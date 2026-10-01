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San Siro se encamina a la demolición: qué se sabe del estadio de Milan e Inter para 71.500 espectadores

Los clubes avanzan en un plan que, tras eliminar el actual, instalará una cancha moderna, con una inversión de 2.150 millones de euros y dos anillos que mostrarán la rivalidad entre la Rossoneri y la Nerazzurri, con el objetivo de llegar a tiempo para la Eurocopa 2032

San Siro, escenario de clásicos, finales europeas y partidos de la selección italiana, entraría en su última etapa antes de la demolición (REUTERS/Claudia Greco)
San Siro, escenario de clásicos, finales europeas y partidos de la selección italiana, entraría en su última etapa antes de la demolición (REUTERS/Claudia Greco)
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El proyecto que impulsan Milan e Inter prevé la demolición del actual estadio San Siro y la construcción de una nueva cancha para 71.500 espectadores. La obra, con inicio estimado para 2027 y una inversión de 2.150 millones de euros, apunta a que la ciudad tenga una sede lista para la Eurocopa 2032, que organizarán Italia y Turquía.

El proyecto marcaría el cierre de un ciclo para el estadio Giuseppe Meazza, conocido en todo el mundo como San Siro. Inaugurado en 1926, fue durante un siglo la casa de los dos gigantes de la ciudad y escenario de clásicos, finales europeas y noches decisivas de la Serie A. El nuevo recinto tendría menos capacidad que el actual, de alrededor de 76.000 localidades, aunque sumaría más sectores corporativos y de hospitalidad, según The Sun.

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Los estudios Foster + Partners y Manica preparan la presentación de los planos actualizados del proyecto. Según informó The Sun, la exhibición de los diseños estaba prevista para octubre, mientras los clubes y el Ayuntamiento de Milán avanzan en los trámites técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha la obra.

El nuevo estadio mantendría una particularidad histórica del fútbol italiano: Milan e Inter seguirían compartiendo cancha. El Rossoneri juega allí desde la inauguración del recinto, mientras que el Nerazzurri se instaló en 1947. La continuidad de ese modelo es uno de los ejes del proyecto, que atravesó años de discusiones políticas y urbanísticas en la ciudad.

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El nuevo San Siro tendrá menos capacidad y más ubicaciones premium

La capacidad proyectada de 71.500 espectadores implicaría una baja de más de 8.500 localidades respecto del San Siro actual. A cambio, el nuevo estadio incluiría más de 13.000 ubicaciones premium, entre palcos, butacas preferenciales y espacios para empresas. Los dos clubes apuestan por ese esquema para aumentar la recaudación en los días de partido y explotar mejor el predio durante toda la temporada.

La inversión prevista asciende a 2.150 millones de euros. Además de los encuentros de Milan e Inter, el complejo estaría preparado para recibir recitales y eventos masivos. La posibilidad de utilizarlo durante todo el año aparece como una pieza clave en la ecuación económica de una obra que buscará generar ingresos más allá del calendario de la Serie A y las copas europeas.

La primera propuesta para reemplazar San Siro apareció en 2019, pero el proyecto quedó frenado por objeciones dentro del Ayuntamiento de Milán y por el debate alrededor del valor histórico del estadio. Las autoridades locales habilitaron más tarde la demolición, una decisión que permitió reactivar el plan, aunque todavía restan definiciones sobre el diseño final, los permisos y los plazos de ejecución.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, reclamó definiciones sobre los tiempos de la obra. “Espero que los clubes muestren muy pronto las imágenes del nuevo estadio y garanticen que la instalación estará lista para la Eurocopa 2032”, afirmó durante un encuentro de la Asociación Nacional de Constructores de Edificios, según recogió The Sun.

La propuesta arquitectónica del estudio Manica incluye dos anillos entrelazados que simbolizan la relación entre ambos clubes (MANICA)
La propuesta arquitectónica del estudio Manica incluye dos anillos entrelazados que simbolizan la relación entre ambos clubes (MANICA)

Un diseño que represente a Milan e Inter por igual

Las imágenes difundidas por Manica muestran una estructura compuesta por dos anillos entrelazados. Según explicaron los arquitectos, el concepto busca reflejar la relación entre Milan e Inter y el lazo de la ciudad con el barrio de San Siro. La intención es que la nueva cancha tenga una identidad propia, sin perder la referencia a una tradición que ambos clubes comparten desde hace décadas.

En el comunicado citado por el diario británico, Manica sostuvo que los dos anillos, separados pero conectados, representan a clubes que compiten cada temporada dentro de la cancha y comparten una misma tradición fuera de ella. El estudio remarcó que los hinchas de Milán son el nexo entre la historia del estadio y su futuro.

El plan también contempla una demolición inusual para la estructura actual. Entre las alternativas analizadas figura conservar en pie el segundo anillo de San Siro durante parte de la intervención, en lugar de desmontar todo el estadio de una vez. La definición técnica de ese proceso dependerá de los planos finales y de las autorizaciones correspondientes.

San Siro fue escenario de clásicos entre Milan e Inter, finales de la Champions League, partidos de la selección italiana y encuentros decisivos de la Serie A. También albergó conciertos y, en 2026, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Ese recorrido deportivo y cultural explica parte del debate que generó la posibilidad de demolerlo.

La obra tiene como objetivo llegar a tiempo para la Eurocopa 2032 que organizarán de forma conjunta Italia y Turquía (MANICA)
La obra tiene como objetivo llegar a tiempo para la Eurocopa 2032 que organizarán de forma conjunta Italia y Turquía (MANICA)

La Eurocopa 2032 como meta

Los clubes proyectan que la construcción del nuevo estadio empiece en 2027 y termine antes de la Eurocopa 2032. Llegar a tiempo para ese torneo es uno de los objetivos centrales del proyecto, ya que Italia necesita modernizar parte de su parque de estadios para organizar el certamen junto con Turquía.

La renovación de San Siro forma parte de un debate más amplio sobre los estadios italianos. Varios clubes buscan actualizar sus canchas para mejorar la experiencia de los hinchas, sumar palcos, sectores gastronómicos y espacios comerciales. En Roma, por ejemplo, AS Roma también impulsa un proyecto para contar con un estadio propio y dejar el Olímpico.

Milan e Inter calculan además una plusvalía cercana a los 265 millones de euros vinculada a la operación. Esa proyección forma parte de la estructura financiera difundida alrededor del proyecto y dependerá de la aprobación definitiva de los planos, los permisos pendientes y el cumplimiento del calendario de obras.

La próxima presentación de los diseños debería aportar precisiones sobre la forma del nuevo estadio, el destino de la estructura histórica y las etapas de construcción.

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