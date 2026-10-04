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Cómo instalar XUPER TV en Android y iPhone gratis: la búsqueda que expone contraseñas y daña dispositivos

La descarga aplicaciones piratas abre la puerta a malware, publicidad engañosa, instalación de programas no autorizados y acceso a fotos, documentos y audios

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
XUPER TV es una opción ilegal para ver contenidos premium sin suscripción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Instalar XUPER TV, antes conocida como Magis TV, u otras aplicaciones streaming gratuitas desde sitios externos puede parecer una alternativa para ver películas, series o deportes sin pagar una suscripción.

Sin embargo, el proceso puede exigir descargas fuera de las tiendas oficiales, aceptar configuraciones inusuales o conceder accesos que exceden las necesidades de una plataforma de video.

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El riesgo no se limita a que la aplicación deje de funcionar. Según ESET, este tipo de servicios puede abrir la puerta al robo de contraseñas, fotos, audios y documentos, sumado a facilitar la llegada de malware.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una app para ver películas no debería requerir accesos que permitan revisar o modificar archivos privados del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos más graves, el celular puede requerir un restablecimiento de fábrica, con la pérdida de archivos y configuraciones si no existe una copia de seguridad.

Por qué descargar una aplicación fuera de una tienda oficial aumenta el riesgo

Las aplicaciones que no aparecen en Google Play Store o App Store obligan a buscar archivos en páginas alternativas. Esos sitios no siempre aplican las revisiones de seguridad, calidad e identidad del desarrollador que exigen las tiendas oficiales.

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En Android, los usuarios suelen encontrar archivos de instalación que deben descargarse e instalarse de forma manual. En iPhone, una señal de alerta aparece cuando el sitio pide salir de los mecanismos habituales de la App Store o seguir instrucciones para aceptar configuraciones ajenas a la descarga convencional.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los permisos excesivos pueden facilitar el acceso a fotos, videos, documentos y grabaciones almacenadas en el teléfono, sumado a errores en el funcionamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué pasa cuando una aplicación pide más permisos del necesario

Una plataforma de video necesita conectarse a internet y reproducir contenido. Si solicita acceso amplio a archivos, actividad de otras aplicaciones o capacidad para modificar funciones del teléfono, el usuario debería desconfiar.

Los permisos excesivos pueden convertir una app streaming en una vía de acceso a información privada. ESET analizó el archivo de instalación de Magis TV como ejemplo de este tipo de riesgo.

La compañía detectó solicitudes de acceso invasivas que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que podrían facilitar la revisión de datos guardados en el dispositivo, el envío de avisos engañosos o la incorporación de software adicional sin una explicación clara.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
XUPER TV era conocida antes como XUPER TV y fue sancionada en varios países. (Fotocomposición Infobae)

Por qué pueden quedar expuestas las contraseñas y los archivos personales

El problema comienza cuando una aplicación obtiene acceso a fotos, videos, documentos, audios o datos sobre el uso del celular. Esa información puede contener capturas de pantalla, archivos laborales, conversaciones, notas de voz y comprobantes con datos personales.

El riesgo para las contraseñas crece si el programa instala herramientas de espionaje, muestra pantallas falsas o dirige al usuario a enlaces que simulan ser actualizaciones.

Un atacante puede intentar capturar credenciales de correo, redes sociales, billeteras digitales o servicios bancarios. No se debe ingresar información personal ni claves en una aplicación descargada desde una fuente dudosa.

De qué forma una app gratuita puede instalar otros programas

Algunas apps pueden pedir autorización para descargar e incorporar nuevos paquetes. Ese acceso permite que una supuesta actualización de la plataforma de streaming llegue acompañada por software de espionaje, troyanos o programas que muestran publicidad no solicitada.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El robo de credenciales puede afectar cuentas de correo, redes sociales, billeteras digitales y servicios bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ESET suma otro riesgo: accesos que permiten leer, modificar o eliminar archivos del almacenamiento del dispositivo. Esa capacidad puede causar pérdida de datos, alterar contenidos guardados o dejar archivos maliciosos dentro del teléfono.

El daño puede obligar a borrar el dispositivo y configurarlo nuevamente desde cero, una medida que afecta sobre todo a quienes no cuentan con una copia de seguridad reciente.

Qué consecuencias legales puede tener el uso de plataformas piratas

La oferta de películas, series y transmisiones deportivas sin suscripción suele depender de contenido distribuido sin autorización de sus titulares. La retransmisión sin derechos vulnera la propiedad intelectual y expone a las plataformas a bloqueos, reclamos y acciones judiciales.

Para el usuario, el problema puede incluir bloqueos aplicados por proveedores de internet o la pérdida repentina del acceso al servicio. La promesa de entretenimiento gratuito puede terminar con información expuesta, un dispositivo afectado y la necesidad de recuperar cuentas.

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