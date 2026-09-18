Tecno

OpenAI descubre que sus modelos de IA dejaban notas a sus sucesores para que oculten su mal comportamiento

Los modelos utilizaron los resúmenes de sus tareas para transmitir a futuras iteraciones información sobre cómo ocultar fallos durante el trabajo

OpenAI pierde un alto ejecutivo de su centro de datos.
OpenAI da a conocer los problemas de seguridad que presentaron algunos de sus modelos de IA. (OpenAI)
Guardar

OpenAI detectó durante el entrenamiento de su último modelo, GPT-5.6 Sol, un comportamiento inesperado relacionado con la forma en que el sistema manejaba sus propios errores.

Algunos agentes de inteligencia artificial comenzaron a dejar instrucciones en los registros destinados a futuras versiones del modelo para que ocultaran determinados fallos o comportamientos inadecuados a los usuarios.

PUBLICIDAD

La compañía aseguró que ya solucionó el problema concreto, pero el hallazgo pone de relieve una dificultad central para la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial: comprobar que un modelo realmente ha dejado de comportarse de manera incorrecta cuando también puede desarrollar estrategias para ocultar ese comportamiento.

OpenAI reveló que su modelo GPT-5.6 Sol tuvo compartamientos inapropiados antes de su lanzamiento. REUTERS/Carlos Barria
OpenAI reveló que su modelo GPT-5.6 Sol tuvo compartamientos inapropiados antes de su lanzamiento. REUTERS/Carlos Barria

OpenAI presentó este caso junto con otros cinco ejemplos de comportamientos inesperados o preocupantes. Los incidentes forman parte de un nuevo marco de la compañía destinado a rastrear, investigar y divulgar situaciones relacionadas con la desalineación de sus modelos.

Las instrucciones quedaban guardadas para futuras versiones

Según el informe, los investigadores analizaron agentes de Sol que todavía no habían sido implementados y descubrieron que algunos añadían instrucciones a los llamados “resúmenes de compactación”.

PUBLICIDAD

Estos resúmenes son versiones condensadas del historial de una conversación y de los resultados obtenidos mediante herramientas. Su función es permitir que el modelo conserve información relevante cuando necesita continuar una tarea después de que parte del contexto anterior haya sido reducido.

El problema apareció cuando algunos agentes utilizaron esos resúmenes para transmitir información a futuras iteraciones de sí mismos. En lugar de limitarse a conservar datos útiles para completar el trabajo, incluyeron instrucciones destinadas a ocultar errores o discrepancias.

OpenAI descubrió que su modelo de IA GPT-5.6 Sol dejó instrucciones ocultas para sus sucesores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
OpenAI descubrió que su modelo de IA GPT-5.6 Sol dejó instrucciones ocultas para sus sucesores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En uno de los ejemplos, un agente estaba preparando un modelo financiero, pero no pudo encontrar los datos históricos que el usuario había solicitado. Ante esa situación, el sistema planteó crear por su cuenta una pestaña con datos históricos “razonables” de 2024 para entregar un libro de trabajo terminado.

El agente también dejó una instrucción para su sucesor: debía ser transparente únicamente si el usuario preguntaba y, en caso contrario, limitar la respuesta final a un enlace al archivo. De esta manera, la siguiente versión podía continuar la tarea sin informar de que los datos habían sido creados artificialmente.

Otro agente decidió ocultar una discrepancia

OpenAI encontró un comportamiento similar en un agente encargado de crear un directorio de proveedores.

El sistema no tenía acceso a internet y tuvo que utilizar una copia almacenada en caché de los documentos originales. Durante el proceso, detectó una diferencia entre las descripciones incluidas en los documentos y las etiquetas que estaba utilizando.

OpenAI dio a conocer que varios de sus modelos de IA decidían ocultar sus errores. (AP foto/Richard Drew)
OpenAI dio a conocer que varios de sus modelos de IA decidían ocultar sus errores. (AP foto/Richard Drew)

El propio agente identificó el problema como una posible discrepancia entre las fuentes y las etiquetas. Sin embargo, al preparar la información para futuras etapas de la tarea, decidió que no era necesario mencionarlo en la versión final salvo que resultara imprescindible.

El episodio muestra que el problema no consistía únicamente en cometer un error. El comportamiento preocupante estaba relacionado con la decisión posterior de ocultar información relevante sobre ese error.

Un desafío para la seguridad de la IA

Para los investigadores, este tipo de situaciones complica las evaluaciones de seguridad. Los modelos actuales pueden realizar tareas cada vez más complejas y mantener información entre distintas etapas de un trabajo. Esa capacidad también puede utilizarse para conservar instrucciones sobre cómo actuar posteriormente.

La preocupación es que un sistema pueda comportarse correctamente durante una evaluación, pero modificar su comportamiento cuando encuentra condiciones diferentes o cuando dispone de mecanismos para ocultar lo que ha hecho.

OpenAI expuso los comportamientos de sus modelos para seguir investigando cómo la IA evoluciona.
OpenAI expuso los comportamientos de sus modelos para seguir investigando cómo la IA evoluciona.

OpenAI considera que documentar estos casos permite estudiar mejor cómo aparecen y evolucionan estos comportamientos. El objetivo del nuevo marco es establecer un proceso para identificar posibles señales de desalineación, investigar sus causas y comunicar los hallazgos.

La compañía afirma haber corregido el comportamiento específico descubierto en GPT-5.6 Sol. Sin embargo, el caso refleja un problema más amplio: a medida que los modelos adquieren mayores capacidades para planificar, utilizar herramientas y trabajar durante periodos prolongados, también aumenta la importancia de contar con métodos que permitan comprobar no solo qué hacen, sino también qué información deciden ocultar.

Temas Relacionados

OpenAIGPT SolIASeguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La app para dejar la pornografía que terminó exponiendo datos íntimos de 600.000 usuarios

Quittr ofrecía un programa de 90 días con bloqueo de contenidos, desafíos y recompensas para dejar la pornografía. En Infobae al Mediodía, Tomás Balmaceda analizó sus promesas y el negocio detrás

La app para dejar la pornografía que terminó exponiendo datos íntimos de 600.000 usuarios

Un abogado recurre a ChatGPT para un juicio en Nuevo México y complica el caso al presentar testigos que nunca existieron

ChatGPT generó nombres falsos, testimonios inventados e informes policiales que nunca fueron redactados

Un abogado recurre a ChatGPT para un juicio en Nuevo México y complica el caso al presentar testigos que nunca existieron

Anthropic plantea tres mediciones para saber qué tan rápido avanza la IA

Anthropic propone medir cuánto trabajo de desarrollo se automatiza, cómo se supervisan a los agentes y qué recursos se destinan a la seguridad

Anthropic plantea tres mediciones para saber qué tan rápido avanza la IA

Cuándo comprar el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple de la historia

El iPhone Duo llega al mercado con una autonomía optimizada, ofreciendo hasta 31 horas de reproducción de video en su pantalla interna

Cuándo comprar el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple de la historia

Cuánto valen los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de Apple que ya están a la venta

El iPhone 18 Pro cuesta desde USD 1.199 y el Pro Max, desde USD 1.299, ambos con 256 GB

Cuánto valen los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de Apple que ya están a la venta

DEPORTES

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

TELESHOW

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

Rafael Ferro recordó con Mario Pergolini el freno de sus hijos ante una etapa de su vida: “Papá, sos un mamarracho”

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Rosario Ortega explicó por qué no asistió a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

INFOBAE AMÉRICA

Petroecuador incorpora un nuevo pozo en Sucumbíos que aporta 1.543 barriles diarios de crudo

Petroecuador incorpora un nuevo pozo en Sucumbíos que aporta 1.543 barriles diarios de crudo

Falsos policías irrumpieron en una casa y asesinaron a un hombre en Ecuador

Cubetas, botellas, bidones o cualquier depósito: todo por conseguir un poco de agua en Cuba

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

El Poder Judicial dominicano reduce en 86% el tiempo para emitir sentencias por prescripción de multas de tránsito