Creadores de GTA 5 impiden el proyecto que buscaba llevar el juego a teléfonos Android

El proyecto buscaba ejecutar GTA 5 de forma nativa en dispositivos Android, sin extenderse a iOS. (Europa Press)

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Take-Two Interactive, casa matriz de Rockstar Games, logró la cancelación definitiva del proyecto que buscaba llevar Grand Theft Auto 5 (GTA 5) a dispositivos Android de forma no oficial. El estudio independiente detrás del desarrollo, Paralympics Productions, anunció el cierre de sus operaciones tras recibir una carta de cese y desistimiento por parte de la compañía.

El líder del proyecto, que opera bajo el nombre de usuario Mojso, comunicó la noticia a través de la red social X (antes Twitter). Según su publicación, el estudio dejará de operar el próximo sábado 3 de octubre, en cumplimiento con el requerimiento extrajudicial exigido por Take-Two.

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“Paralympics Productions dejará de operar el 3 de octubre. Gracias a todos los que nos apoyaron en tiempos difíciles y durante un desarrollo tan prolongado. Lamento no haber cumplido con sus expectativas y dejarlos con las manos vacías. Agradezco la clemencia de Take-Two, por lo que este es el fin definitivo”, escribió Mojso en su mensaje de despedida.

El port no oficial habría utilizado partes del código fuente de GTA 5 filtrado en 2023. (Europa Press)

Un desarrollo que buscaba ejecutar el juego de forma nativa

Los reportes sobre este proyecto independiente comenzaron a circular a mediados de septiembre. La iniciativa provenía del mismo equipo que había desarrollado anteriormente una versión experimental de GTA 5 para Nintendo Switch, otra consola en la que el título original nunca fue lanzado de manera oficial.

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A diferencia de una simple emulación, la propuesta de Paralympics Productions consistía en ejecutar el videojuego de forma nativa en dispositivos Android, sin extenderse a la plataforma iOS. El equipo incluso había publicado un listado de especificaciones mínimas de hardware necesarias para su instalación, aunque desde el inicio existían dudas sobre la viabilidad del proyecto frente a una eventual respuesta legal de la desarrolladora original.

Según se informó en su momento, el port no oficial habría utilizado partes del código fuente de GTA 5 filtrado en 2023. Desde el estudio no confirmaron este punto de manera directa, aunque reconocieron que Take-Two contaba con “argumentos sólidos” para su reclamo, motivo por el cual decidieron no disputarlo.

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El equipo había desarrollado antes una versión experimental de GTA 5 para Nintendo Switch. (Reuters)

El desafío público que precedió al cierre

El conflicto se intensificó después de un mensaje publicado por Mojso el 21 de septiembre, en el que citó una captura de los términos de uso actualizados de la franquicia Grand Theft Auto con un comentario desafiante: “Ponme a prueba, Rockstar”.

El fragmento citado por el propio desarrollador correspondía a una cláusula específica de los términos oficiales de Rockstar Games y su editora, Take-Two Interactive, que establece: “No modifiques nuestros juegos para que funcionen en consolas, dispositivos de hardware u otras plataformas en las que no hayan sido lanzados oficialmente por Rockstar Games”.

Apenas una semana después de esa publicación, Mojso confirmó el cierre definitivo de Paralympics Productions. La compañía ya había advertido de forma pública sobre las consecuencias de modificar sus juegos sin autorización, una postura que aplicó anteriormente contra otros proyectos de modding, entre ellos las remasterizaciones no oficiales de GTA Vice City y GTA San Andreas realizadas por aficionados.

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Los términos de uso de Rockstar prohíben modificar sus juegos para plataformas no autorizadas oficialmente. (Foto: Rockstar Games)

Sin código fuente disponible tras el cierre

Rockstar Games y Take-Two Interactive mantienen una política estricta en la protección de sus propiedades intelectuales, lo que habría hecho prácticamente imposible distribuir una versión no oficial de GTA 5 en Android de manera segura y sostenida en el tiempo.

Con la cancelación confirmada, los desarrolladores de Paralympics Productions también descartaron la posibilidad de distribuir el código fuente del proyecto, con el objetivo de evitar complicaciones legales adicionales. El cierre del estudio quedará formalizado el próximo sábado 3 de octubre, fecha límite establecida por la propia empresa demandante para cumplir con el cese de operaciones.