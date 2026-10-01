Uno por uno, quiénes aparecen en la foto con Javier Milei en la Argentina Week de París

El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

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Esta mañana, el Gobierno hizo pública la imagen política de la semana en la que se ve al presidente Javier Milei participando de una nueva edición de la Argentina Week, que se lleva adelante en París, rodeado por una amplia delegación de funcionarios y un grupo de 14 representantes provinciales aliados. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario viajó junto a buena parte de su Gabinete.

Lo llamativo es la fuerte presencia de mandatarios provinciales de buena sintonía con la Casa Rosada que figuran en el retrato que se tomó esta madrugada en la Embajada de Argentina en Francia. Se trata del listado base con el que La Libertad Avanza espera poder trazar acuerdos electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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“Es muy positiva la presencia de los gobernadores en París. En términos políticos es una buena foto. Estamos teniendo buena sintonía. Además, se están logrando las inversiones que se fueron a buscar”, graficó un funcionario a Infobae.

En la foto, tomada después de la reunión con Milei, aparecen Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta).

También integran la delegación Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

El único ausente en el retrato es el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que participó del intercambio con el mandatario, pero debió retirarse antes para asistir al encuentro con el titular de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, junto a quien protagonizó un anuncio de inversiones.

El pasado miércoles, los representantes provinciales participaron del cóctel de bienvenida junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que lleva adelante la compleja tarea de sumar las voluntades necesarias para la sanción de la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

La negociación por la reforma electoral es compleja, pero en Balcarce 50 se muestran optimistas ante la posibilidad y detectan como una señal positiva la predisposición a participar del mega evento que busca captar inversiones. En el oficialismo trabajan para convencer a los aliados de avanzar en la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

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Aún sin fecha definida para las elecciones, el armado libertario se encuentra a la espera de los movimientos legislativos de los socios para entablar las conversaciones rumbo a los próximos comicios presidenciales. La idea es acordar los criterios que irán desde listas conjuntas a condiciones para una sana competencia en los distintos territorios.

Además del ministro coordinador, otros seis integrantes del Poder Ejecutivo se subieron al avión presidencial que retornará de París el próximo sábado. La composición es variopinta y refleja la convivencia de las dos tribus en pugna dentro de la administración libertaria.

Por un lado, aparecen el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Santilli, ambos afines a Karina Milei. También forma parte de ese sector el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, aunque tampoco participó de la fotografía.

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Por el otro, con vínculo fluido con el asesor presidencial Santiago Caputo, están Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Mario Lugones (Salud). Ajeno a la disputa interna y con diálogo directo con el mandatario aparece Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

El listado de los funcionarios y gobernadores que posaron junto a Javier Milei es el siguiente:

Luis Caputo, ministro de Economía Mario Lugones, ministro de Salud Leandro Zdero, gobernador de Chaco Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba Carlos Sadir, gobernador de Jujuy Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros Javier Milei, Presidente de la Nación Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro Gustavo Sáenz, gobernador de Salta Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz Marcelo Orrego, gobernador de San Juan Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos Raúl Jalil, gobernador de Catamarca