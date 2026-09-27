Cómo instalar la APK de XUPER TV en Android: los riesgos detrás de ver películas gratis

XUPER TV es una alternativa ilegal para ver contenido streaming. (Foto: XUPER TV)

Guardar

La descarga de XUPER TV, antes conocida como Magis TV, suele presentarse como una forma de acceder a películas, series y transmisiones deportivas gratis y sin una suscripción mensual.

Para instalarla en Android, el usuario debe obtener un archivo APK desde una página externa a las tiendas oficiales y habilitar la instalación desde fuentes ajenas al canal habitual del sistema. Ese procedimiento expone al teléfono a una serie de riesgos que pueden pasar inadvertidos.

PUBLICIDAD

Según ESET, las aplicaciones streaming no oficiales carecen de los controles de revisión que aplican Google Play Store y App Store, sumado a solicitar accesos que exceden las necesidades de una plataforma convencional para reproducir contenidos.

XUPER TV no está disponible en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Cuál es el riesgo de instalar APK en un celular Android

XUPER TV se distribuye a través de archivos APK, el formato que permite instalar aplicaciones de forma manual en dispositivos Android. A diferencia de las apps disponibles en Google Play Store, el usuario debe buscar un sitio alternativo, descargar el archivo y autorizar al dispositivo a aceptar instalaciones desde ese lugar.

El problema es que esas páginas no están sujetas a los mismos procesos de revisión técnica y de seguridad que las tiendas oficiales. La descarga desde sitios externos aumenta la posibilidad de recibir archivos modificados, falsos o acompañados de software malicioso, incluso cuando se presentan con el nombre de una aplicación popular.

PUBLICIDAD

Qué información podría quedar expuesta en el teléfono Android

El análisis de ESET sobre la APK de Magis TV detectó solicitudes de acceso que pueden resultar invasivas para una aplicación orientada al streaming.

La APK de XUPER TV solicita acceso a funciones que no son típicas de una app streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas, figuran capacidades para consultar qué otras aplicaciones están activas en el teléfono, lo que puede revelar hábitos de uso e información asociada a distintos servicios instalados.

Además, puede obtener acceso a archivos guardados en el almacenamiento del dispositivo, como fotos, videos, documentos, grabaciones de voz y contenido de audio.

Ese alcance puede afectar información personal o laboral almacenada en el dispositivo, en especial si el usuario conserva copias de documentos, conversaciones, claves o archivos enviados por otras aplicaciones.

PUBLICIDAD

XUPER TV puede instalar programas maliciosos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo una APK puede modificar o eliminar archivos del dispositivo

Otra de las funciones detectadas permite intervenir sobre el almacenamiento externo del teléfono. En términos prácticos, una aplicación con ese acceso podría crear, modificar o borrar archivos fuera de su propio espacio de funcionamiento, con consecuencias que van desde la pérdida de datos hasta la incorporación de contenidos maliciosos.

Los expertos agregaron otro riesgo relacionado con la capacidad de administrar sistemas de archivos vinculados a dispositivos de almacenamiento extraíble. Este tipo de facultades no forma parte de las necesidades comunes de una app de películas o series y podría afectar el funcionamiento del teléfono o comprometer su seguridad.

Qué peligros hay si XUPER TV instala otros programas

Uno de los riesgos identificados es la posibilidad de que la APK solicite autorización para instalar paquetes adicionales. Esa función puede utilizarse para presentar una descarga posterior como si fuera una actualización legítima, cuando en realidad se trata de otro programa no verificado.

PUBLICIDAD

Las leyes internacionales sancionan la piratería digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la instalación de software adicional puede abrir la puerta a programas de espionaje, troyanos o herramientas de robo de datos. El riesgo no se limita a la app streaming: un archivo agregado al teléfono puede ampliar el acceso a cuentas, archivos personales y otros servicios utilizados desde el dispositivo.

Cuáles consecuencias hay para la red doméstica y para el usuario

La descarga de plataformas streaming piratas puede comprometer tanto el teléfono como la red doméstica a la que está conectado. Si el dispositivo recibe malware, el programa puede intentar comunicarse con otros equipos conectados al mismo router, recopilar información o utilizar la conexión para actividades no autorizadas.

Sumado al aspecto de ciberseguridad, el uso de servicios que retransmiten películas, series u otros contenidos sin autorización implica un riesgo legal. La distribución de películas, series o eventos deportivos sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual.

PUBLICIDAD