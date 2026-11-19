Tomás Karagozian sostuvo que los industriales deben involucrarse en el debate público y mostrar el funcionamiento de las fábricas a la sociedad

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Tomás Karagozian, CEO de TN Platex y cofundador de La Fábrica Podcast, advirtió sobre las dificultades que atraviesa la industria argentina y sostuvo que la estabilización macroeconómica debe estar acompañada por condiciones que permitan producir, invertir y generar empleo. En una entrevista con Infobae al Regreso, cuestionó el impacto de la caída del consumo, la presión impositiva y la competencia de productos importados, y planteó la necesidad de fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones.

El planteo se da en un contexto de fuerte retroceso de la actividad textil, que registró una caída interanual del 20,8% y perdió cerca de 29.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023. Mientras las importaciones ganan participación en el mercado, distintos segmentos de la industria enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo.

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Durante la conversación, Karagozian también hizo una autocrítica sobre el lugar que ocupa el empresariado en la discusión pública. “Durante mucho tiempo los industriales y los empresarios se han escondido del debate público”, afirmó. En ese sentido, explicó que uno de los objetivos de La Fábrica Podcast es acercar la actividad industrial a la sociedad y mostrar cómo funcionan las empresas.

“Si no nos ocupamos de dedicar tiempo, esfuerzo y plata en mostrar quiénes somos, cómo lo hacemos, en abrir la fábrica, contar las historias, está perfecto que la sociedad piense lo que quiera del sector industrial”, sostuvo.

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La caída del empleo y las dificultades de la industria textil

Karagozian ubicó la pérdida de puestos de trabajo como uno de los principales indicadores del deterioro productivo. Según señaló, en los últimos años se perdieron entre 250.000 y 270.000 empleos asalariados registrados en el sector privado.

Tomás Karagozian sostuvo que los industriales deben involucrarse en el debate público y mostrar el funcionamiento de las fábricas a la sociedad (Infobae en Vivo)

“En 20 de las 24 provincias cayó el empleo”, afirmó al describir la extensión territorial del fenómeno. Para el empresario, las dificultades no afectan de la misma manera a todas las actividades: mientras algunas ramas encuentran oportunidades en sectores vinculados con los recursos naturales, otras deben afrontar simultáneamente la recesión y el avance de los productos importados.

“Hay sectores que sufren la recesión y hay sectores que sufren la recesión sumada a la importación”, explicó.

Al referirse específicamente a la industria textil, cuestionó que la discusión sobre la apertura comercial se concentre exclusivamente en los precios que pagan los consumidores. “Perdimos, Mati decía, no sé, 28 mil puestos de trabajo en nuestro sector. Ustedes van al shopping ¿y la ropa está regalada?”, planteó.

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El CEO de TN Platex también señaló que las características de cada cadena productiva determinan cómo impactan los costos impositivos y financieros. En su análisis, las actividades que atraviesan numerosas etapas de transformación acumulan cargas que afectan su competitividad.

“Nuestro sistema impositivo y financiero le dan menos ventaja al que más valor agregado da que al que menos”, afirmó. Como ejemplo, describió el recorrido que va desde la producción de algodón hasta la confección de una prenda y sostuvo que los impuestos y los costos financieros se acumulan en cada instancia.

“El sistema, que es el mismo, impacta distinto en distinta cadena de valor”, resumió.

El avance de las importaciones y las denuncias por subfacturación

El empresario aclaró que no considera incompatible la producción nacional con la presencia de productos extranjeros. “Cualquiera de nosotros tendría que entender que es normal para cualquier sector que haya un mix entre importado y nacional”, señaló.

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La industria textil registró una caída interanual del 20,8% y perdió cerca de 29.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023

Sin embargo, cuestionó las condiciones en las que ingresan algunos bienes al país. Según indicó, la participación de los productos importados en el mercado textil pasó de representar aproximadamente el 50% al 70%, una modificación que, a su entender, exige controles para evitar prácticas que generen competencia desleal.

En particular, apuntó contra la subfacturación y el contrabando. “No es lo mismo que se importe de manera correcta que habilitar la subfacturación y el contrabando para disciplinar precios”, sostuvo.

Para explicar el mecanismo, hizo referencia a la declaración de valores inferiores a los reales en las operaciones de importación. “Una remera que yo compro vale cero cinco centavos de dólar. Eso quiere decir que el arancel vos lo pagás sobre cero cinco y no sobre dos”, ejemplificó.

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Karagozian consideró que esas prácticas generan una desventaja para las empresas locales que cumplen con sus obligaciones tributarias. “Básicamente, es hacer trampa, porque yo pago los impuestos por lo que produzco y el que lo trae en realidad compra un producto de un dólar y lo trae por cinco centavos para pagar el impuesto equivalente”, afirmó.

También se refirió a la relación entre el sector privado y las autoridades nacionales. Consultado por su vínculo con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, aseguró que no mantuvo reuniones con el funcionario: “Una vez me lo encontré en la cancha y nunca, nunca hablé, la verdad”.

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La macroeconomía, el consumo interno y las condiciones para exportar

Al analizar la política económica del Gobierno, Karagozian reconoció que la estabilidad de precios es una condición necesaria para el funcionamiento de las empresas. “No hay ningún industrial que no te venga a decir que quiere tener estabilidad”, afirmó.

La participación de los productos importados en el mercado textil avanzó del 50% al 70% en medio de advertencias por subfacturación

No obstante, advirtió que la mejora de los indicadores macroeconómicos no alcanza por sí sola para recuperar la actividad. Consultado sobre el impacto del programa económico en la industria, sintetizó su posición: “La macro es central y necesaria, pero no suficiente”.

Para el empresario, la recuperación requiere atender otros factores que inciden directamente en los costos y la productividad de las compañías, entre ellos el financiamiento, la infraestructura, la presión tributaria y la calidad de los servicios públicos.

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En ese marco, defendió la importancia de sostener el consumo interno como complemento de la inserción internacional. “La mejor forma de tener empresas exportadoras en el sector industrial es que el mercado local también consuma”, sostuvo.

Karagozian consideró que el mercado argentino representa una oportunidad que no debería desaprovecharse y vinculó esa demanda con la capacidad de las empresas para ampliar su producción y generar puestos de trabajo. “No podemos desaprovechar el consumo de nuestra población”, afirmó. Y agregó: “Más dólares y más trabajo, no más dólares y más pobres”.

También recordó el impacto que tuvieron las tasas de interés elevadas sobre el funcionamiento de las compañías durante los períodos de tensión financiera. Al referirse a niveles cercanos al 90%, describió las dificultades para sostener la actividad: “La empresa que vive tiene que vender falopa para bancar esas tasas”.

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Otro de los problemas que mencionó fue la infraestructura energética. Según explicó, una empresa que debe competir en mercados internacionales necesita contar con servicios confiables y costos previsibles. “Si yo voy a export parity y pago el full de la energía, pero todavía no me corrigieron la calidad de la energía y sigo teniendo ciento cincuenta o doscientos cortes por la transmisión, mi productividad es tremenda”, señaló.

Como ejemplo de las oportunidades que puede generar la articulación con otras actividades económicas, Karagozian contó que su grupo abrió una planta de bolsones de polipropileno en Catamarca para abastecer a la industria minera. “Hoy le estamos vendiendo a todas las mineras”, afirmó. Según precisó, el establecimiento emplea a 85 personas.

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