Xuper TV APK v7.2.5 Descarga Gratis (Oficial) 2026: por qué es la app más peligrosa que puedes instalar

Descargar e instalar el APK de Xuper TV en distintos dispositivos puede comprometer la seguridad digital del usuario. (Foto: XUPER TV)

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Xuper TV APK v7.2.5 Descarga Gratis (Oficial) 2026, antes conocida como Magis TV, no cuenta con los permisos necesarios para reproducir contenido, por lo que su uso es ilegal. Instalar su archivo APK en celulares, televisores, tabletas o computadoras puede representar un riesgo para la ciberseguridad.

La empresa de ciberseguridad ESET advirtió que muchas aplicaciones de streaming no oficiales no están disponibles en tiendas como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a recurrir a sitios web alternativos, que suelen eludir los controles de calidad y seguridad de las plataformas oficiales.

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Estos sitios pueden facilitar la distribución de software malicioso, capaz de comprometer tanto los dispositivos como las redes domésticas.

Anteriormente Xuper TV se llamaba Magis TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una de las señales de riesgo de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Además, la magnitud de los riesgos llevó a que Amazon Fire TV bloquee la descarga de esta aplicación, con el objetivo de priorizar plataformas legales que cuenten con los permisos correspondientes de derechos de autor.

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Amazon reforzó el control sobre aplicaciones instaladas desde archivos APK, mediante un sistema que identifica plataformas incluidas en listas contra la piratería, debido a que este tipo de apps pueden incluir malware, spyware, publicidad invasiva y riesgos de robo de datos.

El análisis de ESET detectó que Magis TV solicitaba permisos inusuales y sensibles para un servicio de reproducción de contenido audiovisual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué usar Xuper TV APK es peligroso

Usar Xuper TV puede ser peligroso porque una aplicación streaming no oficial puede solicitar permisos que van mucho más allá de lo necesario para reproducir series, películas o deportes.

Según un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, Magis TV —nombre con el que antes se identificaba la plataforma— pedía autorizaciones críticas e invasivas que no corresponden a una aplicación convencional de video bajo demanda.

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Esos permisos pueden ser aprovechados con fines maliciosos y convertir una instalación aparentemente simple en un riesgo para la privacidad y la seguridad digital.

El principal problema es que la aplicación podría acceder a información y funciones sensibles del dispositivo.

Si un equipo resulta infectado, la amenaza puede extenderse a otros aparatos conectados a la misma red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los permisos detectados figuran la lectura y modificación del almacenamiento externo, el acceso a audios, la consulta de tareas en ejecución y la capacidad de instalar paquetes adicionales.

En la práctica, estas autorizaciones pueden permitir el acceso a fotos, videos, documentos y grabaciones de voz, así como la eliminación o alteración de archivos.

Facilitan que el software envíe notificaciones no deseadas con spam, intentos de phishing o contenido inapropiado. Lo más grave es que un atacante podría usar los permisos para engañar al usuario e instalar malware o spyware presentado como una actualización legítima.

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ESET advirtió que este tipo de aplicaciones podría descargar herramientas capaces de rastrear la geolocalización y recopilar fotos, mensajes, audios y videos para enviarlos a servidores externos sin consentimiento.

YouTube, Pluto TV y Rakuten TV son sitios seguros para acceder a contenido gratuito. (Play Store)

Por eso, el peligro no se reduce a la aplicación instalada: un dispositivo comprometido puede afectar la red doméstica y poner en riesgo a otros equipos conectados al mismo WiFi.

El problema también alcanza a los dispositivos de transmisión o decodificadores modificados, que pueden incluir software malicioso o permitir accesos remotos no autorizados. Instalar aplicaciones desde fuentes no confiables expone al usuario a spyware, troyanos e infostealers capaces de robar información.

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Cómo ver películas y series gratis y de forma segura

Como alternativas gratuitas y legales, es recomendable YouTube, Pluto TV, Prime Video Free, RTVE Play y Tubi, plataformas que ofrecen películas, series, canales en vivo, documentales y programas con publicidad o contenido abierto, donde se pueden encontrar títulos como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto.