esto se añade un nivel de administración sobre la privacidad y el contenido sensible. La empresa señala que los tutores pueden “administrar y aprobar algunas de las configuraciones de privacidad y preferencias de contenido sensible de su hijo adolescente”, lo que otorga un rol activo en decisiones que antes dependían exclusivamente del usuario adolescente.

En conjunto, estas funciones configuran un panel de control centralizado que reúne estadísticas de uso, límites horarios, gestión de interacciones y supervisión de contenido. Todo el conjunto de herramientas se administra desde el Centro para Familias de Meta, el mismo espacio que la compañía utiliza para coordinar la supervisión parental en el resto de sus aplicaciones.

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