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Por qué no debes buscar XUPER TV o Fútbol Libre para ver gratis el partido entre Portugal vs Dinamarca

Aplicaciones piratas retransmiten encuentros de la UEFA Nations League sin tener los derechos y ocultan riesgos que van más allá de una mala calidad de imagen

Cristiano Ronaldo con sudadera roja a la izquierda y futbolistas de Dinamarca celebrando en uniforme rojo a la derecha
Las plataformas ilegales ofertan disputas deportivas entre selecciones que tienen figuras como Cristiano Ronaldo. (Fotocomposición Infobae)
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El interés por ver el partido entre Portugal y Dinamarca por la UEFA Nations League puede llevar a algunos fanáticos a buscar transmisiones gratuitas en páginas o aplicaciones como XUPER TV o Fútbol Libre.

La decisión de utilizar alternativas piratas puede exponer teléfonos, computadoras y televisores conectados a amenazas que van más allá de una señal inestable o de publicidad invasiva.

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Los riesgos incluyen la instalación de archivos desde sitios sin controles de seguridad, el acceso a información almacenada en el dispositivo, la llegada de mensajes engañosos y la descarga de programas adicionales.

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Champions League.
XUPER TV antes era conocida como Magis TV. (Fotocomposición Infobae)

Un análisis de ESET sobre una aplicación de streaming no oficial, Magis TV, ahora conocida como XUPER TV, mostró que este tipo de servicios puede solicitar accesos que no son necesarios para reproducir un partido.

Por qué descargar una APK trae riesgos para el dispositivo y los datos

Muchas plataformas streaming no oficiales no están disponibles en Google Play Store ni en App Store. Para instalarlas, el usuario debe descargar un archivo APK desde una página externa y habilitar en el dispositivo opciones que permiten incorporar software fuera de las tiendas oficiales.

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Ese proceso elimina parte de los filtros que aplican las tiendas para detectar comportamientos sospechosos o archivos dañinos. Los sitios alternativos pueden convertirse en canales de distribución de malware, incluso cuando presentan la descarga como una aplicación para ver deportes, series o películas.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Todos los datos quedan expuestos a filtraciones y robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué peligros se exponen los datos guardados en el dispositivo

Una aplicación de este tipo puede solicitar acceso al contenido almacenado en el dispositivo. En la práctica, eso abre la posibilidad de revisar fotos, videos, documentos y archivos de audio que el usuario conserva en la memoria del teléfono o en una tarjeta externa.

Según el análisis de ESET, algunas solicitudes detectadas permitían leer información de almacenamiento y conocer qué otras tareas se ejecutaban en el dispositivo.

Ese nivel de acceso puede revelar hábitos de uso y datos personales, sumado a facilitar el robo de archivos si la aplicación o alguno de sus componentes actúa con fines maliciosos.

Computadora portátil con una alarma visual de seguridad, presentando una calavera roja que indica un posible ataque de malware o ransomware. Resalta la necesidad de precaución en la informática y la tecnología para protegerse contra el hackeo y la vulneración de datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)
En algunos casos la infección del virus puede dejar inoperable el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué sucede si una aplicación instala otros programas sin autorización

El riesgo no queda limitado a la aplicación descargada para seguir el encuentro entre Portugal y Dinamarca. Algunos servicios pueden mostrar falsas actualizaciones, avisos que imitan alertas del sistema o botones de descarga que ofrecen supuestas mejoras para corregir problemas de reproducción.

Los expertos advirtieron que ciertas aplicaciones analizadas podían solicitar autorización para incorporar paquetes adicionales. Esto podría utilizarse para instalar programas que el usuario no buscó, entre ellos herramientas de espionaje, troyanos o aplicaciones destinadas a obtener contraseñas.

Cómo los riesgos pueden afectar a otros dispositivos de la casa

Un teléfono infectado puede comprometer más que la información almacenada en ese dispositivo. Si comparte la red WiFi con computadoras, televisores, tablets o dispositivos de trabajo, una amenaza podría intentar propagarse, interceptar tráfico o identificar otros aparatos conectados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Todos los dispositivos conectados a la red doméstica están expuestos a amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones streaming piratas pueden convertirse en una vía de ingreso para spyware, troyanos y otros virus de robo de datos. Por eso, el riesgo alcanza a la red doméstica y no solo al dispositivo desde el que se pretende ver el partido.

Qué consecuencias legales hay por usar transmisiones sin derechos

Las señales que ofrecen partidos sin autorización pueden infringir los derechos de propiedad intelectual de las empresas y organismos que adquirieron la transmisión. El problema no se limita a quienes administran la plataforma: los proveedores de internet pueden bloquear dominios vinculados con retransmisiones ilegales.

Asimismo, existen acciones judiciales contra los responsables de distribuir el contenido sin licencia. Para el público, la alternativa más segura consiste en recurrir a las señales oficiales, servicios habilitados en cada país o canales que posean los derechos de transmisión.

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