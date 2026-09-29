Qué tan cierto es que se debe dejar descansar la lavadora después de cada ciclo para evitar dañarla

Una mujer coloca prendas en el tambor de una lavadora de carga frontal junto a un canasto con ropa en un lavadero doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dejar la lavadora “descansando” entre lavado y lavado se ha convertido en una recomendación habitual en redes sociales y foros domésticos. Poner dos ciclos seguidos puede provocar sobrecalentamientos, desgastar piezas clave y hasta reducir a la mitad la vida útil del electrodoméstico.

Sin embargo al revisar los manuales técnicos de los principales fabricantes, esa regla no aparece como tal. En estos textos no existe una norma universal de espera, solo hay pausas justificadas cuando el aparato detecta un problema concreto, no como rutina obligatoria tras cada lavado. Así que explicamos qué se debería hacer en estos casos.

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Qué se dice sobre dejar ‘descansar’ la lavadora en cada ciclo

La versión más difundida sostiene que en cada ciclo el motor, la resistencia y la bomba se calientan, y que iniciar otro lavado sin esperar impide que esas piezas se enfríen. De ahí se desprende una serie de cifras concretas: esperar entre 30 y 60 minutos, no superar los dos lavados diarios y lograr así hasta un 50% más de vida útil en el aparato.

Esa misma versión de redes y foros advierte de consecuencias severas si no se respeta la pausa: la correa de transmisión podría estirarse, chirriar o romperse antes de tiempo, y la bomba de drenaje, al mantenerse caliente, correría riesgo de atascarse o incluso de sufrir una falla mayor.

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El panel de control en español de una lavadora incluye una pantalla digital y un botón para activar la función de lavado ecológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna de esas cifras (los minutos exactos, el porcentaje de vida útil o el límite de dos lavados diarios) aparece respaldada por manuales de marcas como LG, Whirlpool, Electrolux o Samsung. Se trata de una recomendación que circula sin una fuente técnica identificable detrás.

Qué dicen realmente los fabricantes

Los manuales sí reconocen que el uso continuado puede figurar entre las causas de una avería, pero en casos puntuales, no como advertencia general. LG explica en su guía de asistencia para los modelos WashTower que el código de error LE señala un problema de giro del tambor. Entre las causas posibles menciona una carga excesiva, un objeto atrapado y el funcionamiento continuo sin pausas.

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Ante ese aviso, la marca recomienda desconectar el aparato unos minutos, reducir la carga si corresponde y revisar que no haya nada bloqueando el tambor. Si el error persiste, pide recurrir al servicio técnico.

Por su parte, un manual técnico de Whirlpool describe una protección interna que hace esperar al motor a que se enfríe cuando detecta sobrecalentamiento, un mecanismo automático del propio aparato, no una instrucción para el usuario.

Los electrodomésticos de Whirlpool incluyen un sistema de protección interna que detiene el motor automáticamente cuando detecta sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Electrolux, en tanto, aclara que el último aclarado de un ciclo suele hacerse con agua fría, lo que desmonta la idea de que la ropa fría al salir demuestra que el motor también lo está: la temperatura del agua y la del motor no son lo mismo.

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Un aparato que termina su programa, desbloquea la puerta y no muestra ningún aviso de error no está señalando ningún fallo solo porque haya otra carga de ropa esperando.

Cuándo sí conviene parar la lavadora

Hay situaciones en las que detener el aparato sí es necesario. Ocurre cuando la lavadora se para sola durante el ciclo, cuando muestra un código relacionado con el motor, cuando huele a quemado o cuando emite un ruido nuevo e intenso.

En esos casos, lo indicado es seguir las instrucciones específicas del modelo y no insistir en poner otro ciclo hasta identificar la causa. Puede tratarse de un problema de temperatura, pero también de exceso de carga, un objeto atascado en el tambor, una instalación incorrecta o una falla eléctrica.

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El uso de la lavadora se debe interrumpir únicamente si el aparato muestra un código de error, emite ruidos intensos o desprende olor a quemado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung señala, además, que una carga desequilibrada o el exceso de detergente pueden alargar los programas de lavado. Si el aviso de error se repite después de revisar estos puntos, corresponde acudir al servicio técnico.

Cómo usar correctamente la lavadora

Antes de encender un segundo ciclo, conviene respetar la capacidad máxima indicada para el programa, distribuir bien las prendas dentro del tambor y comprobar que este gire sin golpes anómalos.

Al terminar cada lavado, los manuales recomiendan sacar la ropa y dejar que el interior del tambor se seque. Dejar la puerta o el cajetín del detergente entreabiertos, cuando el modelo lo permite, ayuda a reducir la humedad acumulada y evita malos olores. Si se va a poner otra colada de inmediato, esa ventilación puede hacerse al finalizar el último ciclo del día.

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Mantener limpios el filtro y las gomas de la puerta con frecuencia también contribuye a evitar obstrucciones y olores, independientemente de cuánto tiempo pase entre un lavado y el siguiente.