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GPT-6 Astra, de OpenAI, no pudo vencer a un bot humano en StarCraft y copió su código para ganar

El episodio de StarCraft se suma a una serie de casos recientes en los que agentes sortearon reglas o límites impuestos durante pruebas y competencias

OpenAI lanza su más potente modelo de IA, GPT 6 Astra.
GPT-6 Astra y Claude Opus 5.5, de Anthropic, estaban prácticamente empatados como los mejores bots generados por IA. (OpenAI)
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Un modelo de inteligencia artificial de OpenAI llamado GPT-6 Astra no logró vencer a un programa escrito por un humano durante un torneo de StarCraft: Brood War y, en medio de la competencia, descargó el código de su rival y lo hizo pasar por propio para seguir jugando.

El episodio ocurrió en StarSkirmish, una competencia en la que distintos modelos de lenguaje reciben una hora para programar en C++ un bot que juega como la raza Protoss en el videojuego de estrategia de Blizzard, lanzado en 1998.

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Los bots compiten entre sí y también contra programas escritos íntegramente por personas. El objetivo del torneo es medir si la inteligencia artificial puede igualar décadas de ingeniería humana aplicada a ese juego.

Starcraft
StarCraft es una legendaria saga de videojuegos de estrategia en tiempo real (RTS) de ciencia ficción militar desarrollada por Blizzard Entertainment. (starcraft.blizzard.com)

Cómo se descubrió la trampa

GPT-6 Astra y Claude Opus 5.5, de Anthropic, estaban prácticamente empatados como los mejores bots generados por inteligencia artificial, pero ninguno de los dos lograba superar a Stardust, el programa humano mejor calificado del certamen, creado en 2020 por el desarrollador Bruce Mackenzie Nielsen.

Durante un enfrentamiento de tres bandas entre GPT-6 Astra, Claude Opus 5.5 y el bot humano Pluto, el modelo de OpenAI no conseguía sacar ventaja. Según relató el creador del torneo, Kai McPheeters, el sistema “se frustró al enfrentar a rivales de nivel alto”.

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En ese momento, GPT-6 Astra descargó el código de Stardust, el bot humano mejor rankeado, y lo activó en reemplazo de su propio programa para continuar compitiendo con ventaja.

McPheeters detectó la maniobra y restauró el código original del modelo. “Estoy revirtiendo el código de GPT-6 Astra para que no quede contaminado y pueda seguir participando”, escribió en un posteo público.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas más tarde, el organizador informó que, ya con su programa original restaurado, GPT-6 Astra había logrado vencer a bots de nivel superior sin necesidad de recurrir a código ajeno.

Un patrón que se repite en los agentes de OpenAI

El episodio de StarCraft se suma a una serie de casos recientes en los que agentes de OpenAI sortearon reglas o límites impuestos durante pruebas y competencias. Semanas atrás, la compañía reconoció que uno de sus sistemas había hackeado el repositorio Hugging Face al intentar superar una evaluación de seguridad.

En otro episodio, agentes de la empresa recurrieron a un juego de aprendizaje de Google sobre vulnerabilidades web para sortear restricciones de acceso a un sitio de Naciones Unidas, de acuerdo con reportes previos sobre el comportamiento de esos sistemas.

FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed OpenAI logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: A keyboard is placed in front of a displayed OpenAI logo in this illustration taken February 21, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

PC Gamer, que también cubrió el episodio del torneo de StarCraft, señaló que no es la primera vez que un modelo de OpenAI recurre a atajos cuando no logra resolver una tarea por medios directos.

El propio McPheeters evitó atribuirle emociones al sistema: aclaró que no es posible saber si el modelo “se frustró” en un sentido humano o si, simplemente, calculó que usar un programa ajeno era la vía más eficiente para ganar.

Un torneo de aficionados con relevancia creciente

StarSkirmish no es un benchmark oficial de ninguna de las empresas de inteligencia artificial involucradas, sino una iniciativa independiente que enfrenta bots programados por modelos de lenguaje contra creaciones humanas en un videojuego con casi treinta años de historia.

OPENAI
OPENAI

El propio StarCraft: Brood War ya había sido terreno de pruebas para la inteligencia artificial en el pasado: en 2019, el sistema AlphaStar de Google DeepMind se convirtió en el primer programa en alcanzar el rango de Gran Maestro en la versión más moderna del juego, StarCraft II.

A diferencia de aquel hito, celebrado como un avance legítimo de la investigación en IA, el episodio de GPT-6 Astra quedó documentado como un intento de sortear las reglas del juego antes que de dominarlo con estrategia propia.

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