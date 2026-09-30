Steam suma seis juegos gratis para PC: esta es la lista completa y cómo conseguirlos

Steam amplió su catálogo para PC con seis juegos que pueden obtenerse sin costo. (Steam)

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Steam incorporó seis juegos gratuitos a su catálogo para PC: Neighbors: Suburban Warfare, Foxy’s Potion Shop, Proximity, Fengshen: Immortal Reborn, Hyperboard Extreme y CyberCowboys.

La selección reúne propuestas de acción multijugador, estrategia por turnos, carreras arcade, rol y simulación. Todos los títulos ya se pueden instalar sin costo desde la plataforma.

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Entre los juegos disponibles se encuentran Neighbors: Suburban Warfare, Foxy’s Potion Shop, Fengshen: Immortal Reborn, Hyperboard Extreme y CyberCowboys. En tanto, la ficha de Proximity permite agregarlo a la lista de deseados para recibir una notificación cuando esté disponible.

Los títulos incorporados son Neighbors: Suburban Warfare, Foxy’s Potion Shop, Proximity, Fengshen: Immortal Reborn, Hyperboard Extreme y CyberCowboys. (Steam)

Cómo acceder a los juegos gratuitos de Steam

Para reclamar los títulos disponibles, hay que iniciar sesión en una cuenta de Steam desde el cliente para PC o desde el sitio web de la plataforma. Luego, se debe buscar el juego elegido y seleccionar la opción “Jugar” o “Añadir a la biblioteca”, según figure en cada página.

Una vez incorporado, el juego quedará vinculado a la biblioteca del usuario y podrá descargarse desde la pestaña correspondiente. Neighbors: Suburban Warfare, Foxy’s Potion Shop, Fengshen: Immortal Reborn, Hyperboard Extreme y CyberCowboys aparecen como opciones gratuitas en sus respectivas fichas de Steam.

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La lista incluye experiencias de acción, estrategia, carreras, rol y simulación. (Steam)

De qué tratan los seis juegos gratuitos

Neighbors: Suburban Warfare es un juego multijugador de acción en el que equipos de vecinos compiten en partidas PvP y PvE.

Los jugadores deben defender sus casas con trampas y dispositivos, mientras intentan destruir las propiedades del equipo rival con objetos cotidianos convertidos en armas.

Foxy’s Potion Shop propone gestionar una tienda de pociones en un bosque mágico: permite decorar la cabaña, atender pedidos de los habitantes del lugar, desbloquear ingredientes y preparar productos para vender.

Por su parte, Proximity es un juego de estrategia por turnos basado en la colocación de fichas hexagonales para sumar más puntos que el rival, tanto en solitario como con amigos.

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Para sumar los juegos, es necesario acceder a una cuenta de Steam desde la aplicación o la versión web. (Steam)

Fengshen: Immortal Reborn es un MMORPG ambientado en el conflicto entre las dinastías Shang y Zhou, con cuatro clases de personajes, mascotas espirituales, mejoras de equipo y batallas entre reinos.

Hyperboard Extreme ofrece carreras arcade con enfrentamientos, potenciadores y multijugador local para hasta cuatro jugadores.

CyberCowboys, en acceso anticipado, combina rol inactivo, combates automáticos, duelos PvP, fabricación de objetos y un escenario de Lejano Oeste presentado como un sistema operativo retro.

Los usuarios pueden añadir Proximity a su lista de deseados para recibir un aviso cuando se habilit (Steam)

En qué otra plataforma segura encontrar juegos gratis para PC

Epic Games es otra opción segura para encontrar juegos gratis para PC. Su tienda digital permite crear una cuenta sin costo y añadir títulos a la biblioteca personal cuando están disponibles como promociones gratuitas.

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Los juegos reclamados quedan asociados a la cuenta del usuario, por lo que pueden descargarse e instalarse más adelante desde el cliente oficial.

Para aprovechar estas oportunidades, el usuario debe ingresar en Epic Games con sus datos de acceso, buscar la sección de juegos gratuitos y seleccionar la opción para obtener cada título.

Es importante completar el proceso antes de que finalice la promoción indicada en la ficha del juego, ya que algunos obsequios tienen un período limitado para ser reclamados.

Epic Games también permite incorporar juegos gratuitos a una biblioteca digital, siempre que se reclamen antes de que termine cada promoción. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La recomendación es descargar el programa oficial únicamente desde los canales de Epic Games y verificar que la página de inicio de sesión corresponda al servicio. Evitar enlaces recibidos por mensajes desconocidos o sitios que prometen claves ayuda a proteger la cuenta y los datos personales.

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Conviene activar las opciones de seguridad disponibles y conservar el correo electrónico asociado a la cuenta. De ese modo, Epic Games permite ampliar la biblioteca de PC gratuita y segura, sin necesidad de recurrir a descargas no verificadas.

En Epic Games Store están gratis:

Astrea: Six-Sided Oracles, un roguelike de construcción de mazos basado en dados.

Mechabellum, un juego de estrategia y combates automáticos con unidades mecánicas.

Se pueden reclamar hasta el 1 de octubre de 2026.