Tecno

Una ferry eléctrico que casi vuela sobre el agua ya circula en Nueva York

La startup neozelandesa asegura que su diseño reduce hasta 90% la energía frente a un transporte convencional

Un barco blanco con la palabra Vessev se desplaza sobre el agua frente a un conjunto de rascacielos
El ferry eléctrico Vessev navega sobre el agua frente a los rascacielos del bajo Manhattan en Nueva York. (Foto: @vessev.marine)
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La startup neozelandesa Vessev mostró en Nueva York su ferry eléctrico VS-9, una embarcación que se eleva sobre el agua mediante hidroalas y que, según la empresa, reduce el consumo de energía frente a los barcos tradicionales. La demostración se realizó el viernes con un recorrido desde una marina de Brooklyn hasta Governors Island.

“¿Cuándo vamos a empezar a volar?”, preguntó un periodista de TechCrunch al cofundador y director ejecutivo de Vessev, Eric Laakmann, al zarpar. “Ya estamos volando”, respondió Laakmann, en referencia al momento en que el barco se eleva sobre sus hidroalas y reduce casi por completo la estela que deja en el agua.

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Cómo funciona la tecnología de hidroalas

Por debajo del casco, el VS-9 tiene dos estructuras con forma de ala que lo levantan sobre la superficie a medida que gana velocidad, mientras que un sistema de aletas submarinas controladas por computadora mantiene la estabilidad. La ala delantera aporta la mayor parte de la sustentación y la trasera, cerca del 20%.

La misma ala trasera aloja el motor eléctrico, que Vessev fabrica de manera interna para controlar los costos de producción. Las baterías, en cambio, se compran a proveedores externos porque, según Laakmann, “ya están comoditizadas”.

Un barco blanco con la palabra Vessev se desplaza sobre el agua frente a un conjunto de rascacielos
El sistema de hidroalas eleva la embarcación sobre el agua y reduce hasta un noventa por ciento el consumo energético. (Foto: @vessev.marine)

El diseño funciona mejor en aguas donde las olas no superan los 0,75 metros de altura, porque por encima de esa marca empiezan a golpear el casco y pierden parte de la eficiencia. Por eso la empresa apunta a ríos, bahías y lagos antes que al mar abierto.

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La compañía sostiene que su sistema de hidroalas puede reducir hasta un 90% el consumo de energía frente a una embarcación de pasajeros convencional.

El VS-9 puede transportar una carga completa de pasajeros hasta 74 kilómetros y se recarga con un cargador estándar para autos eléctricos, según detalló la compañía a TechCrunch.

Financiamiento y planes de expansión

Vessev cerró en agosto una ronda de inversión Serie A por 19 millones de dólares. Laakmann sostuvo que la combinación de propulsión eléctrica e hidroalas puede bajar el costo de operar embarcaciones pequeñas y volverlas una alternativa viable para complementar el transporte urbano.

Vessev fabrica el motor eléctrico del barco en sus instalaciones y adquiere las baterías a proveedores externos. (REUTERS/Roselle Chen)
Vessev fabrica el motor eléctrico del barco en sus instalaciones y adquiere las baterías a proveedores externos. (REUTERS/Roselle Chen)

Como ejemplo, el directivo mencionó que una ciudad como Nueva York podría usar embarcaciones de este tipo para trasladar pasajeros hacia Brooklyn o Queens sin necesidad de construir infraestructura nueva.

Los hoteles y los operadores turísticos son, por ahora, uno de los primeros mercados de la empresa, y las demostraciones públicas como la del viernes atrajeron a personas con alto poder adquisitivo interesadas en la embarcación, de acuerdo con Laakmann.

Laakmann contó a la radio pública de Nueva Zelanda, RNZ, que la primera unidad comercial de la empresa entró en servicio en 2025 con Fullers360, la mayor operadora de ferries del país, en el puerto de Auckland. Ese barco funcionó de forma confiable durante los meses siguientes, lo que ayudó a Vessev a cerrar nuevas rondas de inversión.

Las unidades más recientes del modelo VS-9 alcanzan una velocidad de hasta 25 nudos y un alcance de 50 millas náuticas con carga liviana, de acuerdo con los datos que Vessev compartió con RNZ.

El diseño del ferry opera con mayor eficiencia en ríos, bahías y lagos con olas menores a cero coma setenta y cinco metros. (REUTERS/Roselle Chen)
El diseño del ferry opera con mayor eficiencia en ríos, bahías y lagos con olas menores a cero coma setenta y cinco metros. (REUTERS/Roselle Chen)

La compañía firmó un acuerdo con FlyTahoe, una firma de California, para poner en marcha lo que Vessev describe como el primer servicio de ferry eléctrico con hidroalas de Estados Unidos, que operará en el lago Tahoe con el objetivo de reducir tiempos de viaje y el tráfico en las rutas terrestres de la zona.

En la actualidad existen menos de 200 embarcaciones con hidroalas eléctricas en funcionamiento en el mundo, la mayoría de uso recreativo, de acuerdo con cifras de la industria citadas por el medio especializado Electronic Specifier.

El VS-9 que recorrió el East River es, por el momento, la única unidad de ese modelo construida por la compañía, aunque Laakmann adelantó que Vessev planea fabricar más barcos y, eventualmente, vender kits de hidroalas eléctricos para que otros astilleros diseñen sus propias embarcaciones con la misma tecnología.

La empresa proyecta vender kits de hidroalas eléctricas a otros astilleros para masificar la fabricación de barcos sustentables. (REUTERS/Roselle Chen)
La empresa proyecta vender kits de hidroalas eléctricas a otros astilleros para masificar la fabricación de barcos sustentables. (REUTERS/Roselle Chen)

Una tecnología centenaria con nuevo impulso

Los astilleros experimentan con hidroalas desde hace más de un siglo, atraídos por su menor resistencia al agua y una navegación más estable. Lo distintivo del VS-9, según describió TechCrunch tras probarlo, es la suavidad con la que se produce la transición entre navegar como un barco convencional y deslizarse sobre las alas.

Vessev no es la única empresa que avanza en ese terreno. La sueca Candela ya opera taxis acuáticos eléctricos con hidroalas, mientras que la estadounidense Regent desarrolla embarcaciones más grandes basadas en principios similares, pensadas para trayectos costeros.

La compañía no precisó una fecha para incorporar más unidades a su flota ni para el lanzamiento comercial de los kits de hidroalas que planea ofrecer a otros fabricantes de barcos.

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