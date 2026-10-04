Lista de electrodomésticos que debes desconectar al salir de vacaciones para pagar menos en la factura

Los periodos de receso es una oportunidad para reducir el valor de los servicios esenciales del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Salir de casa durante varias semanas permite reducir el consumo habitual de electricidad, pero algunos electrodomésticos continúan gastando energía aunque no estén en uso. Por esta razón, desconectar determinados aparatos antes de las vacaciones puede reducir la factura de luz y limitar riesgos dentro del hogar.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) calcula que, sin contar el ahorro por dejar de utilizar cocina, lavadora u otros aparatos durante la ausencia, desenchufar aparatos puede recortar el recibo en hasta 20 euros.

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Los consumos en espera, conocidos como stand-by, representan cerca del 10% de la energía usada en un hogar medio, con un gasto estimado de 7,5 euros mensuales para un consumo anual de 4.500 kWh.

El refrigerador es uno de los aparatos que más consumen energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué conviene desconectar la nevera de la red eléctrica

La nevera es uno de los electrodomésticos que más atención requiere antes de un viaje largo. Si la casa permanecerá vacía varios días o semanas y no quedan alimentos que necesiten refrigeración, la OCU aconseja vaciarlo, desenchufarlo y limpiarlo antes de salir.

Después, conviene dejar la puerta abierta para impedir la aparición de humedad, moho y malos olores. Mantener un refrigerador encendido durante un mes puede suponer un gasto de entre 3,5 y 7 euros, según el modelo y su tamaño.

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Si es necesario conservar alimentos, se puede elevar ligeramente la temperatura del termostato, porque habrá menos productos en el interior. Algunos modelos combi o de dos puertas permiten apagar la parte del frigorífico y mantener en funcionamiento solo el congelador.

El termo eléctrico debe estar desconectado cuando no haya nadie en casa. (Foto: Primaterm)

Cuánto consume un termo eléctrico conectado a la red eléctrica

El termo eléctrico debe desconectarse cuando no habrá nadie en casa durante un periodo prolongado. Este aparato mantiene el agua caliente mediante ciclos de calentamiento que se activan aunque no se abra ningún grifo. Dejarlo funcionando puede generar un coste de entre 7 y 10 euros al mes.

Antes de cortar la corriente, los expertos aconsejan cerrar las llaves de paso del agua y utilizar el agua almacenada hasta vaciar el depósito. Esta medida no solo evita un consumo que no tendrá utilidad durante las vacaciones: reduce las consecuencias de una eventual fuga, una rotura o una avería en la instalación.

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Qué se debe hacer con la lavadora, el lavavajillas y la secadora

La lavadora, el lavavajillas y la secadora no suelen tener un consumo tan elevado durante la inactividad como un frigorífico o un termo, pero requieren una revisión antes de cerrar la casa.

Lavadora y secadora deben quedar desenchufadas y limpias en su interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deben quedar vacíos para evitar que restos de comida, vajilla usada o prendas húmedas generen olores dentro de los tambores y compartimentos.

Asimismo, es clave secar las gomas y dejar las puertas entreabiertas para que se evapore la humedad acumulada. En el caso del lavavajillas, un paño de cocina puede ayudar a mantener una apertura mínima.

La secadora exige vaciar el depósito de condensación. A la vuelta, la ausencia puede ser una oportunidad para limpiar filtros, revisar el tambor y realizar un ciclo de mantenimiento.

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Es clave dejar el cargador desconectado de la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los pequeños aparatos que no deben quedar conectados

Las cafeteras, tostadoras, robots de cocina y otros pequeños electrodomésticos suelen permanecer conectados de forma permanente, aun cuando solo se utilizan unos minutos al día.

Muchos incorporan relojes, luces, pantallas o sistemas de memoria que siguen demandando electricidad mientras están enchufados, incluso si parecen apagados.

La medida a implementar incluye retirar los cargadores de teléfonos, tabletas, aspiradoras y otros dispositivos con batería. La OCU plantea desenchufar todos los aparatos que no necesiten mantenerse encendidos, una práctica que reduce los consumos fantasma y evita que queden conectados aparatos sin supervisión durante la ausencia.

Otro elemento que conviene desconectar es el router. Con ello se elimina su consumo eléctrico durante las vacaciones y se limita la posibilidad de accesos no autorizados a la red WiFi.

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